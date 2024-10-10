Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Masaüstü Intel Core Ultra 200S işlemciler tanıtıldı: İşte fiyat ve dahası

    Intel Core Ultra 200S Arrow Lake-S masaüstü işlemciler tanıtıldı. 24 çekirdeğe kadar uzanan yeni işlemci ailesiyle birlikte yepyeni LGA-1851 sokete de geçiş yapılıyor. İşte tüm detaylar ve fiyatlar:

    Intel, masaüstü bilgisayarlar için geliştirdiği yeni Core Ultra 200S serisini tanıttı. Arrow Lake-S adıyla bilinen bu yeni seri, 125W nominal TDP (Termal Tasarım Gücü) ile birlikte, yeni performans ve verimlilik odaklı çekirdek mimarileri, gelişmiş GPU ve ilk masaüstü NPU (Nöral İşlem Birimi) ile dikkat çekiyor. Ayrıca, yeni bir adlandırma sistemine de geçiş yapılıyor.

    15. Nesil Core Ultra 200S işlemciler tanıtıldı

    Core Ultra 200S serisi, özellikle oyunculara hitap eden kilit özelliklere sahip. Bu serinin en dikkat çekici üyesi, toplamda 24 çekirdek sunan Core Ultra 9 285K modeli. Bu model, 8 adet Performans (P-Core) ve 16 adet Verimlilik (E-Core) odaklı çekirdek içeriyor. Lion Cove ve Skymont çekirdeklerini barındıran bu CPU, 5.7 GHz’e kadar yükselen bir saat hızına sahip ve 4 adet Xe GPU çekirdeği ile geliyor. Diğer modeller arasında, 20 çekirdekle (8 P-Core ve 12 E-Core) gelen Core Ultra 7 265K ve 14 çekirdeğe (6 P-Core ve 8 E-Core) sahip Core Ultra 5 245 yer alıyor. Bu iki işlemcinin entegre Xe grafik birimi olmayan Ultra 7 265KF ve Ultra 5 245KF varyantları da duyuruldu.

    Intel Core Ultra 200S işlemciler tanıtıldı: İşte fiyat ve dahası Tam Boyutta Gör
    Yeni serinin tüm üyeleri 13 TOPS (Int8) kapasitesine sahip NPU ile donatılmış durumda. Bu, Lunar Lake serisindeki NPU’ya kıyasla 3.7 kat daha yavaş bir performans sunuyor. Lion Cove çekirdekleri, 14. Nesil Core serisindeki Raptor Cove'a kıyasla yüzde 9 daha yüksek IPC sunan 18 yürütme portuna ve 36MB’a kadar L3 ön belleğe sahipken, Skymont, önceki nesil Gracemont’a kıyasla tamsayı işlemleri için yüzde 32 daha yüksek IPC sunuyor. Skymont ayrıca selefine göre iki kat daha fazla L2 önbellek bant genişliğine ve 4MB L2 önbelleğe sahip. Raptor Cove'daki L2 önbellek de 2MB'den 3MB'ye yükseltildi.

    Xe-Core şimdi masaüstünde

    Intel Core Ultra 200S işlemciler tanıtıldı: İşte fiyat ve dahası Tam Boyutta Gör
    Core Ultra 200S serisi Xe-Core mimarisine (Xe-LP) sahip ilk masaüstü platformu olup Arc yazılımı ve sürücülerini kullanıyor. 4 adede kadar Xe-Core ve 4 adede kadar Ray Tracing Unit sunuluyor. GPU, yapay zeka çıkarımı için 8 TOPS’luk bir kapasite ekliyor. Bu işlemcilerdeki entegre GPU, DirectX 12 Ultimate'i destekliyor ve Xe Media Engine’i (AV1/AVC/HEVC kodlama vb.) içeriyor olsa da güçlü bir oyun performansı beklenmemeli. Bu arada grafik birimi DP4a talimatlarını da destekleyerek XeSS yükseltmeyi mümkün kılıyor.
    Intel Core Ultra 200S işlemciler tanıtıldı: İşte fiyat ve dahası Tam Boyutta Gör
    Intel, yeni Core Ultra 200S serisinin enerji tüketimi konusunda da iddialı. Core Ultra 285K modeli, Raptor Lake-R ile karşılaştırıldığında, verimlilik görevleri için yüzde 58 daha az güç harcıyor. Oyun performansında ise, 14900K’ya göre 73W daha düşük bir güç tüketimi sergiliyor. Bu daha düşük enerji tüketimi, daha düşük sıcaklıklar anlamına geliyor; Intel, yeni serinin, 360mm AIO soğutucu kullanıldığında, ortalama 13°C daha soğuk çalıştığını iddia ediyor.

    Performans karşılaştırmaları

    Core Ultra 9 285K vs AMD Ryzen 9 9950X vs 7950X3D Tam Boyutta Gör
    Intel aynı zamanda Core Ultra 9 285K ile AMD Ryzen 9 9950X ve 7950X3D işlemcileri karşılaştırıyor. Oyun testlerinde Core Ultra 9 285K, rakibi Ryzen 9 9950X ile oyundan oyuna farklı performanslar sergiliyor. En iyi senaryoda yüzde 28 daha fazla performans sunan Ultra 9 285K, en kötü durumda ise rakibinin yüzde 13 gerisinde kalıyor.
    Intel Core Ultra 200S işlemciler tanıtıldı: İşte fiyat ve dahası Tam Boyutta Gör
    Benzer durumda Ultra 9 285K ile 7950X3D arsında da yaşanıyor. Intel, içerik üretimi tarafında ilginç bir şekilde Ultra 9 285K’nın karşısına da 7950X3D’yi koyuyor. Bu karşılaştırmada Intel, yüzde 30’a varan farklarla önde çıkıyor.

    Yeni soket ve yeni anakartlar: LGA-1851, 800 serisi anakartlarda

    Intel LGA-1851, 800 serisi anakart Tam Boyutta Gör
    Yeni serinin tanıtımıyla birlikte Intel, minimum 200 dolardan başlayan Z890 yonga setini de duyurdu. Bu yüksek performanslı yonga seti, yalnızca Core Ultra 200 serisi ile uyumlu yeni LGA-1851 soketini kullanıyor. Gelecekteki uyumluluk konusunda net bir bilgi verilmiyor. Dolayısıyla 800 serisi anakartların uzun ömürlü olup olmayacağı şimdilik belirsiz.

    En önemli yükseltme ise 20x PCIe 5.0 hat desteği, bu da PCIe 5.0 standardına sahip yeni nesil ekran kartlarının 5.0 M.2 SSD'lerle birlikte kullanıldığında artık 8 hat ile sınırlı olmayacağı anlamına geliyor.

    Intel Core Ultra 200S fiyatları ve çıkış tarihi

    Intel Core Ultra 200S fiyatları ve çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Intel, Core Ultra 200S serisinin fiyatlarını önceki 14. Nesil Core Raptor Lake-S Refresh ile karşılaştırıldığında ya eşit tutmuş ya da daha düşük olacak şekilde fiyatlandırmış durumda. Ancak bu fiyatlara yeni anakart maliyetlerini de eklemek gerekecek. Ayrıca halen DDR4 bellek kullanıyorsanız, yeni Z890 yonga setinin DDR4’ü desteklemediğini ve sadece DDR5 desteğinin olduğunu da belirtelim.

    Intel, Core Ultra 200S serisinin 24 Ekim'de piyasaya sürüleceğini açıkladı.

    • Core Ultra 9 285K : 589 dolar
    • Core Ultra 7 265K: 394 dolar
    • Core Ultra 7 265KF: 379 dolar
    • Core Ultra 5 245K: 309 dolar
    • Core Ultra 5 245KF: 294 dolar
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    9 uncu kor.kh.des.gr.kh.ve kh.bl./erzurum merkez film izleme siteleri ders çalışırken uyku gelmesi ford fiesta hararet sorunu geçersiz sim ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 15 Pro Max
    Apple iPhone 15 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Acer TravelMate P2
    Acer TravelMate P2
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız