Masaüstü Intel Core Ultra 200S işlemciler tanıtıldı: İşte fiyat ve dahası

Intel, masaüstü bilgisayarlar için geliştirdiği yeni Core Ultra 200S serisini tanıttı. ArrowLake-S adıyla bilinen bu yeni seri, 125W nominal TDP (Termal Tasarım Gücü) ile birlikte, yeni performans ve verimlilik odaklı çekirdek mimarileri, gelişmiş GPU ve ilk masaüstü NPU (Nöral İşlem Birimi) ile dikkat çekiyor. Ayrıca, yeni bir adlandırma sistemine de geçiş yapılıyor.
15. Nesil Core Ultra 200S işlemciler tanıtıldı
Core Ultra 200S serisi, özellikle oyunculara hitap eden kilit özelliklere sahip. Bu serinin en dikkat çekici üyesi, toplamda 24 çekirdek sunan Core Ultra 9 285K modeli. Bu model, 8 adet Performans (P-Core) ve 16 adet Verimlilik (E-Core) odaklı çekirdek içeriyor. Lion Cove ve Skymont çekirdeklerini barındıran bu CPU, 5.7 GHz’e kadar yükselen bir saat hızına sahip ve 4 adet Xe GPU çekirdeği ile geliyor. Diğer modeller arasında, 20 çekirdekle (8 P-Core ve 12 E-Core) gelen CoreUltra 7 265K ve 14 çekirdeğe (6 P-Core ve 8 E-Core) sahip Core Ultra 5 245 yer alıyor. Bu iki işlemcinin entegre Xe grafik birimi olmayan Ultra 7 265KF ve Ultra 5 245KF varyantları da duyuruldu.
Xe-Core şimdi masaüstünde
Performans karşılaştırmaları
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En önemli yükseltme ise 20x PCIe 5.0 hat desteği, bu da PCIe 5.0 standardına sahip yeni nesil ekran kartlarının 5.0 M.2 SSD'lerle birlikte kullanıldığında artık 8 hat ile sınırlı olmayacağı anlamına geliyor.
Intel Core Ultra 200S fiyatları ve çıkış tarihi
Intel, Core Ultra 200S serisinin 24 Ekim'de piyasaya sürüleceğini açıkladı.
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.