Kılık değiştirmiş Raptor Lake: Intel Core 7 250H ortaya çıktı

Bilmeyenler için günümüzde Intel Core "H" işlemciler, orta seviye ve düşük güç tüketimine sahip cihazları hedefliyor. Sızıntıya göre Intel Core 7 250H ise, 6 performans çekirdeği (P-Cores) ve 8 verimlilik çekirdeği (E-Cores) olmak üzere toplamda 14 çekirdekli bir yapı sunacak. 24 MB L3 önbelleğe sahip işlemcinin temel çalışma frekansı 2.5 GHz iken, turbo frekansla 5.2 GHz seviyesine çıkabiliyor ve 45W taban gücü ile tasarlanmış.
Bu da temel olarak Core i7 13800H ve Core i5 14500HX arasında konumlandırılacağını doğruluyor. Ayrıca yeni işlemcilerin Meteor Lake yerine, Raptor Lake’in yeniden markalanmış versiyonları olduğu da kod adlarında kesinleşti.
İlginç olan şu ki Intel, "Core i" markasını Haziran 2023'te kaldırma planlarını duyurdu ve o zamandan beri dizüstü bilgisayarlar için Meteor Lake Core Ultra 100 ve Lunar Lake Core Ultra 200V yongalarını piyasaya sürdü. O zamanlar Intel, bu hareketin "PC kullanıcıları için işlemci performansında daha ayırt edici olacağını" söylemişti. Ancak yeni sızıntı durumun daha da karmaşık hale geldiğini gösteriyor.
|Model
|Çekirdek / İş Parçacığı
|Çekirdek Yapısı
|Maksimum Boost
|GPU Çekirdekleri
|Arrow Lake
|Intel Core Ultra 7 255H
|16C/16T
|6P+8E+2LP
|?
|?
|Intel Core Ultra 7 240H
|?
|?
|?
|?
|Intel Core Ultra 5 210H
|?
|?
|?
|?
|Raptor Lake Refresh
|Intel Core 7 250H
|14C / 20T
|6P + 8E
|5.2 GHz
|96EU
|Intel Core 5 220H
|12C / 16T
|4P + 8E
|?
|?
|Intel Core 7 250U
|10C / 12T
|2P + 8E
|?
|?
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.