Intel, AMD’nin eskileriyle kendi yeni işlemcilerini kıyaslayarak önde olduğunu gösterdi

Donanım dünyası Intel’den AMD’nin karşısında rekabetçi çözümlerle çıkmasını bekleyedursun mavi ekip AMD’nin önceki nesil işlemcilerini kendisine kıstas kabul etmiş görünüyor.
Intel yine her zamanki gibi
Daha önce de AMD’nin EPYC işlemcilerini geride göstermek için artık kullanılmayan ve sorunlu olan eski sürüm yazılımı kulanan Intel yine formunda.İlginizi Çekebilir Intel Tiger Lake-H35 işlemcilerini lanse etti
Intel Tiger Lake-H35 işlemcilerinin performans verilerine yer verdiği slaytlarını paylaştı. Firma izlediği stratejiyle utandırdığı kullanıcılara bugünü de boş geçmedik dedirtti.
Intel AMD'nin önceki nesil işlemcilerine tek çekirdekte hacimli fark atmayı başardı
Geçtiğimiz haftalarda duyurulan Tiger Lake-H35 işlemcileri firmanın slaytlarına göre AMD’nin geçtiğimiz yıl duyurduğu 35 watt TDP’li Ryzen 7 4800HS ve 45 watt TDP’li Ryzen 9 4900H işlemcileri güncel Tiger Lake-H35 işlemcisinden tek çekirdekte geride kalıyor.
Ayrıca Bkz. "4. nesil Intel Xeon Sapphire Rapids işlemcisi görüntülendi"
Ayrıca 5 GHz’e kadar yükselebilen Core i7-11375H Special Edition’ın oyunlarda bilinmeyen bir ekran kartıyla 4K yüksek ayarlarda akıcı bir deneyim sunduğu da görülüyor.
https://newsroom.intel.com/news/11th-gen-h35-processors-fastest-single-threaded-laptop-performance/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ayrıca haberde herhangi bir şekilde kutuplaştırıcılık ya da tartışma çıkarma niyeti yoktur.
Olay net bir şekilde güncel işlemciyle kıyaslamak yerine eski işlemciyle kıyaslayıp tüketiciye kendini önde göstermektir. Hazırlanan slaytları bir tüketici olarak yanıltıcı buldum. İnsanlar bir firmanın yanlışı hakkında yorumda bulunmasınlar mı? Hakaret vs eden kullanıcıları ayrı tutuyorum.
Mavi ekip konusunda da daha önce bir haber altında açıklamıştım. Bulabilirsem eklerim.
Edit: Bulamadım. Mavi ekip ve benzerlerini kullanma amacım haberde akıcılığı sağlayabilmek ve tekrar tekrar aynı kelimeleri kullanarak yazının okunabilirliğini bozmamak. Intel en nihayetinde bir özne ve bunun için farklı kelimeler tercih ediyorum.
Emin olun sürekli olarak Intel Intel Intel görmek haberi okuyan okurlar açısından okunabilirliği düşürecektir. Sizden ricam bunu bir iticilik ya da farklı bir olumsuz çaba olarak değil de genel olarak yazının kalitesini arttırma çabası olarak algılamanız. Nitekim yabancı kaynaklarda da sürekli olarak Intel, AMD ve Nvidia için firma ismi kullanılmaz.
Bakmayın, bu durumun daha fazla devam etmesi ve Intel'in elinde oynayacağı taşın kalmaması bize pek olumlu yansımayacaktır. Bu iki firmanı rekabeti teknoloji dünyası ve biz tüketiciler açısından çok önemli.