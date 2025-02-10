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    Intel Core Ultra 275HX çıkmadan test edildi: İşte erken sonuçlar

    Intel'in yeni piyasaya süreceği "HX" serisi dizüstü işlemciler arasından Intel Core Ultra 275HX, Passmark'ta test edildi. Peki Arrow Lake Ultra HX işlemciler neler sunacak? İşte erken sonuçlar...
    Intel Core Ultra 275HX çıkmadan test edildi: İşte erken sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Intel’in yeni nesil Arrow Lake işlemcileri, dizüstü bilgisayar serisi içerisinde çeşitlenmeye devam ediyor. Son olarak Intel Core Ultra 275HX, Benchmark platformlarında Core i9-14900HX ile kıyaslandı. Peki Arrow Lake HX ailesiyle birlikte CES 2025'te tanıtılan işlemci neler sunacak? Gelin detaylara hep birlikte göz atalım. 

    Core i9-14900HX ile kıyaslandı

    Kaçıranlar için Intel H ve HX serisi işlemciler, günümüzde düşük güç tüketimine ve amiral gemisi mobil cihazları hedefliyor. CES 2025 etkinliğinde tanıtılan Intel Core Ultra 9 275HX ise, 8 performans çekirdeği (Lion Cove) ve 16 verimlilik çekirdeği (Skymont) olmak üzere toplamda 24 çekirdekli bir yapı sunuyor. Ayrıca yeni seride Hyper-Threading teknolojisinin devre dışı kaldığını hatırlatalım. 

    Intel Core Ultra 275HX çıkmadan test edildi: İşte erken sonuçlar Tam Boyutta Gör
    PassMark testlerinde ortaya çıkan verilere göre, Intel Core Ultra 9 275HX tek çekirdek performansında Core i9-14900HX’e kıyasla yaklaşık %10’luk bir artış sunuyor. Çoklu çekirdek testlerinde ise fark daha belirgin: %33 oranında daha yüksek performans ile önceki nesle göre önemli bir sıçrama yapıyor. 

    Okları AMD tarafına çevirdiğimizde, Ryzen 9 7945HX3D modelinin genel performans olarak biraz geride kalıyor. Ancak fark yalnızca %7 civarında. Daha önemlisi, AMD'nin bir sonraki nesil Ryzen 9 9955HX3D modelinin yolda olduğunu hatırlatalım. Bu nedenle, Intel’in yüksek performanslı dizüstü pazarındaki liderliği kısa ömürlü olabilir.

    Sonuç olarak, Core Ultra 9 275HX, Arrow Lake-HX serisinin en iddialı modellerinden biri konumunda. Ancak dizüstü bilgisayarlardaki performansın büyük ölçüde termal tasarıma bağlı olacağını da unutmamak gerekiyor.

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