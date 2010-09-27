Intel çift çekirdekli en hızlı işlemcisini satışa sundu: Core i7-640M

Dünyanın en büyük işlemci üreticisi Intel, yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yeni mobil işlemcisi Core i7-640M'i satışa sundu. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve standart olarak 2.8GHz'de görev yapan Core i7-640M, firma tarihinin çift çekirdekli en hızlı Soket 988 işlemcisi olma özelliğini de taşıyor. Turbo Boost teknolojisi sayesinde çekirdek çalışma hızını 3.46GHz'e kadar otomatik olarak arttırabilen yeni işlemci, her çekirdek için 256 Kb olmak üzere toplamda 0.5MB Seviye 2 ve 4MB Seviye 3 bellek kapasitelerine sahip.

Isıl güç tasarımı 35 Watt olan Core i7-640M, adetli alımlarda 346 dolar olarak belirlenen fiyatıyla kullanıma sunuluyor.