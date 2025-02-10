Intel Core Ultra 275HX çıkmadan test edildi: İşte erken sonuçlar

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Tam Boyutta Gör Intel’in yeni nesil Arrow Lake işlemcileri, dizüstü bilgisayar serisi içerisinde çeşitlenmeye devam ediyor. Son olarak Intel Core Ultra 275HX, Benchmark platformlarında Core i9-14900HX ile kıyaslandı. Peki Arrow Lake HX ailesiyle birlikte CES 2025'te tanıtılan işlemci neler sunacak? Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

Core i9-14900HX ile kıyaslandı

Kaçıranlar için Intel H ve HX serisi işlemciler, günümüzde düşük güç tüketimine ve amiral gemisi mobil cihazları hedefliyor. CES 2025 etkinliğinde tanıtılan Intel Core Ultra 9 275HX ise, 8 performans çekirdeği (Lion Cove) ve 16 verimlilik çekirdeği (Skymont) olmak üzere toplamda 24 çekirdekli bir yapı sunuyor. Ayrıca yeni seride Hyper-Threading teknolojisinin devre dışı kaldığını hatırlatalım.

Tam Boyutta Gör PassMark testlerinde ortaya çıkan verilere göre, Intel Core Ultra 9 275HX tek çekirdek performansında Core i9-14900HX’e kıyasla yaklaşık %10’luk bir artış sunuyor. Çoklu çekirdek testlerinde ise fark daha belirgin: %33 oranında daha yüksek performans ile önceki nesle göre önemli bir sıçrama yapıyor.

Okları AMD tarafına çevirdiğimizde, Ryzen 9 7945HX3D modelinin genel performans olarak biraz geride kalıyor. Ancak fark yalnızca %7 civarında. Daha önemlisi, AMD'nin bir sonraki nesil Ryzen 9 9955HX3D modelinin yolda olduğunu hatırlatalım. Bu nedenle, Intel’in yüksek performanslı dizüstü pazarındaki liderliği kısa ömürlü olabilir.

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Sonuç olarak, Core Ultra 9 275HX, Arrow Lake-HX serisinin en iddialı modellerinden biri konumunda. Ancak dizüstü bilgisayarlardaki performansın büyük ölçüde termal tasarıma bağlı olacağını da unutmamak gerekiyor.

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