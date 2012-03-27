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Intel birinci nesil Thunderbolt kontrolcüsünü sonlandırıyor

7 yıl
3,3b
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22
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek hızda veri aktarımına olanak tanıyan Thunderbolt teknolojisini başta ultrabook'lar olmak üzere farklı cihaz segmentlerinde yaygınlaştırmayı hedefleyen Intel, bu tekno loji için hazırladığı birinci nesil kontrol yongası ile yollarını ayırıyor.  L3510H "Cactus Ridge"  kod adını taşıyan ilk yonga yerine L3510L yongasına geçmeye hazırlanan Intel'de bu değişimin en büyük sebebi güç tüketimi.
Teknik özellik anlamında aynı niteliklere sahip olan iki kontrolcü arasındaki farkı ısıl tasarım güçleri oluşturmakta. İlk yonga 3.4 Watt TDP ile gelirken, yeni geçilen çözümde ise bu değer  2.8 Watt'a düşüyor ve bu sayede 0.6 Watt'lık bir kazanım sağlanmış oluyor. Bilindiği üzere başta Acer olmak üzere pek çok firma yeni nesil ultrabook'larında Thunderbolt teknolojisine yer vermeyi planlıyor. Kaldı ki bu teknolojinin dizüstü bilgisayarlarda da kullanılması hatta dizüstü bilgisayarlar için Thunderbolt arayüzünü kullanan harici ekran kartı çözümlerinin çıkması da bekleniyor. 
2010 sonunda lanse edilen ilk yonga ile kıyaslandığında yeni kontrolcü 12x12mm ile daha küçük çip boyutuna (önceki model 15x15mm idi) sahip. Daha düşük güç tüketimine bağlı olarak daha az ısınan yeni yongada Intel aynı zamanda daha fazla özelliği bir arada sunarak, üreticilerin Thunderbolt teknolojisine daha hızlı bir şekilde, daha düşük maliyetlerle adapte olmasını da hedefliyor. Bu doğrultuda yeni kontrolcüde ayrıca DisplayPort bağlantısı için sürücü güncellemeleri, bağlantı yöneticisi ve link kontrolcüsü gibi geliştirmelere de yer veriliyor. Yeni kontrolcüye ait nihai örneklerin Nisan sonu gibi hazır olması ve takip eden süreçte hacimli üretime geçilmesi planlanıyor.

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OverClocK1ng 7 yıl en beğenilen
daysleeperxp
İntele tekelci deriz de bu öncülüğünü yaptığı faaliyetler de saygı duyulmayacak gibi değil.

Zaten tekelci. Öncülüğünü yaptığı şeyi de para kazanmak için yapıyor. Tekelcinin de daniskası.
Ben .45ACP ye katılıyorum. Bu güne kadar 1 tane Thunderbolt portlu bir şey görmedim. Onu bırak bir tane kullanan diskini veya başka şeyini de görmedim. BTX gibi bunu da denedi, tutmadı. USB gibi bir şey varken tutmaz da. USB3.0 gibi hem hızlı hem de eski 2.0 portlarla da uyumlu bir standart varken çabalaması da boşuna bence.
Arkadaşlar. Aranızda Thunderbolt 1. nesil de olsa farketmez, kullanan var mı?
Veya kullanan arkadaşı olan falan. Benim yok ta...
daysleeperxpİntele tekelci deriz de bu öncülüğünü yaptığı faaliyetler de saygı duyulmayacak gibi değil.Zaten tekelci. Öncülüğünü yapt...
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DH Misafiri 7 yıl
ya abicim önce su usb 3.0 bi halletseydiniz !
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daysleeperxp 7 yıl
Yeni teknolojilere bu direnç neden? Mouse'u da ilk Apple kullandı şimdi tüm bilgisayarlarda var.
1 Yanıt Yanıtla
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Wilson Fisk 7 yıl daysleeperxp
daysleeperxp

Yeni teknolojilere bu direnç neden? Mouse'u da ilk Apple kullandı şimdi tüm bilgisayarlarda var.

tamamen duygusal.bak adam bir kabloya 90 lira verdim diyor daha bunun destekli hdd monitor falan filanini alacaksin direkt gocersin.mouse ile nasil kiyaslarsin mouse oncesinde isimizi goren nouse diye bir sey yoktu ki.usb hdmi isini gormedi butun aletlerini degistirecek misin yani daha cok hiz diye?yeni bir teknoloji icat degil bu usb'nin daha hizlisi.dedigimizde hakliyiz iste daha pc kullanicisi thunderbolt'un ne oldugunu bilmiyor sen birinci neslini sonlandirsan ne 5. neslini cikarsan ne?
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WinteR 7 yıl
Intel Thunderbolttan vazgeçmiyor yenisini çıkartıyor ve geliştiriyor, teknoloji de bunu gerektirir, gereksiz terimi ancak kullanmadığınız zaman bir anlam içerir. Intel'de artık tekel, çünkü yaptıkları şeylerin seviyesinde başka bir firma yok, keşke olsa, bir insana da sen çok iyisin biraz kötü ol da mesafeyi açmayalım denmez. Thunderbolt 2013 için planlanıyor, merak etmeyin intel makinalara thunderbolttan başka i/o kullandırmayacak değil, ayrıca usb dediğimiz ve şuan thunderboltun yarısı performansdaki i/o'nunda en büyük geliştiricisi Intel'dir. Bana kalsa firewire bile yeter, ne gereksiz diyebilirim.
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MxFxOx 7 yıl
intel işlemci üretmeye devam etsin bu hızla giderse tekel olacak başka maceralara gerek yok
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gkn_ymz 7 yıl
MxFxOx intelin tekel olması senin benim aleyhime olur, tekelin heralde içiki-sigara satılan bir yer olduğu sanıyorsun, tekel demek başka aynı işi yapan firmanın olmaması demek en iyi firma demek gibi kullanmışsın kelimeyi biraz genel kültürün artsın diye yazıyorum

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MrPerFormance 7 yıl
Apple ürünlerinde var. Ben kendi macbook um da kullanıyorum. Fakat şu anda ürünleri epey pahalı. Bir hdmı kablo alayım dedim tv ye bağlamak için 90 tl bayılmak zorunda kaldık :(
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E_Aydin35 7 yıl
Bu teknolojinin standartlaşması ve her kullanıcı tarafından kullanılması uygun ve iyi fiyata yapılandırılması Thunderbolt teknoloji hem bizler hemde şirketler için iyi olur am aİntel burada iyi bir güellik yapması lazım..
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eng304 7 yıl
Lütfen bu kadar önyargılı düşünmeyin. Her zaman hayatınızda yeni teknolojilere ön yargılı olmak zorunda mısınız? Şuan laptoplarda ekran kartının kötülüğü sorununa bir çözüm olabilir. Bende MacBook Pro'da hiç kullanmadım.(Mini Display Port olarak kullandım sadece Thunderbolt özelliğini kullanmadım) Ama gelişsin her zaman teknolojide rekabet iyidir.
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Wilson Fisk 7 yıl
pc'ye gelmiyor diyoruz neyin rekabeti sadece applede var bu dalga.apple olayi olarak da kalacak buyuk ihtimal cunku pc sektoru maliyet odaklidir iplemez usb hdmi filan varken.rd ram de ddr'den hizliydi ama pahaliydi tutmadi.demek ki her hizli olan sey tutmuyor.sen bir notebooka usb hdmi var diye dunyanin parasini veriyor musun ekstra?sanki usb hdmi isimizi gormedi bu thunderbolt dalgasina ekstra para verecez kusura bakma da bu teknoloji ilerlemesi filan degil yani.bize ekstra maliyeti olmadan getirecekse anakartlarina koysun biz kullanmayiz demiyoruz ki.
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aceleciburak 7 yıl
Display port goruntu aktarimi icin uzun senelerdir mevcut keza dvi in varisi olarak kabul ediliyor. Display port bile senelerdir pro monitorler haricinde ve bi kac uygn fiyatli monitor haricine inemediyse intel neyin gelistirmesini yapiyor thunderbold olayi intelin camino chipsetli rd ram faciasi gibi olmasinda ve usb 3.0 varken ayrica thunderbold u kullanmaya sevkeden urunler cikmamisken ve en onemlisi maliyeti yuksekken uzun zaman sadece extreme urunlerde kullanilan teknoloji olarak kalir.
Intel once normal bildgmiz d sub vga girislerini tarihe gommenin yolunu bulsn thunderbold olmasada olur
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Wilson Fisk 7 yıl
ddr yerine rd ram denedi tutmadi bu da onun gibi.usb karsisinda thunderbolt da neyin nesiymis?sadece apple urunlerinde nadiren bulunabiliyor bizi ilgilendirmiyor burasi apple forumu degil.pc'ye tek urunu gelmemis nanenin 3. neslini kaldirsalar da bizi baglamaz.
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cagataykoroglu 7 yıl
OverClocK1ng
daysleeperxpİntele tekelci deriz de bu öncülüğünü yaptığı faaliyetler de saygı duyulmayacak gibi değil.
Zaten tekelci. Öncülüğünü yaptığı şeyi de para kazanmak için yapıyor. Tekelcinin de daniskası.Ben .45ACP ye katılıyorum. Bu güne kadar 1 tane Thunderbolt portlu bir şey görmedim. Onu bırak bir tane kullanan diskini veya başka şeyini de görmedim. BTX gibi bunu da denedi, tutmadı. USB gibi bir şey varken tutmaz da. USB3.0 gibi hem hızlı hem de eski 2.0 portlarla da uyumlu bir standart varken çabalaması da boşuna bence.Arkadaşlar. Aranızda Thunderbolt 1. nesil de olsa farketmez, kullanan var mı?Veya kullanan arkadaşı olan falan. Benim yok ta...

Yeni nesil maclerde kullanıldığı için kullanan arkadaşın olmayabilir mi? Arkadaş hadi yeni üyeler saçmalıyor bari siz yapmayın.
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2kol3bacak 7 yıl
Macbook promdavar kullanma fırsatım olmadı hiç. LCD TV ya da yeni monitör aldığımda mini display port ile çıkış almayı deneyeceğim bakalım.
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baycalh 7 yıl
Başarılı olması büyük olasılıkla üreticilere olan maliyetine bağlı olacaktır diye düşünüyorum.
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OverClocK1ng 7 yıl en beğenilen
daysleeperxp
İntele tekelci deriz de bu öncülüğünü yaptığı faaliyetler de saygı duyulmayacak gibi değil.

Zaten tekelci. Öncülüğünü yaptığı şeyi de para kazanmak için yapıyor. Tekelcinin de daniskası.
Ben .45ACP ye katılıyorum. Bu güne kadar 1 tane Thunderbolt portlu bir şey görmedim. Onu bırak bir tane kullanan diskini veya başka şeyini de görmedim. BTX gibi bunu da denedi, tutmadı. USB gibi bir şey varken tutmaz da. USB3.0 gibi hem hızlı hem de eski 2.0 portlarla da uyumlu bir standart varken çabalaması da boşuna bence.
Arkadaşlar. Aranızda Thunderbolt 1. nesil de olsa farketmez, kullanan var mı?
Veya kullanan arkadaşı olan falan. Benim yok ta...
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