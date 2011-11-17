Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel X79 çipsetli anakartlar 22nm Ivy Bridge-E işlemcilerle uyumlu olabilir

7 yıl
16,4b
1
30
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Intel resmi lansmanının üç gün önce gerçekleştirdiği LGA2011 platformu ile yüksek performans segmentinde yeni bir sayfa açmış oldu. Piyasaya sürülen Sandy Bridge-E kod adlı Core i7-3000 serisi işlemciler, değişen soket yapısı ile X58 çipsetli anakartlarla çalışmazken, buna bağlı olarak var olan Core i7-900 serisi anakartlar da X79 ile uyumluluk göstermiyor.
Gün ışığına çıkan yeni bir dökümana göre X79 yonga seti, Intel'in 2012 sonunda piyasaya sunması beklenilen Ivy Bridge-E (Extreme) serisi işlemcilerle uyumlu olabilir yani geleceğe dönük destek içeriyor olabilir. Bilindiği üzere Intel, tik-tak modelinin bir ayağı olarak önümüzdeki yılın muhtemelen Mart-Nisan döneminde 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge serisi yeni işlemcilerini teknoloji dünyasının beğenisine sunacak.
Sandy Bridge jenerasyonunda olduğu gibi ilk etapta orta segment ve alt ürün kategorileri için çıkacak olan 22nm Ivy Bridge işlemciler, yeni yılın sonları doğru  Ivy Bridge-E modelleriyle yüksek performans segmentindeki yerini almış olacak. Tabi bu noktada çipset revizyonuna gerek duyulup duyulmayacağı bilinmiyor zira Ivy Bridge ile birlikte platform bazında doğal USB 3.0 desteği sunmayı planlayan Intel, X79'daki ise USB 3.0 desteği vermiyor.
Daha az özellik içermesine rağmen anakart üreticilerine maliyetinin, X58'den daha yüksek olduğu belirtilen X79'da, düşük kapasiteli SSD'lerin, yüksek kapasiteli HDD'lerin tampon bölgesi olarak kullanılmaya olanak tanıyan Smart Response teknolojisi de bulunmuyor ancak Intel'in yayınlayacağı yeni bir sürücü güncellemesi ile bu desteği vereceği belirtiliyor. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
KANUNI61 7 yıl en beğenilen
olaya bak uyumlu olabilir eğer olmazsa ver 300$ daha
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nevrans 7 yıl
Arkadaslar Z68 anakarti olanlar ivy bridge islemciyi sikintisiz rahatca kullanabileceklermi. ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-erna- 7 yıl
wccftech.com/...
bu haberde de destekleyecği yazıyor
fx57 herhangi bir kesin bilgi varsa 2011 in ivy bridge-e destekleyeceğine dair
buraya yazabilirsen çok iyi olur
2011 anakartlar bildğiniz üzere neredeyse aynı model 1155 lere göre 2 kat pahalılar
açıkcası ileriye dönük ivy bridge-e destekleyecekse bu anakartları almak isterim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dreamblue35 7 yıl
şu kadarını söyleyeyim z68 g3 anakart ve i72600k işlemcisi de biraz daha ucuzlarsa altarnatifi i52500k; önümüzdeki 1 yıl içerisinde kimse fiyat performans konusunda tahtından indiremez x79 a fazla aldanmayın şu an için pcı-ex 3.0 standartı gayet iyi ve smart response gayet yeni + x79' un 4 kanal bellek desteğinden başka hiç bir numarası yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cp1369 7 yıl
Bu devirde işlemciye çok para harcamak saçmalık 1155 soketi paşalar gibi kullanın. önemli olan gpu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cp1369 7 yıl
Bu devirde işlemciye çok para harcamak saçmalık 1155 soketi paşalar gibi kullanın. önemli olan gpu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Legend 7 yıl
Daha Sandy Bridge - E ler çıkmadan Ivy Bridge - E lerin haberi çıkıyor :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ihsnlky 7 yıl
ne çıkarsa çıksın ben Z68 in üstüne 22nm işlemcimi alırım rahat 3 yıl yeter bana
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 7 yıl ihsnlky
ihsnlky

ne çıkarsa çıksın ben Z68 in üstüne 22nm işlemcimi alırım rahat 3 yıl yeter bana

Z68'ler Ivy Bridge'lere nasıl destek verecek hayret yani. Bu kararı alırken neyin kafasını yaşıyorlardı acaba
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tanarri 7 yıl
Alın bende bi okadar elinizdeki işlemci oyun oynamaya yetiyosa fazlasına hiç gerek yok şu an hiç ilgilmi bile çekmiyo neden oyun diyorum zaten oyun oynamıyosak bukadar yüksek ilemciler hiç bi işimize yaramaz programcılar ve yüksek işlem gücü gerektiren uygulamalar ile uraşan insanlar zaten üçün beşin hesabını yapmaz alır. Bu kimi etkiler yeni sistem kurucak insanları onlarda çok düşünmesinler alsın gitsin elimdeki q9450 her oyuna yetiyosa yeni işlemciler hayli hayli götürür uzunca bi süre ben şahsen 2015 kadar işlemci felan düşünmüyorum burdan intel ve amd selamlar 2015 görüşürz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
diemcizone 7 yıl
Intel ne yapacağını şaşırmış!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Foxbat 7 yıl
Haber bangır bangır "2013'te yine soket değiştireceğim" diyor. Zaten 2013 başında Intel 1155 soketleri de çöpe atıp Haswell mimarisiyle lga 1150 sokete geçecek. Bunları görüp te hala intel anakarta 300-400 dolar verenlere hayretle bakıyorum. Intel sırf karını arttırmak için kullanıcıya sistem yükseltme şansı tanımıyor. Intel tarafında yeni teknoloji kullanmak istiyorsan pamuk eller cebe! 1156-1155-1150... Tamam pazarın liderisin ama bu kadar da aç gözlü olunmaz be kardeşim!!!
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16404 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Anakart, İşlemci ve
2 etiket daha Intel cpu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Video: 2012 Porsche Panamera GTS tanıtıldı 7 yıl Özel Röportaj: ECS'nin Avrupa Genel Müdürü Chris Day ile konuştuk 7 yıl Nvidia, GeForce GTX 560 Ti modelini yeniliyor, işte detaylar! 7 yıl Core i7 3960X Extreme Edition; En hızlı masaüstü işlemci video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim