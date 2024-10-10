Masaüstü Intel Core Ultra 200S işlemciler tanıtıldı: İşte fiyat ve dahası

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Intel, masaüstü bilgisayarlar için geliştirdiği yeni Core Ultra 200S serisini tanıttı. Arrow Lake-S adıyla bilinen bu yeni seri, 125W nominal TDP (Termal Tasarım Gücü) ile birlikte, yeni performans ve verimlilik odaklı çekirdek mimarileri, gelişmiş GPU ve ilk masaüstü NPU (Nöral İşlem Birimi) ile dikkat çekiyor. Ayrıca, yeni bir adlandırma sistemine de geçiş yapılıyor.

15. Nesil Core Ultra 200S işlemciler tanıtıldı

Core Ultra 200S serisi, özellikle oyunculara hitap eden kilit özelliklere sahip. Bu serinin en dikkat çekici üyesi, toplamda 24 çekirdek sunan Core Ultra 9 285K modeli. Bu model, 8 adet Performans (P-Core) ve 16 adet Verimlilik (E-Core) odaklı çekirdek içeriyor. Lion Cove ve Skymont çekirdeklerini barındıran bu CPU, 5.7 GHz’e kadar yükselen bir saat hızına sahip ve 4 adet Xe GPU çekirdeği ile geliyor. Diğer modeller arasında, 20 çekirdekle (8 P-Core ve 12 E-Core) gelen Core Ultra 7 265K ve 14 çekirdeğe (6 P-Core ve 8 E-Core) sahip Core Ultra 5 245 yer alıyor. Bu iki işlemcinin entegre Xe grafik birimi olmayan Ultra 7 265KF ve Ultra 5 245KF varyantları da duyuruldu.

Tam Boyutta Gör Yeni serinin tüm üyeleri 13 TOPS (Int8) kapasitesine sahip NPU ile donatılmış durumda. Bu, Lunar Lake serisindeki NPU’ya kıyasla 3.7 kat daha yavaş bir performans sunuyor. Lion Cove çekirdekleri, 14. Nesil Core serisindeki Raptor Cove'a kıyasla yüzde 9 daha yüksek IPC sunan 18 yürütme portuna ve 36MB’a kadar L3 ön belleğe sahipken, Skymont, önceki nesil Gracemont’a kıyasla tamsayı işlemleri için yüzde 32 daha yüksek IPC sunuyor. Skymont ayrıca selefine göre iki kat daha fazla L2 önbellek bant genişliğine ve 4MB L2 önbelleğe sahip. Raptor Cove'daki L2 önbellek de 2MB'den 3MB'ye yükseltildi.

Xe-Core şimdi masaüstünde

Tam Boyutta Gör Core Ultra 200S serisi Xe-Core mimarisine (Xe-LP) sahip ilk masaüstü platformu olup Arc yazılımı ve sürücülerini kullanıyor. 4 adede kadar Xe-Core ve 4 adede kadar Ray Tracing Unit sunuluyor. GPU, yapay zeka çıkarımı için 8 TOPS’luk bir kapasite ekliyor. Bu işlemcilerdeki entegre GPU, DirectX 12 Ultimate'i destekliyor ve Xe Media Engine’i (AV1/AVC/HEVC kodlama vb.) içeriyor olsa da güçlü bir oyun performansı beklenmemeli. Bu arada grafik birimi DP4a talimatlarını da destekleyerek XeSS yükseltmeyi mümkün kılıyor.

Tam Boyutta Gör Intel, yeni Core Ultra 200S serisinin enerji tüketimi konusunda da iddialı. Core Ultra 285K modeli, Raptor Lake-R ile karşılaştırıldığında, verimlilik görevleri için yüzde 58 daha az güç harcıyor. Oyun performansında ise, 14900K’ya göre 73W daha düşük bir güç tüketimi sergiliyor. Bu daha düşük enerji tüketimi, daha düşük sıcaklıklar anlamına geliyor; Intel, yeni serinin, 360mm AIO soğutucu kullanıldığında, ortalama 13°C daha soğuk çalıştığını iddia ediyor.

Performans karşılaştırmaları

Tam Boyutta Gör Intel aynı zamanda Core Ultra 9 285K ile AMD Ryzen 9 9950X ve 7950X3D işlemcileri karşılaştırıyor. Oyun testlerinde Core Ultra 9 285K, rakibi Ryzen 9 9950X ile oyundan oyuna farklı performanslar sergiliyor. En iyi senaryoda yüzde 28 daha fazla performans sunan Ultra 9 285K, en kötü durumda ise rakibinin yüzde 13 gerisinde kalıyor.

Tam Boyutta Gör Benzer durumda Ultra 9 285K ile 7950X3D arsında da yaşanıyor. Intel, içerik üretimi tarafında ilginç bir şekilde Ultra 9 285K’nın karşısına da 7950X3D’yi koyuyor. Bu karşılaştırmada Intel, yüzde 30’a varan farklarla önde çıkıyor.

Yeni soket ve yeni anakartlar: LGA-1851, 800 serisi anakartlarda

Tam Boyutta Gör Yeni serinin tanıtımıyla birlikte Intel, minimum 200 dolardan başlayan Z890 yonga setini de duyurdu. Bu yüksek performanslı yonga seti, yalnızca Core Ultra 200 serisi ile uyumlu yeni LGA-1851 soketini kullanıyor. Gelecekteki uyumluluk konusunda net bir bilgi verilmiyor. Dolayısıyla 800 serisi anakartların uzun ömürlü olup olmayacağı şimdilik belirsiz.

En önemli yükseltme ise 20x PCIe 5.0 hat desteği, bu da PCIe 5.0 standardına sahip yeni nesil ekran kartlarının 5.0 M.2 SSD'lerle birlikte kullanıldığında artık 8 hat ile sınırlı olmayacağı anlamına geliyor.

Intel Core Ultra 200S fiyatları ve çıkış tarihi

Tam Boyutta Gör Intel, Core Ultra 200S serisinin fiyatlarını önceki 14. Nesil Core Raptor Lake-S Refresh ile karşılaştırıldığında ya eşit tutmuş ya da daha düşük olacak şekilde fiyatlandırmış durumda. Ancak bu fiyatlara yeni anakart maliyetlerini de eklemek gerekecek. Ayrıca halen DDR4 bellek kullanıyorsanız, yeni Z890 yonga setinin DDR4’ü desteklemediğini ve sadece DDR5 desteğinin olduğunu da belirtelim.

Intel, Core Ultra 200S serisinin 24 Ekim'de piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Core Ultra 9 285K : 589 dolar

Core Ultra 7 265K: 394 dolar

Core Ultra 7 265KF: 379 dolar

Core Ultra 5 245K: 309 dolar

Core Ultra 5 245KF: 294 dolar

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