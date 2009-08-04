Intel bilimsel araştırmalar için yeni bir dağıtık bilgi-işlem uygulaması hazırladı

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Dünyanın en büyük x86 işlemci üreticisi Intel, BOINC ve GridRepublic ile iş birliğine giderek hazırladığı yeni Facebook uygulamasını duyurdu. Progress Thru Processors isimli yeni uygulama ile Intel, Facebook kullanıcılarının, sistemlerindeki kullanılmayan işlem gücünü bağışlamalarını ve bu sayede insanlık için sürdürülen bazı bilimsel çalışmalara destek olmalarını hedefliyor. Henüz beta aşamasında olan uygulama ile sahip olduğunuz CPU'nun kullanılmayan işlem gücünü, AIDS, Sıtma, Kanser ve Alzheimer üzerine çalışma yapan Rosetta@Home, küresel iklim değişikliklerini araştıran Climatepredicition.net ve simülasyon modelleri üzerinde çalışarak Sıtma'ya karşı optimal stratejilerin geliştirilmesini hedefleyen Africa@Home projeleri için kullanabilirsiniz.

Bu arada Progress Thru Processors sistemnize izinsiz olarak giren veya sizden habersiz olarak çalışan bir uygulama değildir. Aktifleştirdiğiniz anda arka-plana yerleşen uygulama, bilgisayarınız tam yük altına olmadığı sürece çalışmaya devam ederek gelen iş parçacıklarını işleyerek sonuçları araştırma merkezine yolluyor. Facebook için geliştirilen uygulamaya ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.