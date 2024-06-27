Intel dünyanın ilk optik ara bağlantısını tanıttı: Bir devrimin eşiğindeyiz

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Tam Boyutta Gör Intel, yüksek hızlı veri iletimini geliştirmeyi amaçlayan entegre fotonik teknolojisinde önemli bir adım attı. Firmanın Entegre Fotonik Çözümler (IPS) Grubu, sektörün ilk tam entegre optik bilgi işlem ara bağlantı (OCI - Optical Compute Interconnect) chipleti kısa bir süre önce tanıttı. Firma bunun, 'at arabası kullanmaktan araba kullanmaya geçmek gibi' olduğunu söylüyor. Bu da Intel’in attığı adımın önemini ortaya koyuyor.

Intel’den optik ara bağlantı adımı

Bir Intel işlemcisiyle birlikte paketlenen bu chiplet, veri merkezlerinde ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) uygulamalarında yapay zeka altyapısının artan taleplerini karşılayan, birlikte paketlenmiş optik I/O teknolojisinde önemli bir gelişmeye işaret ediyor. Sunucular arasındaki veri hareketi yoğunlaştıkça, mevcut veri merkezi altyapılarındaki geleneksel I/O performansının sınırlarına dayanıldığı için optik ara bağlantı çözümü oldukça önemli diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Bu bağlamda Intel’in optik bilgi işlem ara bağlantı chipleti OCI, entegre fotonik devre olarak tanımlayacağımız PIC yongasını bir devreye entegre ediyor. Intel bu teknolojinin, daha az güç kullanarak daha yüksek bant genişliğini mümkün kullanacağını söylüyor. Firma OCI’nin 100 metreye kadar olan mesafelerde saniyede 4 terabite (Tbps) kadar çift yönlü veri aktarımını desteklediğini söylüyor. Daha da önemlisi OCI, PCIe 5.0 ile de uyumlu. Yani mevcut altyapı eğer PCIe 5.0’i kullanıyorsa bu çözümü kullanmak nispeten daha kolay.

Anakartlarda PCIe yuvası ortadan kalkabilir

Tam Boyutta Gör Intel, OCI chiplet'in gelecekteki CPU'lar, GPU'lar ve SoC'lerle entegre edilebileceğini de söylüyor. Elbette bu teknoloji şimdilik veri merkezleri ve sunucuları hedefliyor olsa da bir noktada tüketici çözümlerine de gelme ihtimali bulunuyor. Bu da gelecek yıllarda PC’lerin çok daha farklı görünmesine sebep olabilir. Sadece herhangi bir PCIe yuvası gerektirmeyen bir ekran kartını sisteminize taktığınızı hayal edin... Tek yapmanız gereken ekran kartını kabloyla anakarta bağlamak. İsterseniz ekran kartını kasanın uygun herhangi bir yerine veya çekmeceye de koyabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör Intel’in tanıttığı mevcut OCI chipleti halihazırda bir prototip cihaz konumunda. Öte yandan firma, OCI’yi kendi yongalarıyla birlikte optik I/O çözümü olarak paketlemek için müşterileriyle işbirliği içerisinde bulunuyor. Yüksek hızlı veri iletimindeki bu ilerleme, Intel'i gelişen yapay zeka altyapısı ortamının ön saflarına konumlandırabilir.

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Büyük dil modelleri (LLM) ve üretken yapay zeka alanındaki ilerlemelerin yanı sıra yapay zeka tabanlı uygulamaların küresel olarak giderek daha fazla yaygınlaşması, daha verimli ve daha büyük makine öğrenimi modellerine ihtiyaç duyulmasını neden oluyor. Mevcut sunucu teknolojileriyle bu ihtiyacı ölçeklendirmek neredeyse imkansız veya en basit haliyle mantıksız görünüyor. Bazı müşterilerin AMD'den 1,2 milyon GPU'lu sistem talebinde bulunduğunu öğrendik. Mevcut altyapı sistemleriyle bunu inşa etmek mümkün değil.

Zira geleneksel I/O (bakır hat bağlantısı) kısa erişimler için yüksek bant genişliği ve düşük güç tüketimi sunabiliyor. Mesafeler uzadıkça, sistemler büyüdükçe verim düşüyor, istenmeyen gecikme süreleri ve maliyetlerle uğraşmak gerekiyor. Intel’ın optik I/O çözümü daha yüksek bant genişliği, daha yüksek güç verimliliği, düşük gecikme süresi ve daha geniş erişim sunarak altyapı ölçeklendirme taleplerini karşılayabilir. Aşağıdaki açıklayıcı videoyu da izlemenzi tavsiye ederiz.

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