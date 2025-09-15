Giriş
    Qualcomm yeni canavarı açıkladı: Snapdragon 8 Elite Gen 5 geliyor

    Qualcomm, yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5’i resmen açıkladı. Çipset, Samsung Galaxy S26 ve OnePlus 15 gibi Android telefonlara güç verecek.

    Qualcomm yeni canavarı açıkladı: Snapdragon 8 Elit Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, mobil işlemci pazarında zirvedeki iddiasını sürdürecek yeni amiral gemisi çipsetini resmen duyurdu. Şirket, Snapdragon Summit etkinliğinde tanıtılacak yeni işlemcinin adının “Snapdragon 8 Elite Gen 5” olacağını doğruladı. Bu yeni işlemci, geçen yılın yüksek performanslı modeli Snapdragon 8 Elite’in doğrudan devamı olacak.

    Snapdragon Summit onaylandı

    Snapdragon 8 Elite Gen 5, Apple’ın A19 Pro, MediaTek’in yaklaşan Dimensity 9500 ve Samsung’un Exynos 2600 yongası ile rekabet edecek. Qualcomm’un isimlendirme değişikliğinin arkasındaki sebep tam olarak açıklanmasa da, Çin’de “4” rakamının uğursuz kabul edilmesi bu değişikliğin nedeni olarak gösteriliyor. Bu durum, Snapdragon 8 Gen 3’ten Snapdragon 8 Elite, ardından Snapdragon 8 Elite Gen 5 şeklindeki geçişi açıklayabilir. “Elite” ibaresi ise Qualcomm’un Oryon çekirdeklerini temsil ediyor.

    Snapdragon 8 Elite Gen 5, TSMC’nin fabrikalarında 3nm N3P üretim süreciyle üretilecek. Bu sayede sadece üretim teknolojisinden kaynaklı olarak yüzde 5 performans ve yüzde 10’a varan verimlilik elde edilecek. Henüz yonganın diğer detayları belli değil ve bunların 23-25 Eylül’deki Snapdragon Summit kapsamında açıklanması bekleniyor.

    Yeni Snapdragon 8 Elite Gen 5, önümüzdeki yıl birçok Android amiral gemisi telefonda kullanılacak. Bunlar arasında Samsung Galaxy S26 serisi ve OnePlus 15 öne çıkıyor. İşlemciye içeriden “SM8850” kod adı verilmiş durumda. Ayrıca, biraz daha düşük performanslı bir modelin de “SM8845” kod adıyla piyasaya sürülmesi ve Snapdragon 8 Gen 5 olarak adlandırılması bekleniyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 4 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

