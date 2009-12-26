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Intel çift çekirdekli Penitum E5500 işlemcisini hazırlıyor

9 yıl
14,3b
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17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel çift çekirdekli Penitum E5500 işlemcisini hazırlıyor
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32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Core i3 ve Core i5 serisi yeni nesil işlemcilerini 3 Ocak'ta duyurmaya hazırlanan Intel, LGA 775 platformunu da yeni işlemcilerle güncellemeyi planlıyor. Firma cephesinden elde edilen bilgilere göre maliyet odaklı sistemler için hazırlanan çift çekirdekli Pentium E5000 serisi yeni yılda yeni modellerle genişletilecek. Bu kapsamda Intel'in duyurmayı planladığı işlemcilerden birisi de 2.8GHz'de çalışan Pentium E5500 olacak. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlana Wolfdale tabanlı işlemci, 2MB Seviye 2 bellekle gelecek ve 800MHz FSB hızını destekleyecek.

Yüksek hız aşırtma başarımı sunması beklenen Pentium E5500'ün ısıl güç tasarımı ise 65 Watt olacak. İkinci çeyrekte pazara sunulacak çift çekirdekli Pentium E5500 için konuşulan satış fiyatı ise 74$.


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talh4wk 9 yıl
core 2 duo warken oentşum hazırlıolar :D
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Mertcan. 9 yıl
Bence fiyatı uygun görünüyor , orta sınıf bir sistem toplamak için rahatlıkla kullanılabilir , performansı da fiyatına göre iyi olacaktır.
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showstopper41 9 yıl
Frekans seven oyunlarda çok iyi çıkaracaktır. Stock soğutucu ile 4000MHz göremeyen kalmaz artık.
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CoreXXX 9 yıl
intelin en güzel yönü ısınmıyor, yoksa bunun fiyatına athlon 2 x2 250 3 ghz bunu çok rahat döver performans konusunda.
nerden biliyorsun diyenlerede x2 245 e5300 ü çok kötü dövüyorsa o yüzden
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al-ozaria 9 yıl
Güncel bir oyunu, oyun amaçlı yeni alınmış bir bilgisayarda üst seviye ayarlarda oynatamayan işlemci oyun bilgisayarı işlemcisi olmaz bence, (iş ekran kartına bakar diyenler için kimse kalkıpta 5850 yi bu işlemci ile almaz herhalde)
Kaldı ki e .... serisine yeni model artık saçma 4 çekirdekli 2.6 ghz üstü ekonomik oyun bilgisayarı işlemcisi olmalı 2010 un arifesinde... çünkü teknoloji bu kadar ağır gelişmiyor oyunlar çok çekirdekli işlemcilere ihtiyaç duyduğunda görürüz, e serisi çıkalı ne kadar oldu, e6600 çıkışı ile gta4 , crysis warhead vb. sistem isteyen oyunlar... yaşıt olsa anlaşılabilir ama reel durum öyle değil. Kişisel görüşüm.
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XRacer 9 yıl

bu işlemcilerden mucize performans beklemek yanlış olur zaten isterse 4GHz'e OC olsun.
ofis ve internet makinaları için fazlasıyla yeterli olur ama oyun için alıcı bulması zor bence...

E5200 ile GTAIV'ü orta ayarlarda oynayabiliyorsak gayet yeterli bence.
Bu işlemci Athlon II X2 240 ile rakip olur sanırım.Yanlış mıyım?
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waltran 9 yıl
benimde e5200 var iyimi acaba ?
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Tolgá 9 yıl

waltran

benimde e5200 var iyimi acaba ?

iyi tabikide..3.5 ghz de her oyuna yeter
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Tolgá 9 yıl
çift çekirdekli Pentium E5000 serisi diyor fx57..Eğer E5*** serisinin çift mi sanal mı olduğunu merak eden varsa birdaha okusun
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MsTmS 9 yıl
74$ biraz fazla e5300 varken bu fiyata satılmaz bence
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cavador 9 yıl
e5 serileri güzel cpu birde fsb limiti olmasa , 330 fsb yi 7 carpanla dahi acmıyor e5400
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adilazimdegilx 9 yıl
14 çarpanla günlük 4.2Ghzlik işlemci...
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