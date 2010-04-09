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İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel, Atom 2 platformunu hızlandırıyor: 1.8GHz'de çalışan Atom D425 yolda

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,7b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Pine Trail kod adlı ikinci nesil Atom platformunu hızlandırmaya hazırlanan Intel, yeni Atom işlemcileri için son hazırlıklarını yapıyor. Kullanıma sunulması planlanan yeni modellerden biri olan tek çekirdekli Atom D425 detaylandı. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni işlemci, 1.8GHz'de görev yapacak ve 512 Kb seviye 2 bellek kapasitesiyle gelecek. Entegre bellek kontrolcüsü ile hem DDR3 hem de DDR2 bellek desteği sunacak yeni işlemci, DirectX 9 destekli entegre grafik birimini de çatısı altında bulunduracak.

Isıl güç tasarımının 10 Watt olacağı belirtilen Atom D425'in içinde bulunduğumuz ikinci çeyrek itibariyle sistem üreticilerine sağlanması bekleniyor.

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mav1li 9 yıl
32nm i iyice geliştirmeleri lazım. Şuan 45nm daha avantajlı.
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Batuist 9 yıl
Bu kadar yüksek pazar payının olduğu bir segmente neden daha öncelik verip bu işlemcileri 32nm ile üretmessin anlamıyorum... Masaüstü işlemciler 32nm netbook gibi süper mobilite işlemciler 45nm.. tezata bak..
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