Intel X79 çipsetli anakartlar 22nm Ivy Bridge-E işlemcilerle uyumlu olabilir

Intel resmi lansmanının üç gün önce gerçekleştirdiği LGA2011 platformu ile yüksek performans segmentinde yeni bir sayfa açmış oldu. Piyasaya sürülen Sandy Bridge-E kod adlı Core i7-3000 serisi işlemciler, değişen soket yapısı ile X58 çipsetli anakartlarla çalışmazken, buna bağlı olarak var olan Core i7-900 serisi anakartlar da X79 ile uyumluluk göstermiyor.

Gün ışığına çıkan yeni bir dökümana göre X79 yonga seti, Intel'in 2012 sonunda piyasaya sunması beklenilen Ivy Bridge-E (Extreme) serisi işlemcilerle uyumlu olabilir yani geleceğe dönük destek içeriyor olabilir. Bilindiği üzere Intel, tik-tak modelinin bir ayağı olarak önümüzdeki yılın muhtemelen Mart-Nisan döneminde 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge serisi yeni işlemcilerini teknoloji dünyasının beğenisine sunacak.

Sandy Bridge jenerasyonunda olduğu gibi ilk etapta orta segment ve alt ürün kategorileri için çıkacak olan 22nm Ivy Bridge işlemciler, yeni yılın sonları doğru Ivy Bridge-E modelleriyle yüksek performans segmentindeki yerini almış olacak. Tabi bu noktada çipset revizyonuna gerek duyulup duyulmayacağı bilinmiyor zira Ivy Bridge ile birlikte platform bazında doğal USB 3.0 desteği sunmayı planlayan Intel, X79'daki ise USB 3.0 desteği vermiyor.

Daha az özellik içermesine rağmen anakart üreticilerine maliyetinin, X58'den daha yüksek olduğu belirtilen X79'da, düşük kapasiteli SSD'lerin, yüksek kapasiteli HDD'lerin tampon bölgesi olarak kullanılmaya olanak tanıyan Smart Response teknolojisi de bulunmuyor ancak Intel'in yayınlayacağı yeni bir sürücü güncellemesi ile bu desteği vereceği belirtiliyor.