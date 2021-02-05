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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel, AMD’nin eskileriyle kendi yeni işlemcilerini kıyaslayarak önde olduğunu gösterdi

    Intel’in son yayınladığı slaytlar firmanın yıllardır süregelen pazarlama taktiğine devam ettiğini gösteriyor. Firma güncel Tiger Lake-H35 yongalarını AMD’nin önceki nesil işlemcileriyle kıyasladı.
    05 Şubat 2021, 18:15 (Güncellendi, 1 hf.)
    6,7b
    1
    37
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    19

    Intel, AMD’nin eskileriyle kendi yeni işlemcilerini kıyaslayarak önde olduğunu gösterdi
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    Donanım dünyası Intel’den AMD’nin karşısında rekabetçi çözümlerle çıkmasını bekleyedursun mavi ekip AMD’nin önceki nesil işlemcilerini kendisine kıstas kabul etmiş görünüyor.

    Intel yine her zamanki gibi

    Daha önce de AMD’nin EPYC işlemcilerini geride göstermek için artık kullanılmayan ve sorunlu olan eski sürüm yazılımı kulanan Intel yine formunda.

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    Intel, AMD’nin eskileriyle kendi yeni işlemcilerini kıyaslayarak önde olduğunu gösterdi
    Tam Boyutta Gör

    Intel Tiger Lake-H35 işlemcilerinin performans verilerine yer verdiği slaytlarını paylaştı. Firma izlediği stratejiyle utandırdığı kullanıcılara bugünü de boş geçmedik dedirtti.

    Intel AMD'nin önceki nesil işlemcilerine tek çekirdekte hacimli fark atmayı başardı

    Geçtiğimiz haftalarda duyurulan Tiger Lake-H35 işlemcileri firmanın slaytlarına göre AMD’nin geçtiğimiz yıl duyurduğu 35 watt TDP’li Ryzen 7 4800HS ve 45 watt TDP’li Ryzen 9 4900H işlemcileri güncel Tiger Lake-H35 işlemcisinden tek çekirdekte geride kalıyor.

    Intel, AMD’nin eskileriyle kendi yeni işlemcilerini kıyaslayarak önde olduğunu gösterdi
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    Ayrıca Bkz. "4. nesil Intel Xeon Sapphire Rapids işlemcisi görüntülendi"

    Ayrıca 5 GHz’e kadar yükselebilen Core i7-11375H Special Edition’ın oyunlarda bilinmeyen bir ekran kartıyla 4K yüksek ayarlarda akıcı bir deneyim sunduğu da görülüyor.



    https://newsroom.intel.com/news/11th-gen-h35-processors-fastest-single-threaded-laptop-performance/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    northwood (Metehan GÖKTAŞ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Guhong01
    Kelimeyi yanlış yazmışım kusura bakmayın. Bu bir hata kabul ediyorum düzelttim de. İşimi mükemmel yapamam insanım çünkü :) Koca haberde buna mı odaklandınız şimdi?

    Ayrıca haberde herhangi bir şekilde kutuplaştırıcılık ya da tartışma çıkarma niyeti yoktur.
    Kelimeyi yanlış yazmışım kusura bakmayın. Bu bir hata kabul ediyorum düzelttim de. İşimi mükemmel yapamam insanım çünkü :) Koca haberde buna mı odaklandınız şim...
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    1 Yanıt Yanıtla +45
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    northwood (Metehan GÖKTAŞ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) Guhong01
    Bugünü de boş geçmemek forumda sıkça kullanılan bir şey. Anlatıma espri katmak için hem bunu hem de yine formunda ifadelerine yer verdim. Okuyanın yüzünde biraz gülümsemeyle sonuçlanırsa ne ala.

    Olay net bir şekilde güncel işlemciyle kıyaslamak yerine eski işlemciyle kıyaslayıp tüketiciye kendini önde göstermektir. Hazırlanan slaytları bir tüketici olarak yanıltıcı buldum. İnsanlar bir firmanın yanlışı hakkında yorumda bulunmasınlar mı? Hakaret vs eden kullanıcıları ayrı tutuyorum.

    Mavi ekip konusunda da daha önce bir haber altında açıklamıştım. Bulabilirsem eklerim.

    Edit: Bulamadım. Mavi ekip ve benzerlerini kullanma amacım haberde akıcılığı sağlayabilmek ve tekrar tekrar aynı kelimeleri kullanarak yazının okunabilirliğini bozmamak. Intel en nihayetinde bir özne ve bunun için farklı kelimeler tercih ediyorum.

    Emin olun sürekli olarak Intel Intel Intel görmek haberi okuyan okurlar açısından okunabilirliği düşürecektir. Sizden ricam bunu bir iticilik ya da farklı bir olumsuz çaba olarak değil de genel olarak yazının kalitesini arttırma çabası olarak algılamanız. Nitekim yabancı kaynaklarda da sürekli olarak Intel, AMD ve Nvidia için firma ismi kullanılmaz.
    Bugünü de boş geçmemek forumda sıkça kullanılan bir şey. Anlatıma espri katmak için hem bunu hem de yine formunda ifadelerine yer verdim. Okuyanın yüzünde biraz...
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    1 Yanıt Yanıtla +36
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    6 6s 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Şimdi elinden tutacak bir şeyi de kalmadı ki. Neresini savunsak diye düşünüyorum. Bir tek latency kaldı, ama orada da fark çok azaldı. Bir de fiyat performans dengesine oynadığı modelleri var.

    Bakmayın, bu durumun daha fazla devam etmesi ve Intel'in elinde oynayacağı taşın kalmaması bize pek olumlu yansımayacaktır. Bu iki firmanı rekabeti teknoloji dünyası ve biz tüketiciler açısından çok önemli.
    Şimdi elinden tutacak bir şeyi de kalmadı ki. Neresini savunsak diye düşünüyorum. Bir tek latency kaldı, ama orada da fark çok azaldı. Bir de fiyat performans d...
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    1 Yanıt Yanıtla +20
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    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    kutsall1 (mehmet metin) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Rekabet için üçüncü bir işlemci üreticisi şart.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Amd para mı veriyo size böyle boş haberler için
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Arkadas millet birde inteli savunmus . Sanarain babalarinin sirketi hepsinin hissesi var intelde , yahu size ne gulup gecin iste.
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    M merdan90 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    AMD. Daima.
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    Lautreamont (ali gül) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ne güzel Commodore 64 ile kafa ayarı yapıyordum. Daha sonra nintendo, sega, ps1 bu şekilde kenarda kendi başıma daha çok sessizce masalımsı tadında takılıyordum, arada bir de arkadaşlarıma orta sahadan gol atardım, mortal kombat, tekken ile kombo kasardık :D Lanet olsun yıllar sonra beni bilgisayara aşılayan o kişiye. İlk işlemcim amd sempron olmuştu. Bana bilgisayarı aşılayan kişi'nin ağzının suları akıyordu. Çünkü tam hatırlamıyorum ama amd bu işlemci seri ile gündeme oturmuştu. Kısa süre sonra sahip olduğum ekran kartını değiştirmek zorunda kaldım, neden ? Çünkü oyunların grafiklerini iyi görmek için en azından iyi bi ekran kartına muhtaç kalmıştım. Derken en son amd işlemci olarak phenom x6 1055t kullanmıştım :p Dahasında da iyice bu bilgisayar olayını bir çeşit alışkanlığa dönüştü. Açıkcası ezelden beridir oyun oynamayı seven birisiydim. Ama uzun zamandır özellikle bilgisayar da online oyunlar başta olmak üzere rezil olmaya başladı. Bilemiyorum ki, ps de tomb raider oynarken çok daha iyiydim. Bilgisayar da ise ekran kartını onu bunu dert ediyordum. İyi grafikleri olsun ok. Ama gerisi tamamen boş olmaya başladı. PS1 de crash oyunu, sega da sonic olsun, şimdi getirseler karşıma bu oyunları ve daha önce bana çooook hoş anlar yaşatttıklarını bildiğim halde oynamazdım herhalde. Commodore 64 ile street fighter ilk çıktığı zaman oyunu açmam 1 saat sürmüştü, o gün yer sofrasında yemek yiyordum, bir yandan da bekliyordum heycanlı heycanlı. Açıldığını gördüğüm zaman sofranın üzerinden koştum joystick e sarıldım bı hışınla, bu gerçekten tarif edilemez bi çoşku :D şimdi bana getirsin biri önüme rtx 3090 koysun, yapay bir şey oluşur üzerimde, yani kısacası iş artık ekran kartının iyi olması bilmem ne olmasınıda geçti, sıçıp battı herşey...monitor 240 olsun, yok mouse bole, yok rtx açılsın, fln fln...Ama son zaman da sattım resmen RTX 2060 ekran kartımı ve yerine beni idare edecek rx 570 aldım :)
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    U UçamayanSüperKahraman (Anıl ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bakın sayın editör, yazdığınız platform Türkiye'nin en büyük teknoloji basınlarından birisi. Yıllardır böyle ve basın tarafsız olmak zorundadır. Zaten fanboy kısmına gıcığız. Her dakika tartışma çıkarmaya, her dakika kendi savundukları markayı arşa çıkarmaya çalışıyorlar. Üstüne bir de gelip fanboy kesmine yeni tartışma konusu açıyorsunuz. Yaptığınız haber uygunsuz. Aklı başında insanlar zaten yazmışlar. Son olarak şunu söyleyeceğim. AMD Ryzen 5000 serisi laptop işlemcileri çıkalı 1 ay olmadı daha. Üstüne AMD bu işlemcilerin Mart gibi satışa sunulacağını söyledi. Şimdi 4000 serisi eski mi oldu? Yapmayın.
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    iNFeRNuS (Uğur Öner) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hiç bir markanın fanboyu değilim ancak yazı bariz taraflı, siz haberi vereceksiniz içeriğini değerlendirmek bize kalsın. Manipüle etmeye gerek yok, her işiniz reklam olmasın.
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    Ceann Capall 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Haber bence çok güzel yazılmış. Editörü tebrik ederim. Bu tarz esprili ve iğneleyici yazıları seviyorum. Aynı şey amd veya farklı bir marka için yazılsa yine beğenirdim. Firma ve markaların taraftarı olmamak en iyisi. Profil resmime bakmayın bu arada
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    kaptan666 (Ridvan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    4800H ve 4900H işlemcilerden ötürü "artık kullanılmayan ve sorunlu" denmiş. Daha dün çok süper, çok hızlı hem de 7nm diye haber yapılıyordu. Neden bu sorunları anlatan bir haber göremedik?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Angel of the Lord (Muharrem Özen) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) kaptan666
    İşlemciye değil, kullanılan yazılıma sorunlu denmiş.
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    W Wilson Fisk 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    yav neye kızıyorsunuz yapsın daha önce yapmadığı şeyler mi adamlar kendi HQ binalarında kendi dünyalarında yaşıyor.eskiden yiyordu kullanıcı şimdi yemiyor.5600x'i deviren bişi yapsınlar ucuza o zaman dikkat kesilelim.devir perişan biz eskiden zevk olsun diye sycthe ninja keserdik ne var la bunun içinde diye ve başka şeyler koymuştum ama en iyisi içindeki gazmış şimdi yap hadi 500 600 liradan bahsediyor adamlar bırak kesmeyi.kedi kesen hesabı syctheist derler şimdi yapsam. fan koleksiyonum vardı benim alım gücü diye bir şey vardı şimdi 300 liraya fan satıyorlar nasıl alacan bir ton kıyamaz insan.tıraşı kessinler şöyle uçtuk kaçtık diye ve fiyatlardan haber versinler.11'de ne tek çekirdek getirdik be zen3'ten iyi olduk diye kendilerini kandırırken fiyatlara gömerlerse ben burada intel savunanlara acırım.
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    6727 kez okundu.
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    4 etiket daha intel core i7-11375h special edition Donanım Taşınabilir Bilgisayarlar Mobil Teknolojiler
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