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Intel çift çekirdekli en hızlı işlemcisini satışa sundu: Core i7-640M

8 yıl
16,9b
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9
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük işlemci üreticisi Intel, yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yeni mobil işlemcisi Core i7-640M'i satışa sundu. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve standart olarak 2.8GHz'de görev yapan Core i7-640M, firma tarihinin çift çekirdekli en hızlı Soket 988 işlemcisi olma özelliğini de taşıyor. Turbo Boost teknolojisi sayesinde çekirdek çalışma hızını 3.46GHz'e kadar otomatik olarak arttırabilen yeni işlemci, her çekirdek için 256 Kb olmak üzere toplamda 0.5MB Seviye 2 ve 4MB Seviye 3 bellek kapasitelerine sahip.

Isıl güç tasarımı 35 Watt olan Core i7-640M, adetli alımlarda 346 dolar olarak belirlenen fiyatıyla kullanıma sunuluyor.


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vidoko 8 yıl
hakkaten 4 çekidekli fiyatına..
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aspirin_00 8 yıl
üzerine 160 dolar koyar 4 çekirdeklisini alırım
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OverClocK1ng 8 yıl

aspirin_00

üzerine 160 dolar koyar 4 çekirdeklisini alırım

Pardon nasıl oluyor o bi anlatsana. 160 dolar koydun. 4 çekirdeklisini aldın. Sonra onu öylece Notebook'unu açıp içine mi takıyorsun. Bunun Watt ı var TDP değerleri var. Bakalım senin notebook un soğutması takacağın işlemciyi soğutabiliyor mu ? Veya gereken gücü sağlayabiliyor mu ? Soket yapısı tutuyor mu ?

Bir de gidip 4 çekirdekli notebook işlemcisini tek olarak nerden alıyorsun o da ayrı bir olay zaten. Haa dersen ki 160$ fark verip bu notebook yerine aynı notebookun 4 çekirdeklisini alırım dersen olay öyle olmuyor derim. Normalde alt model notebooklarda fiyatlar ve kâr marjları daha düşükken üst model alan kişilerin parası daha çok diye satan veya üreten firma da daha pahalı ve daha yüksek kâr marjı ile satıyor.

Eeee nasıl yapmayı düşünüyorsun bakalım 160$ farkla 4 çekirdek olayını. Hadi anlat bakalım amcaya.
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Batuist 8 yıl
sandybridge öncesi son yüksek fiyatlar.. sandybridge ile fiyatı düşecektir..
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