Kılık değiştirmiş Raptor Lake: Intel Core 7 250H ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Intel’in yeni nesil Arrow Lake işlemcileri, dizüstü bilgisayar serisi içerisinde çeşitlenmeye devam ediyor. Son olarak Intel Core i7-250H, Raptor Lake mimarisi üzerine kurulu Raptor Lake Refresh işlemcisi olarak doğrulandı. Peki "Ultra" serisine ait olmayan Intel Core 7 250H neler sunacak? Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

Bilmeyenler için günümüzde Intel Core "H" işlemciler, orta seviye ve düşük güç tüketimine sahip cihazları hedefliyor. Sızıntıya göre Intel Core 7 250H ise, 6 performans çekirdeği (P-Cores) ve 8 verimlilik çekirdeği (E-Cores) olmak üzere toplamda 14 çekirdekli bir yapı sunacak. 24 MB L3 önbelleğe sahip işlemcinin temel çalışma frekansı 2.5 GHz iken, turbo frekansla 5.2 GHz seviyesine çıkabiliyor ve 45W taban gücü ile tasarlanmış.

Bu da temel olarak Core i7 13800H ve Core i5 14500HX arasında konumlandırılacağını doğruluyor. Ayrıca yeni işlemcilerin Meteor Lake yerine, Raptor Lake’in yeniden markalanmış versiyonları olduğu da kod adlarında kesinleşti.

Tam Boyutta Gör Test sonuçlarına gelirsek, Core 7 250H'nin tek çekirdek testinde 2.415 puan aldığı belirtiliyor. Bu muhtemelen biraz ekstra saat hızı sayesinde ve 14500HX'in aldığı 2.353 puandan biraz daha yüksek. Benzer şekilde, Core 7 250H'nin 13.201'lik çoklu çekirdek puanı, 14500HX'in 12.708 puanının hemen önünde.

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İlginç olan şu ki Intel, "Core i" markasını Haziran 2023'te kaldırma planlarını duyurdu ve o zamandan beri dizüstü bilgisayarlar için Meteor Lake Core Ultra 100 ve Lunar Lake Core Ultra 200V yongalarını piyasaya sürdü. O zamanlar Intel, bu hareketin "PC kullanıcıları için işlemci performansında daha ayırt edici olacağını" söylemişti. Ancak yeni sızıntı durumun daha da karmaşık hale geldiğini gösteriyor.

Model Çekirdek / İş Parçacığı Çekirdek Yapısı Maksimum Boost GPU Çekirdekleri Arrow Lake Intel Core Ultra 7 255H 16C/16T 6P+8E+2LP ? ? Intel Core Ultra 7 240H ? ? ? ? Intel Core Ultra 5 210H ? ? ? ? Raptor Lake Refresh Intel Core 7 250H 14C / 20T 6P + 8E 5.2 GHz 96EU Intel Core 5 220H 12C / 16T 4P + 8E ? ? Intel Core 7 250U 10C / 12T 2P + 8E ? ?

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