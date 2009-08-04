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Intel bilimsel araştırmalar için yeni bir dağıtık bilgi-işlem uygulaması hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel bilimsel araştırmalar için yeni bir dağıtık bilgi-işlem uygulaması hazırladı
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Dünyanın en büyük x86 işlemci üreticisi Intel, BOINC ve GridRepublic ile iş birliğine giderek hazırladığı yeni Facebook uygulamasını duyurdu. Progress Thru Processors isimli yeni uygulama ile Intel, Facebook kullanıcılarının, sistemlerindeki kullanılmayan işlem gücünü bağışlamalarını ve bu sayede insanlık için sürdürülen bazı bilimsel çalışmalara destek olmalarını hedefliyor. Henüz beta aşamasında olan uygulama ile sahip olduğunuz CPU'nun kullanılmayan işlem gücünü, AIDS, Sıtma, Kanser ve Alzheimer üzerine çalışma yapan Rosetta@Home, küresel iklim değişikliklerini araştıran Climatepredicition.net ve simülasyon modelleri üzerinde çalışarak Sıtma'ya karşı optimal stratejilerin geliştirilmesini hedefleyen Africa@Home projeleri için kullanabilirsiniz.

Bu arada Progress Thru Processors sistemnize izinsiz olarak giren veya sizden habersiz olarak çalışan bir uygulama değildir. Aktifleştirdiğiniz anda arka-plana yerleşen uygulama, bilgisayarınız tam yük altına olmadığı sürece çalışmaya devam ederek gelen iş parçacıklarını işleyerek sonuçları araştırma merkezine yolluyor. Facebook için geliştirilen uygulamaya ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.


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MrPerFormance 10 yıl
Bende yükledim çalıştırıyorum. Ekran koruyucusu güzel.
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sgnr 10 yıl
Bilgisayarınızı büyük bir ağın bir parçası haline getiriyorsunuz bu uygulamaları yüklüyerek,facebook üzerinden yapmak zorunda değilsiniz. Bir bilim adamı grubu aids hastalığına karşı çözüm arıyor diyelim,tabi çok fazla işlenmesi gereken dosya bunlardan bazılarını size gönderiyorlar sizin bilgisayarınız işliyor ve geri gönderiyor. Çok güzel bir olay.
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caqlayan 10 yıl
bizim de bi faydamız olsun. başladım çalıştırmaya
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artenis 10 yıl
Bu buyuk fırmaların insani degerleri olmamasi konusunda haklisin ancak bu Sifa merkezi gibi kuruluslarin saglayicisi sifatini alarak hem is hem de reklam yapmis olmakla beraber bu işbu çalısma ınsanlık yararına olabilir olmalı, otesını ancak yeraltı yayınlarından ogrenebılırz,(fanzin v.b)
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cmake 10 yıl
Aslında ücretli bir bağış olacak. Ödemeyi elektrik faturalarında görebilirsiniz.
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yekoo 10 yıl
gerçekten güzel bir çalışma olmuş en kısa sürede kaydolucam.
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EddyCue 10 yıl
aslında çok mantıklı bişey ve yapmışlarda. milyonlarca ghz boşa bekliyor bari işe yarasınlar. ama aynı şeyi küresel ısınma için söyleyemeyeceğim. çünkü bilgisayarlar işlem yaparken daha çok elektrik harcar bu nedenle elektiriği üreten santraller daha fazla çevreyi kirletir.
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