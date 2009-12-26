Intel çift çekirdekli Penitum E5500 işlemcisini hazırlıyor

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32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Core i3 ve Core i5 serisi yeni nesil işlemcilerini 3 Ocak'ta duyurmaya hazırlanan Intel, LGA 775 platformunu da yeni işlemcilerle güncellemeyi planlıyor. Firma cephesinden elde edilen bilgilere göre maliyet odaklı sistemler için hazırlanan çift çekirdekli Pentium E5000 serisi yeni yılda yeni modellerle genişletilecek. Bu kapsamda Intel'in duyurmayı planladığı işlemcilerden birisi de 2.8GHz'de çalışan Pentium E5500 olacak. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlana Wolfdale tabanlı işlemci, 2MB Seviye 2 bellekle gelecek ve 800MHz FSB hızını destekleyecek.

Yüksek hız aşırtma başarımı sunması beklenen Pentium E5500'ün ısıl güç tasarımı ise 65 Watt olacak. İkinci çeyrekte pazara sunulacak çift çekirdekli Pentium E5500 için konuşulan satış fiyatı ise 74$.