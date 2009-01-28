Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel Core 2 jenerasyonuyla 2011 yılına kadar devam edebilir

10 yıl
10,7b
1
10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Intel Core 2 jenerasyonuyla 2011 yılına kadar devam edebilir
Tam Boyutta Gör

Kasım ayında yeni nesil Core i7 serisi işlemcilerini kullanıma sunan ve yılın ikinci yarısında muhtemelen Core i5 serisi işlemcilerini pazara sunmak için çalışmalarına ara vermeden devam Intel cephesinde Core 2 ailesinin geleceği de netleşiyor. Intel'in Core i7 ailesine kıyasla daha ekonomik modellerden oluşacak Core i5 serisi işlemcilerini pazara sunmasu ve entegre grafik özellikleriyle donatılan çift çekirdekli Havendale işlemcilerini de yine bu yıl yılını muhtemelen 4. çeyreğinde pazara sunmayı hedeflemesi Core 2 ailesinin geleceğini de tartışma konusu yapmıştı.

Intel'in iş ortaklarıyla paylaştığı bilgiye göre Core 2 Duo ve Core 2 Quad serisi işlemciler 2011 yılına kadar firmanın gündeminde olmaya devam edecek. 4 serisi yonga seti çözümleriyle birlikte ekonomi, giriş ve orta segmentte yoluna devam etmesi beklenen Core 2 jenerasyonu için çeşitli güncellemeler de düşünüyor. Gelen bilgilere göre P45 ve P43 yonga setleriyle DDR3 bellek kullanımının yaygınlaştırılması planlanıyor. Zira bilindiği üzere bahsi geçen yonga setlernin güç verdiği anakartlar ağırlıklı olarak DDR2 bellek desteği ile geliyor.

Intel'in DirectX 10 destekli X4500 IGP'sine sahip olan G45 yonga seti için Microsoft'un çalışmaları devam eden yeni işletim sistemi Windows 7'ye yönelik iyileştirmeler yapacağı da bildiriliyor. Core i7 jenerasyonuna kıyasla ciddi fiyat avantajına sahip olan Core 2 serisinin 2011 yılına kadar yoluna devam etmesi beklenirken Intel'in güncel yol haritasında herhangi bir erleme olmaz ise firmanın 2011 yılında Nehalem jenerasyonunun yerini alması beklenen Sandy Bridge mimarili işlemcilerini kullanıma sunmuş ve 22nm üretim teknolojisine geçiş yapmış olması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
StreamRolleR 10 yıl
core 2 duo e8500 gelmiş geçmiş en iyi işlemci c2d lerde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 10 yıl
e8600le e87000 nedir o zaman
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SupermanPrime 10 yıl
%90 kayıp var başka bişey yapamaz zaten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MÜŞAVİR 10 yıl

Orjinalden alıntı: fx57
22nm üretim teknolojisine geçiş yapmış olması bekleniyor



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Knisath 10 yıl
Core2 işlemcileri intelin işlemci haritasına göre AMD nedeniyle erken çıktığından bu kadar uzadı ömürleri.Normal zamanında bitirmek isitiyorlar işlemcileri.AMD core2 ve i7 serisinden daha performanslı işlemciler tasarlarsa Intel yine yeni işlemcilerin zamanını çekebilir daha erkene
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10667 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, cpu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl The Lord of The Rings: Conquest inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim