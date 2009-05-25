Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel Core i5 2.66GHz, QX9650'den %25'e varan oranda daha hızlı

9 yıl
19,4b
1
54
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Intel'in yılın ikinci yarısında duyurmaya hazırlandığı dört çekirdekli Core i5 ailesinin yeni test sonuçları gün ışığına çıktı. Lynnfield kod adını taşıyan ve Core i7 serisine alternatif olarak hazırlanan işlemciler farklı olarak LGA1156 formunda olacak ve üç kanal yerine çift kanal DDR3 bellek kontrolcüsüyle gelecekler. P55 yonga setli anakartlarla kullanılacak Core i5 işlemci ailesinin en yavaşı olması beklenen 2.66GHz'lik modelin performansı hakkında ipuçları veren bazı yeni test sonuçları yayımlandı.

Haber içerisindeki ekran görüntülerinden detaylı test sonuçlarına ulaşabileceğiniz 2.66GHz'lik Core i5 işlemcisi Intel'in referans tasarım P55 anakartıyla yapılan Hyper-Threading aktif testlerde her ne kadar aynı saat hızında görev yapan Core i7 920 modelinin gerisinde kalıyor olsa da testine göre Intel'in 999$'a satılan Core 2 Extreme QX9650'den %25'e varan oranda hızlı olduğu ayrıca AMD'nin 3.2GHz'de çalışan yeni amiral gemisi Phenom II 955 Black Edition'ı da saf dışı edebileceği belirtiliyor.

Intel'in 200$ altı fiyatla pazara sunmayı planladığı 2.66GHz'lik Core i5 işlemcisinin Nehalem mimarisinin yaygınlaşmasında etkin rol oynaması bekleniyor. Her ne kadar P55 yonga setli yeni bir anakart ve DDR3 bellek gereksinimi gibi güncellemeleri de beraberinde getirecek olsa bile Core i5 işlemcilerin fiyat/performans başarımıyla dikkat çekmesi bekleniyor.

 

Intel Core i5 2.66GHz, QX9650'den %25'e varan oranda daha hızlı
Tam Boyutta Gör

Intel Core i5 2.66GHz, QX9650'den %25'e varan oranda daha hızlı
Tam Boyutta Gör

Intel Core i5 2.66GHz, QX9650'den %25'e varan oranda daha hızlı
Tam Boyutta Gör

Intel Core i5 2.66GHz, QX9650'den %25'e varan oranda daha hızlı
Tam Boyutta Gör

Intel Core i5 2.66GHz, QX9650'den %25'e varan oranda daha hızlı
Tam Boyutta Gör

Intel Core i5 2.66GHz, QX9650'den %25'e varan oranda daha hızlı
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
deepestlove 9 yıl
phenomII x3 125$
780g anakart 65$
hd 4850 150$
4gb ddr2 75$
işte halk bilgisayarı :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 9 yıl
Core i7'nin kuyusunu kazar, AMD Phenom'lara da rakip gelir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mav1li 9 yıl
Intel: Core i7 %50e varan oranda q9xxx serisinden daha hızlı. (Intel broşürlerinde yazıyor.)
Core i5 de %25 oranında hızlı olabilir.
Fakat burada bir çelişki var. Bu hız farkı ht ile ortaya çıkıyor. Core i5 2.66 da ht yok.
Bu durumda Core i5 en fazla qx 9650 kadar başarım gösterir.
Tabi intel çakallık yapıp bellek genişliği testlerini öne sürmüyorsa. O zaman %25 daha hızlı gözükür. Tabi kimse bu farkı hiç bir gerçek dünya programında göremez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dellino 9 yıl
Tabi intel çakallık yapıp bellek genişliği testlerini öne sürmüyorsa. O zaman %25 daha hızlı gözükür. Tabi kimse bu farkı hiç bir gerçek dünya programında göremez.

Yaparsa değil yaptı demek lazım. Bellek ve bant genişliği testlerini geçersek I7 920 Qx9650 den çok fazla üstün değil. (Yüksek detaylı oyunlarda daha geride)
Ht olmadan ve daha düşük bellek genişliğiyle gelecek olan I5 Nasıl Qx9650 yi %25 geçebilirki?
Oyun testlerin
xbitlabs.com/...
Vantage
xbitlabs.com/...

Bu habere göre I5 2,66 Bir üst modelini bile %10 geçecek bir işlemci.

8600GTS nin X1950XTX ten %50 daha hızlı olacağı haberine benzemiş. O haber Nvidia nın idaasıysdı bu haber de Intelin iddası.
Testler gelince gerçekler ortaya çıkacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rusty 9 yıl
Anakart zaten intelin kendi tasarımı hemen belli ediyor kendini, çok fazla boşluk var üzerinde.Daha ufak prototip modeller türeyecektir.Velakin slot tasarım farklılığı bu ürünlerin uzun bir süre intelin elinde kalacağının göstergesi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ser_ka_n 9 yıl
Intel delays debut of Core i5 platform until early September
digitimes.com/...

Core i5 CPUs 1000lik alımlardaki fiatlar

2.93GH.....562$
2.80GH.....284$
2.66GH.....196$

P55 chipset fiatı ise US$40.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yekoo 9 yıl
ya pc işinde f/p kaldımı ki bugun al yarın yenisi çıksın :) fimalar pazarın kaymağını alma işine faza sardılar ama rakip yok haklı adamlar nvidia işlemci intelde grafik pazarına girse via da adam gibi işlemci falan yapsa eski babalarda geri dönse(tnt vodoo vs..) oo çokmu şey istiyorum allahım ?? :D:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uzm@n 9 yıl
@sadtneverdie
tebrik ederim uzun zamandır ilk defa mantıklı bir yorum okudum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ET 7 9 yıl
intel bu cpu yu amd nin fiyat performans politikasi ile elde ettigi basariyi linc etmeye calsiyor, amd kullanmaya devam ederim ben :) intel cpu lari pahalli pahalli satsin
allah korusun bu intelin eline piyasa duserse cpu yu 5 sene vadeli taksitle almak zorunda kaliriz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
buraoca2 9 yıl
Önemli olan Core i7 ve Core i5 arasındaki performans farkını detaylı testlerle yansıtabilmek...
Artık bilgisayara para yatırmayı bırakacağım. Bilgisayar teknolojisi eskiden bu kadar hareketli değildi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hobar 9 yıl
aynı frakansta çalışan core i7, core2 lere göre ortalama %30 daha hızlı. 2.66 dan çalışan core i7 nin kırpılmışı 3 ghz de çalışan q9650 den nasıl daha hızlı olur anlamıyorum. bana gerçekçi gelmedi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tolgaciik 9 yıl
1366 değil 1156 formunda olacak.. FX yazım hatası yaptın sanırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Z-DGİ 9 yıl

Orjinalden alıntı: tolgaciik

1366 değil 1156 formunda olacak.. FX yazım hatası yaptın sanırım


Evet bende orda takıldım, zaten kafam karıştı artık bu socketlerden
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atorbaci 9 yıl

Orjinalden alıntı: tolgaciik

1366 değil 1156 formunda olacak.. FX yazım hatası yaptın sanırım

evet benim dikkatimi de çekti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
19354 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
cpu, İşlemci
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Acer Timeline ile 8 saat kesintisiz pil ömrü 9 yıl Guitar Hero: Metallica inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim