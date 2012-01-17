Intel Windows 8 tabletler 599$-899$ arasında konumlanacak

Intel'in ARM işlemcilere rakip olarak ürettiği ilk gerçek yongada sistemi Medfield üzerinde çalışan Android işletim sistemli Lenovo K800 modeli CES fuarında firmanın hangi noktaya ulaştığını göstermesi açısından önemliydi.





Medfield platformuyla tablet pazarında da iddialı olan Intel, asıl hamlesini 2012 ikinci yarısı sonrası çıkaracağı daha düşük enerji ve yüksek performans sunan Clover Trail-W platformu ile yapacak. Bu dönemde Windows 8 de piyasada olacağı için 2012 yılı sonlarında ilk Intel-Windows 8 tabletleri görme şansımız olacak.





Intel'in piyasadaki rakipleri ise Full HD çözünürlüklü ve 4 çekirdekli tabletleriyle bir süredir pazarda rekabet ediyor olacak. Enerji verimliliği ve performans açısından Intel rakiplerini yakalasa bile rekabeti sürdürebilmesi için önünde bir engel daha bulunuyor. O da fiyatlandırma stratejisi.





DigiTimes'ın notebook otoritelerinden elde ettiği bilgilere göre Intel ve Microsoft'un fiyatlandırması gereği Wintel tabletler 599$-899$ arasında piyasaya çıkacak. Ancak rakip modellerin baz fiyatlandırması 199$-599$ şeklinde gerçekleşiyor ve 2012 sonunda da benzer bir seviye olacak. Bu durumda tüketicilerin Wintel tabletleri tercih etme oranı düşüyor.





Diğer taraftan yüksek seyreden fiyatlar nedeniyle üreticiler de NVIDIA, Qualcomm ve TI'dan yana işlemci tercihlerini kullanmaya başlayabilir. Bu bakımdan Intel ve Microsoft'un indirime gitmesi şart. Ancak bu durumda da iki firmanın gelir performansında düşüş de yaşanabilir.





Intel tabanlı Windows 8 tabletlerin piyasada yaygınlaşabilmesi için tüketiciyi cezbedici önemli adımların atılması gerekiyor.