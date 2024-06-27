Intel dünyanın ilk optik ara bağlantısını tanıttı: Bir devrimin eşiğindeyiz

Bir Intel işlemcisiyle birlikte paketlenen bu chiplet, veri merkezlerinde ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) uygulamalarında yapay zeka altyapısının artan taleplerini karşılayan, birlikte paketlenmiş optik I/O teknolojisinde önemli bir gelişmeye işaret ediyor. Sunucular arasındaki veri hareketi yoğunlaştıkça, mevcut veri merkezi altyapılarındaki geleneksel I/O performansının sınırlarına dayanıldığı için optik ara bağlantı çözümü oldukça önemli diyebiliriz.
Anakartlarda PCIe yuvası ortadan kalkabilir
Büyük dil modelleri (LLM) ve üretken yapay zeka alanındaki ilerlemelerin yanı sıra yapay zeka tabanlı uygulamaların küresel olarak giderek daha fazla yaygınlaşması, daha verimli ve daha büyük makine öğrenimi modellerine ihtiyaç duyulmasını neden oluyor. Mevcut sunucu teknolojileriyle bu ihtiyacı ölçeklendirmek neredeyse imkansız veya en basit haliyle mantıksız görünüyor. Bazı müşterilerin AMD'den 1,2 milyon GPU'lu sistem talebinde bulunduğunu öğrendik. Mevcut altyapı sistemleriyle bunu inşa etmek mümkün değil.
Zira geleneksel I/O (bakır hat bağlantısı) kısa erişimler için yüksek bant genişliği ve düşük güç tüketimi sunabiliyor. Mesafeler uzadıkça, sistemler büyüdükçe verim düşüyor, istenmeyen gecikme süreleri ve maliyetlerle uğraşmak gerekiyor. Intel’ın optik I/O çözümü daha yüksek bant genişliği, daha yüksek güç verimliliği, düşük gecikme süresi ve daha geniş erişim sunarak altyapı ölçeklendirme taleplerini karşılayabilir. Aşağıdaki açıklayıcı videoyu da izlemenzi tavsiye ederiz.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.