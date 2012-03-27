Intel birinci nesil Thunderbolt kontrolcüsünü sonlandırıyor

Yüksek hızda veri aktarımına olanak tanıyan Thunderbolt teknolojisini başta ultrabook'lar olmak üzere farklı cihaz segmentlerinde yaygınlaştırmayı hedefleyen Intel, bu tekno loji için hazırladığı birinci nesil kontrol yongası ile yollarını ayırıyor. L3510H "Cactus Ridge" kod adını taşıyan ilk yonga yerine L3510L yongasına geçmeye hazırlanan Intel'de bu değişimin en büyük sebebi güç tüketimi.

Teknik özellik anlamında aynı niteliklere sahip olan iki kontrolcü arasındaki farkı ısıl tasarım güçleri oluşturmakta. İlk yonga 3.4 Watt TDP ile gelirken, yeni geçilen çözümde ise bu değer 2.8 Watt'a düşüyor ve bu sayede 0.6 Watt'lık bir kazanım sağlanmış oluyor. Bilindiği üzere başta Acer olmak üzere pek çok firma yeni nesil ultrabook'larında Thunderbolt teknolojisine yer vermeyi planlıyor. Kaldı ki bu teknolojinin dizüstü bilgisayarlarda da kullanılması hatta dizüstü bilgisayarlar için Thunderbolt arayüzünü kullanan harici ekran kartı çözümlerinin çıkması da bekleniyor.

2010 sonunda lanse edilen ilk yonga ile kıyaslandığında yeni kontrolcü 12x12mm ile daha küçük çip boyutuna (önceki model 15x15mm idi) sahip. Daha düşük güç tüketimine bağlı olarak daha az ısınan yeni yongada Intel aynı zamanda daha fazla özelliği bir arada sunarak, üreticilerin Thunderbolt teknolojisine daha hızlı bir şekilde, daha düşük maliyetlerle adapte olmasını da hedefliyor. Bu doğrultuda yeni kontrolcüde ayrıca DisplayPort bağlantısı için sürücü güncellemeleri, bağlantı yöneticisi ve link kontrolcüsü gibi geliştirmelere de yer veriliyor. Yeni kontrolcüye ait nihai örneklerin Nisan sonu gibi hazır olması ve takip eden süreçte hacimli üretime geçilmesi planlanıyor.