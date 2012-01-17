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Intel Windows 8 tabletler 599$-899$ arasında konumlanacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel'in ARM işlemcilere rakip olarak ürettiği ilk gerçek yongada sistemi Medfield üzerinde çalışan Android işletim sistemli Lenovo K800 modeli CES fuarında firmanın hangi noktaya ulaştığını göstermesi açısından önemliydi. 

Medfield platformuyla tablet pazarında da iddialı olan Intel, asıl hamlesini 2012 ikinci yarısı sonrası çıkaracağı daha düşük enerji ve yüksek performans sunan Clover Trail-W platformu ile yapacak. Bu dönemde Windows 8 de piyasada olacağı için 2012 yılı sonlarında ilk Intel-Windows 8 tabletleri görme şansımız olacak.

Intel'in piyasadaki rakipleri ise Full HD çözünürlüklü ve 4 çekirdekli tabletleriyle bir süredir pazarda rekabet ediyor olacak. Enerji verimliliği ve performans açısından Intel rakiplerini yakalasa bile rekabeti sürdürebilmesi için önünde bir engel daha bulunuyor. O da fiyatlandırma stratejisi.

DigiTimes'ın notebook otoritelerinden elde ettiği bilgilere göre Intel ve Microsoft'un fiyatlandırması gereği Wintel tabletler 599$-899$ arasında piyasaya çıkacak. Ancak rakip modellerin baz fiyatlandırması 199$-599$ şeklinde gerçekleşiyor ve 2012 sonunda da benzer bir seviye olacak. Bu durumda tüketicilerin Wintel tabletleri tercih etme oranı düşüyor.

Diğer taraftan yüksek seyreden fiyatlar nedeniyle üreticiler de NVIDIA, Qualcomm ve TI'dan yana işlemci tercihlerini kullanmaya başlayabilir. Bu bakımdan Intel ve Microsoft'un indirime gitmesi şart. Ancak bu durumda da iki firmanın gelir performansında düşüş de yaşanabilir.

Intel tabanlı Windows 8 tabletlerin piyasada yaygınlaşabilmesi için tüketiciyi cezbedici önemli adımların atılması gerekiyor.

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okanunal 7 yıl
Windows'un tek yapacağı iş tablet ile netbook arası cihazlara ucuz işletim sistemi sağlamak olmalıdır. Hatta bunlara ücretsiz işletim sistemi bile sağlamalı dokunmatik ekranlı ve klavyeli bu tür cihazlar için çalışmalıdır. Tablet bilgisayarlar için performansı düşük, yüksek pil tüketimine sahip, yavaş Windows'u kim kullanmak ister ki?
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Rubisco 7 yıl
ARM ile crysis mi oynuyoruz / oynayacaz? Forumdakilerin yarısı bunun peşinde mi? Win8ARM nin zaten hedefi masaüstü değil ve Elma armut güç yapılan iş olayına dönmesin olay. Androidden memnun bi kesim var en azından işlerini gören. Win8 üstüne gerçek anlamda bişey koyucak mı yada ihtiyaçlarından fazlasını vericek mi? Bi de aletin fiyatına extradan maliyet olarak binecek mi? Aynı tableti android ile 600win8 ile 650$'a satarsan olmaz yani.
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smart1978 7 yıl
Windwos 8 in ARM tabanlısı da çıkacakmış. Ama Windows 8 in x86 model herhangi bir bilgisayara kurduğumuzda Developer Preview safhasında bile hızlı açıldığı daha az kaynak tükettiği anlaşılmaktadır. Windows 8 in x86 tabanlı sürümü 2 hafta sonra Betası fazıyla yayınlacak. Eminim o zaman daha hızlı daha az sistem kaynağı kullanacaktır.
Microsoft kendisine düşeni yapıyor gibi gözüküyor. Donanım üreticileri de az güçle daha fazla işler yapan işlemciler çıkartmalılar.
İyisiyle kötüsüyle windows x86 tabanlı milyarlarca uygulaması vardır. En yaygın işletim sistemi gerçeği kimse gözardı edemez.
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E_Aydin35 7 yıl
Aaa çok özür dilerim İntel zaten ekran kartı üretiyormuş öylesine bakarken gördüm :) Yendiden özür dilerim. Ben pek isim falan duymadığım için kafam karıştı:)
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highgen 7 yıl
x86 güç verimliliği konusunda ARM ile hala rekabet edebiir seviyede değil kaldı ki ARM den çok çok başarlıymış gibi fiyat politikasıyla sürelecek
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E_Aydin35 7 yıl
En başta İntel'i tebrik ederim gerçekten durmak bilmiyo yaptığı tablet çok ahım şahım olmasada bu daha başlangıc ve ötesinin çok iyi olacağı belli..:) Yakında İntel İ1000 falan ekran kartları çıakrsa şaşırmam:)ve İntelinde her alanda adını duyurmasını isterim:)
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Menow 7 yıl
Bu tarz cihazlarda enerji verimliligi konusunda intelin one gecmesi bile zor. Yillarin tecrubesi arm enerji verimliliginde cok daha profesyonel durumda...
Ki deger yandan fiyat da isin cabasi
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BarGoS 7 yıl
mac os lisansları bile 30 dolara satılırken tablet lisansı 30 dolar olması pahalı gelir üreticiye.
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Prinergy 7 yıl BarGoS
BarGoS

mac os lisansları bile 30 dolara satılırken tablet lisansı 30 dolar olması pahalı gelir üreticiye.

dostum zaten apple parayı fayiş olarak aldığı için işletim sistemini ucuz satıyor.Bence bedavaya vermesi gerek.
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Turkforce 7 yıl
Microsoft için pek sorun değil gibi. Super Basic sürümü çıkarır 2$ dan satar.
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sertacarslan 7 yıl
Performans ve enerji verimliliği konusunda ARM'ın önüne geçilebilse bile bu fiyatlarla zor.
Microsoft için durum biraz daha farklı, fiyatı 30 dolara çeker ve mobil pazarında ARM ile yoluna devam eder gerekirse.
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