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    Anlık Bildirim

    Kılık değiştirmiş Raptor Lake: Intel Core 7 250H ortaya çıktı

    Intel'in yeni piyasaya süreceği "H" serisi dizüstü işlemciler Raptor Lake Refresh mimarisine sadık kalacak. Intel Core i7-250H özellikleri şimdiden doğrulandı. 
    Kılık değiştirmiş Raptor Lake: Intel Core 7 250H ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Intel’in yeni nesil Arrow Lake işlemcileri, dizüstü bilgisayar serisi içerisinde çeşitlenmeye devam ediyor. Son olarak Intel Core i7-250H, Raptor Lake mimarisi üzerine kurulu Raptor Lake Refresh işlemcisi olarak doğrulandı. Peki "Ultra" serisine ait olmayan Intel Core 7 250H neler sunacak? Gelin detaylara hep birlikte göz atalım. 

    Bilmeyenler için günümüzde Intel Core "H" işlemciler, orta seviye ve düşük güç tüketimine sahip cihazları hedefliyor. Sızıntıya göre Intel Core 7 250H ise, 6 performans çekirdeği (P-Cores) ve 8 verimlilik çekirdeği (E-Cores) olmak üzere toplamda 14 çekirdekli bir yapı sunacak. 24 MB L3 önbelleğe sahip işlemcinin temel çalışma frekansı 2.5 GHz iken, turbo frekansla 5.2 GHz seviyesine çıkabiliyor ve 45W taban gücü ile tasarlanmış.

    Bu da temel olarak Core i7 13800H ve Core i5 14500HX arasında konumlandırılacağını doğruluyor. Ayrıca yeni işlemcilerin Meteor Lake yerine, Raptor Lake’in yeniden markalanmış versiyonları olduğu da kod adlarında kesinleşti. 

    Kılık değiştirmiş Raptor Lake: Intel Core 7 250H ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Test sonuçlarına gelirsek, Core 7 250H'nin tek çekirdek testinde 2.415 puan aldığı belirtiliyor. Bu muhtemelen biraz ekstra saat hızı sayesinde ve 14500HX'in aldığı 2.353 puandan biraz daha yüksek. Benzer şekilde, Core 7 250H'nin 13.201'lik çoklu çekirdek puanı, 14500HX'in 12.708 puanının hemen önünde.

    İlginç olan şu ki Intel, "Core i" markasını Haziran 2023'te kaldırma planlarını duyurdu ve o zamandan beri dizüstü bilgisayarlar için Meteor Lake Core Ultra 100 ve Lunar Lake Core Ultra 200V yongalarını piyasaya sürdü. O zamanlar Intel, bu hareketin "PC kullanıcıları için işlemci performansında daha ayırt edici olacağını" söylemişti. Ancak yeni sızıntı durumun daha da karmaşık hale geldiğini gösteriyor.

    Model Çekirdek / İş Parçacığı Çekirdek Yapısı Maksimum Boost GPU Çekirdekleri
    Arrow Lake
    Intel Core Ultra 7 255H 16C/16T 6P+8E+2LP ? ?
    Intel Core Ultra 7 240H ? ? ? ?
    Intel Core Ultra 5 210H ? ? ? ?
    Raptor Lake Refresh
    Intel Core 7 250H 14C / 20T 6P + 8E 5.2 GHz 96EU
    Intel Core 5 220H 12C / 16T 4P + 8E ? ?
    Intel Core 7 250U 10C / 12T 2P + 8E ? ?
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 4 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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