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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD Ryzen 9 5900HX mobil Passmark listesini alt üst etti

    AMD’nin geçtiğimiz günlerde duyurduğu yüksek performanslı APU’su Passmark’ın listesinde en üste yerleşti. Görünüşe göre firma mobil kanatta Intel’e şans tanımayacak.
    1 sa.
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    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD Ryzen 9 5900HX mobil Passmark listesini alt üst etti
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    Kırmızı ekip son nesilde Intel’in en hızlı oyuncu işlemcisi iddiasını da elinden aldığı masaüstü kanadının ardından gözünü mobil kanata çevirdi.

    AMD’nin hız aşırtma kilitsiz yeni mobil APU’su Ryzen 9 5900HX benchmark testinde ortaya çıktı. 45 watt üstü TDP’ye sahip işlemci Passmark’ın çoklu çekirdek testinde 24 039 puan alarak şu ana kadar hiçbir mobil işlemcinin ulaşamadığı seviyeye ulaştı.

    AMD Ryzen 9 5900HX mobil Passmark listesini alt üst etti
    Tam Boyutta Gör

    Yonganın ulaştığı seviyenin yüksekliği Intel’in yine hız aşırtma kilitsiz Core i9-10980HK çözümünün 16 594 puan aldığı değerlendirilirse daha net anlaşılacaktır.

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    AMD kendisiyle rekabet etmeye başladı

    Listeye göre AMD mobilde kendisiyle yarışıyor. AMD’nin yeni çözümüne en yakın 4 işlemci de yine Ryzen 4000 mobil APU’ları ki onlar da 19 000 sularında seyretmekte.

    Tek çekirdekte de durum değişmemiş. Intel’in Willow Cove çekirdeklerini taşıyan Tiger Lake-U işlemcileri ve yine yüksek TDP’li Comet Lake-H işlemcileri dahil olmak üzere tüm çözümleri Ryzen 9 5900HX’in gerisinde yer alıyor.

    AMD Ryzen 9 5900HX mobil Passmark listesini alt üst etti
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    Intel’in tek çekirdekte en iddialı modelinin dahi AMD’nin Zen 3 üzerinde yükselen yeni yongasından %11 farkla geride kalması Intel’in rekabete ayak uydurup uyduramayacağını düşündürüyor.

    Daha Ryzen 9 5980HX de var

    AMD Ryzen 9 5900HX mobil Passmark listesini alt üst etti
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    Ayrıca Bkz. "Intel Core i5-11400 Geekbench’te ortaya çıktı"

    Zira AMD'nin tek seçeneği ASUS'un ROG Strix SCAR 17 G733 oyuncu dizüstüsünde teste giren Ryzen 9 5900HX de değil. AMD'nin tanıtımında yer alan ve 200 MHz daha yüksek boost frekansa sahip Ryzen 9 5980HX'in testleri henüz gün yüzüne çıkmadı bile.



    https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-9-5900hx-is-now-passmarks-highest-ranking-mobile-cpu Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Penceresiz ofislere yapay gün ışığı: Misola LED

    darkaura

    isigin sirkadyen ritim uzerindeki etkilerini dolasiyla insan psikolojisini ve hormonel dengesini nasil degistirebildigini bilen sirketler, kisiler alir. aksam vakti 1 dolarlik soguk beyaz led ampulun altinda oturdugu icin gece uyuyamiyan cok insan var ve bunun neden oldugunun farkinda bile degilller. buyuk sirketlerin duvardaki boyanin renginden arkada calan muzige kadar is verimliligini artirmak icin ofis tasarimina verdikleri onemi dusunursek bu urun kendine pazar bulacaktir.

    6 saat önce
    A
    aycibin

    1 dolara satılan led ampül yerine bunu kim alır?

    6 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Spider_hip (Doğan Eray) 56 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen CleanCoders
    Intel'in Cevabı: Jenaratörlerinizi ve azot soğutmalarınızı hazırlayın, 14nm+++++++++ ile 900W'lık muadil kart çıkartıyoruz. Fiyatı amd'nin sadece 4 katı.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    C CleanCoders (Fatih ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    AMD vuruyor, M1 vuruyor. bakalım intelin cevabı ne olacak.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 56 dk. ( Mesaj Silindi ) CleanCoders
    Intel'in Cevabı: Jenaratörlerinizi ve azot soğutmalarınızı hazırlayın, 14nm+++++++++ ile 900W'lık muadil kart çıkartıyoruz. Fiyatı amd'nin sadece 4 katı.
    Yanıtla +4
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    ti7800 (Eddie Morra) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    intel tarafından yıllardır kazık yediğimizin resmidir.
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    4 435 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apple m1 ile karşılaştırmalarını merak ediyorum.
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    M Musty3535123 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    intel mefta
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    C cuhuku 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    5g gelınce burun bu donanımlar cop olacak oyun icin
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    S Semihh16 1 sa. ( Mesaj Silindi ) cuhuku
    Neden öyle dedin anlamadım valla.
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    B BuBBa123 (özer özer) 41 dk. ( Mesaj Silindi ) cuhuku
    evt hocam 5g gelmesine en az 20 sene olduğunu vazsayarsak haklisiniz hocam 20 sene ye zaten cöp olur bu donanımlar haklisiniz..
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Böylece mobil olayını da bitirmiş oldu amd. O nasıl bir benchtir öyle. Daha 5980 var. 26-27 bin de o alır. Helal olsun. Resmen roller değişildi. Intel kullanana yazık düşük sistemi var diye bakılıyor kafadan.
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