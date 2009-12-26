Intel çift çekirdekli Penitum E5500 işlemcisini hazırlıyor

32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Core i3 ve Core i5 serisi yeni nesil işlemcilerini 3 Ocak'ta duyurmaya hazırlanan Intel, LGA 775 platformunu da yeni işlemcilerle güncellemeyi planlıyor. Firma cephesinden elde edilen bilgilere göre maliyet odaklı sistemler için hazırlanan çift çekirdekli Pentium E5000 serisi yeni yılda yeni modellerle genişletilecek. Bu kapsamda Intel'in duyurmayı planladığı işlemcilerden birisi de 2.8GHz'de çalışan Pentium E5500 olacak. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlana Wolfdale tabanlı işlemci, 2MB Seviye 2 bellekle gelecek ve 800MHz FSB hızını destekleyecek.
Yüksek hız aşırtma başarımı sunması beklenen Pentium E5500'ün ısıl güç tasarımı ise 65 Watt olacak. İkinci çeyrekte pazara sunulacak çift çekirdekli Pentium E5500 için konuşulan satış fiyatı ise 74$.
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nerden biliyorsun diyenlerede x2 245 e5300 ü çok kötü dövüyorsa o yüzden
Kaldı ki e .... serisine yeni model artık saçma 4 çekirdekli 2.6 ghz üstü ekonomik oyun bilgisayarı işlemcisi olmalı 2010 un arifesinde... çünkü teknoloji bu kadar ağır gelişmiyor oyunlar çok çekirdekli işlemcilere ihtiyaç duyduğunda görürüz, e serisi çıkalı ne kadar oldu, e6600 çıkışı ile gta4 , crysis warhead vb. sistem isteyen oyunlar... yaşıt olsa anlaşılabilir ama reel durum öyle değil. Kişisel görüşüm.
E5200 ile GTAIV'ü orta ayarlarda oynayabiliyorsak gayet yeterli bence.
Bu işlemci Athlon II X2 240 ile rakip olur sanırım.Yanlış mıyım?
iyi tabikide..3.5 ghz de her oyuna yeter