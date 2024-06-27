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    Anlık Bildirim

    Intel dünyanın ilk optik ara bağlantısını tanıttı: Bir devrimin eşiğindeyiz

    Intel, kısa bir süre önce dünyanın ilk optik ara bağlantısını tanıttı. Firma bunun 'at arabası kullanmaktan araba kullanmaya geçmek gibi' olduğunu iddia ediyor. İşte detaylar:
    Intel dünyanın ilk optik ara bağlantısını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Intel, yüksek hızlı veri iletimini geliştirmeyi amaçlayan entegre fotonik teknolojisinde önemli bir adım attı. Firmanın Entegre Fotonik Çözümler (IPS) Grubu, sektörün ilk tam entegre optik bilgi işlem ara bağlantı (OCI - Optical Compute Interconnect) chipleti kısa bir süre önce tanıttı. Firma bunun, 'at arabası kullanmaktan araba kullanmaya geçmek gibi' olduğunu söylüyor. Bu da Intel’in attığı adımın önemini ortaya koyuyor.

    Intel’den optik ara bağlantı adımı

    Bir Intel işlemcisiyle birlikte paketlenen bu chiplet, veri merkezlerinde ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) uygulamalarında yapay zeka altyapısının artan taleplerini karşılayan, birlikte paketlenmiş optik I/O teknolojisinde önemli bir gelişmeye işaret ediyor. Sunucular arasındaki veri hareketi yoğunlaştıkça, mevcut veri merkezi altyapılarındaki geleneksel I/O performansının sınırlarına dayanıldığı için optik ara bağlantı çözümü oldukça önemli diyebiliriz.

    Intel dünyanın ilk optik ara bağlantısını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Bu bağlamda Intel’in optik bilgi işlem ara bağlantı chipleti OCI, entegre fotonik devre olarak tanımlayacağımız PIC yongasını bir devreye entegre ediyor. Intel bu teknolojinin, daha az güç kullanarak daha yüksek bant genişliğini mümkün kullanacağını söylüyor. Firma OCI’nin 100 metreye kadar olan mesafelerde saniyede 4 terabite (Tbps) kadar çift yönlü veri aktarımını desteklediğini söylüyor. Daha da önemlisi OCI, PCIe 5.0 ile de uyumlu. Yani mevcut altyapı eğer PCIe 5.0’i kullanıyorsa bu çözümü kullanmak nispeten daha kolay.

    Anakartlarda PCIe yuvası ortadan kalkabilir

    Intel dünyanın ilk optik ara bağlantısını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Intel, OCI chiplet'in gelecekteki CPU'lar, GPU'lar ve SoC'lerle entegre edilebileceğini de söylüyor. Elbette bu teknoloji şimdilik veri merkezleri ve sunucuları hedefliyor olsa da bir noktada tüketici çözümlerine de gelme ihtimali bulunuyor. Bu da gelecek yıllarda PC’lerin çok daha farklı görünmesine sebep olabilir. Sadece herhangi bir PCIe yuvası gerektirmeyen bir ekran kartını sisteminize taktığınızı hayal edin... Tek yapmanız gereken ekran kartını kabloyla anakarta bağlamak. İsterseniz ekran kartını kasanın uygun herhangi bir yerine veya çekmeceye de koyabilirsiniz.
    Intel dünyanın ilk optik ara bağlantısını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Intel’in tanıttığı mevcut OCI chipleti halihazırda bir prototip cihaz konumunda. Öte yandan firma, OCI’yi kendi yongalarıyla birlikte optik I/O çözümü olarak paketlemek için müşterileriyle işbirliği içerisinde bulunuyor. Yüksek hızlı veri iletimindeki bu ilerleme, Intel'i gelişen yapay zeka altyapısı ortamının ön saflarına konumlandırabilir.

    Büyük dil modelleri (LLM) ve üretken yapay zeka alanındaki ilerlemelerin yanı sıra yapay zeka tabanlı uygulamaların küresel olarak giderek daha fazla yaygınlaşması, daha verimli ve daha büyük makine öğrenimi modellerine ihtiyaç duyulmasını neden oluyor. Mevcut sunucu teknolojileriyle bu ihtiyacı ölçeklendirmek neredeyse imkansız veya en basit haliyle mantıksız görünüyor. Bazı müşterilerin AMD'den 1,2 milyon GPU'lu sistem talebinde bulunduğunu öğrendik. Mevcut altyapı sistemleriyle bunu inşa etmek mümkün değil.

    Zira geleneksel I/O (bakır hat bağlantısı) kısa erişimler için yüksek bant genişliği ve düşük güç tüketimi sunabiliyor. Mesafeler uzadıkça, sistemler büyüdükçe verim düşüyor, istenmeyen gecikme süreleri ve maliyetlerle uğraşmak gerekiyor. Intel’ın optik I/O çözümü daha yüksek bant genişliği, daha yüksek güç verimliliği, düşük gecikme süresi ve daha geniş erişim sunarak altyapı ölçeklendirme taleplerini karşılayabilir. Aşağıdaki açıklayıcı videoyu da izlemenzi tavsiye ederiz.

    Kaynakça https://wccftech.com/intel-unveils-worlds-first-optical-interconnect-utilizing-the-power-of-photonics/ https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/intel-unveils-first-integrated-optical-io-chiplet.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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