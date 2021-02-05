Intel, AMD’nin eskileriyle kendi yeni işlemcilerini kıyaslayarak önde olduğunu gösterdi

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Donanım dünyası Intel’den AMD’nin karşısında rekabetçi çözümlerle çıkmasını bekleyedursun mavi ekip AMD’nin önceki nesil işlemcilerini kendisine kıstas kabul etmiş görünüyor.

Intel yine her zamanki gibi

Daha önce de AMD’nin EPYC işlemcilerini geride göstermek için artık kullanılmayan ve sorunlu olan eski sürüm yazılımı kulanan Intel yine formunda.

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Intel Tiger Lake-H35 işlemcilerini lanse etti

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Intel Tiger Lake-H35 işlemcilerinin performans verilerine yer verdiği slaytlarını paylaştı. Firma izlediği stratejiyle utandırdığı kullanıcılara bugünü de boş geçmedik dedirtti.

Intel AMD'nin önceki nesil işlemcilerine tek çekirdekte hacimli fark atmayı başardı

Geçtiğimiz haftalarda duyurulan Tiger Lake-H35 işlemcileri firmanın slaytlarına göre AMD’nin geçtiğimiz yıl duyurduğu 35 watt TDP’li Ryzen 7 4800HS ve 45 watt TDP’li Ryzen 9 4900H işlemcileri güncel Tiger Lake-H35 işlemcisinden tek çekirdekte geride kalıyor.

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Ayrıca Bkz. "4. nesil Intel Xeon Sapphire Rapids işlemcisi görüntülendi"

Ayrıca 5 GHz’e kadar yükselebilen Core i7-11375H Special Edition’ın oyunlarda bilinmeyen bir ekran kartıyla 4K yüksek ayarlarda akıcı bir deneyim sunduğu da görülüyor.

https://newsroom.intel.com/news/11th-gen-h35-processors-fastest-single-threaded-laptop-performance/

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