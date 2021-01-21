AMD Ryzen 9 5900HX mobil Passmark listesini alt üst etti

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Kırmızı ekip son nesilde Intel’in en hızlı oyuncu işlemcisi iddiasını da elinden aldığı masaüstü kanadının ardından gözünü mobil kanata çevirdi.

AMD’nin hız aşırtma kilitsiz yeni mobil APU’su Ryzen 9 5900HX benchmark testinde ortaya çıktı. 45 watt üstü TDP’ye sahip işlemci Passmark’ın çoklu çekirdek testinde 24 039 puan alarak şu ana kadar hiçbir mobil işlemcinin ulaşamadığı seviyeye ulaştı.

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Yonganın ulaştığı seviyenin yüksekliği Intel’in yine hız aşırtma kilitsiz Core i9-10980HK çözümünün 16 594 puan aldığı değerlendirilirse daha net anlaşılacaktır.

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AMD kendisiyle rekabet etmeye başladı

Listeye göre AMD mobilde kendisiyle yarışıyor. AMD’nin yeni çözümüne en yakın 4 işlemci de yine Ryzen 4000 mobil APU’ları ki onlar da 19 000 sularında seyretmekte.

Tek çekirdekte de durum değişmemiş. Intel’in Willow Cove çekirdeklerini taşıyan Tiger Lake-U işlemcileri ve yine yüksek TDP’li Comet Lake-H işlemcileri dahil olmak üzere tüm çözümleri Ryzen 9 5900HX’in gerisinde yer alıyor.

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Intel’in tek çekirdekte en iddialı modelinin dahi AMD’nin Zen 3 üzerinde yükselen yeni yongasından %11 farkla geride kalması Intel’in rekabete ayak uydurup uyduramayacağını düşündürüyor.

Daha Ryzen 9 5980HX de var

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Ayrıca Bkz. "Intel Core i5-11400 Geekbench’te ortaya çıktı"

Zira AMD'nin tek seçeneği ASUS'un ROG Strix SCAR 17 G733 oyuncu dizüstüsünde teste giren Ryzen 9 5900HX de değil. AMD'nin tanıtımında yer alan ve 200 MHz daha yüksek boost frekansa sahip Ryzen 9 5980HX'in testleri henüz gün yüzüne çıkmadı bile.

https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-9-5900hx-is-now-passmarks-highest-ranking-mobile-cpu

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