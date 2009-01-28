Intel Core 2 jenerasyonuyla 2011 yılına kadar devam edebilir

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Kasım ayında yeni nesil Core i7 serisi işlemcilerini kullanıma sunan ve yılın ikinci yarısında muhtemelen Core i5 serisi işlemcilerini pazara sunmak için çalışmalarına ara vermeden devam Intel cephesinde Core 2 ailesinin geleceği de netleşiyor. Intel'in Core i7 ailesine kıyasla daha ekonomik modellerden oluşacak Core i5 serisi işlemcilerini pazara sunmasu ve entegre grafik özellikleriyle donatılan çift çekirdekli Havendale işlemcilerini de yine bu yıl yılını muhtemelen 4. çeyreğinde pazara sunmayı hedeflemesi Core 2 ailesinin geleceğini de tartışma konusu yapmıştı.

Intel'in iş ortaklarıyla paylaştığı bilgiye göre Core 2 Duo ve Core 2 Quad serisi işlemciler 2011 yılına kadar firmanın gündeminde olmaya devam edecek. 4 serisi yonga seti çözümleriyle birlikte ekonomi, giriş ve orta segmentte yoluna devam etmesi beklenen Core 2 jenerasyonu için çeşitli güncellemeler de düşünüyor. Gelen bilgilere göre P45 ve P43 yonga setleriyle DDR3 bellek kullanımının yaygınlaştırılması planlanıyor. Zira bilindiği üzere bahsi geçen yonga setlernin güç verdiği anakartlar ağırlıklı olarak DDR2 bellek desteği ile geliyor.

Intel'in DirectX 10 destekli X4500 IGP'sine sahip olan G45 yonga seti için Microsoft'un çalışmaları devam eden yeni işletim sistemi Windows 7'ye yönelik iyileştirmeler yapacağı da bildiriliyor. Core i7 jenerasyonuna kıyasla ciddi fiyat avantajına sahip olan Core 2 serisinin 2011 yılına kadar yoluna devam etmesi beklenirken Intel'in güncel yol haritasında herhangi bir erleme olmaz ise firmanın 2011 yılında Nehalem jenerasyonunun yerini alması beklenen Sandy Bridge mimarili işlemcilerini kullanıma sunmuş ve 22nm üretim teknolojisine geçiş yapmış olması bekleniyor.