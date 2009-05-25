Intel Core i5 2.66GHz, QX9650'den %25'e varan oranda daha hızlı

Intel'in yılın ikinci yarısında duyurmaya hazırlandığı dört çekirdekli Core i5 ailesinin yeni test sonuçları gün ışığına çıktı. Lynnfield kod adını taşıyan ve Core i7 serisine alternatif olarak hazırlanan işlemciler farklı olarak LGA1156 formunda olacak ve üç kanal yerine çift kanal DDR3 bellek kontrolcüsüyle gelecekler. P55 yonga setli anakartlarla kullanılacak Core i5 işlemci ailesinin en yavaşı olması beklenen 2.66GHz'lik modelin performansı hakkında ipuçları veren bazı yeni test sonuçları yayımlandı.
Haber içerisindeki ekran görüntülerinden detaylı test sonuçlarına ulaşabileceğiniz 2.66GHz'lik Core i5 işlemcisi Intel'in referans tasarım P55 anakartıyla yapılan Hyper-Threading aktif testlerde her ne kadar aynı saat hızında görev yapan Core i7 920 modelinin gerisinde kalıyor olsa da testine göre Intel'in 999$'a satılan Core 2 Extreme QX9650'den %25'e varan oranda hızlı olduğu ayrıca AMD'nin 3.2GHz'de çalışan yeni amiral gemisi Phenom II 955 Black Edition'ı da saf dışı edebileceği belirtiliyor.
Intel'in 200$ altı fiyatla pazara sunmayı planladığı 2.66GHz'lik Core i5 işlemcisinin Nehalem mimarisinin yaygınlaşmasında etkin rol oynaması bekleniyor. Her ne kadar P55 yonga setli yeni bir anakart ve DDR3 bellek gereksinimi gibi güncellemeleri de beraberinde getirecek olsa bile Core i5 işlemcilerin fiyat/performans başarımıyla dikkat çekmesi bekleniyor.
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780g anakart 65$
hd 4850 150$
4gb ddr2 75$
işte halk bilgisayarı :)
Core i5 de %25 oranında hızlı olabilir.
Fakat burada bir çelişki var. Bu hız farkı ht ile ortaya çıkıyor. Core i5 2.66 da ht yok.
Bu durumda Core i5 en fazla qx 9650 kadar başarım gösterir.
Tabi intel çakallık yapıp bellek genişliği testlerini öne sürmüyorsa. O zaman %25 daha hızlı gözükür. Tabi kimse bu farkı hiç bir gerçek dünya programında göremez.
Yaparsa değil yaptı demek lazım. Bellek ve bant genişliği testlerini geçersek I7 920 Qx9650 den çok fazla üstün değil. (Yüksek detaylı oyunlarda daha geride)
Ht olmadan ve daha düşük bellek genişliğiyle gelecek olan I5 Nasıl Qx9650 yi %25 geçebilirki?
Oyun testlerin
xbitlabs.com/...
Vantage
xbitlabs.com/...
Bu habere göre I5 2,66 Bir üst modelini bile %10 geçecek bir işlemci.
8600GTS nin X1950XTX ten %50 daha hızlı olacağı haberine benzemiş. O haber Nvidia nın idaasıysdı bu haber de Intelin iddası.
Testler gelince gerçekler ortaya çıkacaktır.
digitimes.com/...
Core i5 CPUs 1000lik alımlardaki fiatlar
2.93GH.....562$
2.80GH.....284$
2.66GH.....196$
P55 chipset fiatı ise US$40.
tebrik ederim uzun zamandır ilk defa mantıklı bir yorum okudum.
allah korusun bu intelin eline piyasa duserse cpu yu 5 sene vadeli taksitle almak zorunda kaliriz
Artık bilgisayara para yatırmayı bırakacağım. Bilgisayar teknolojisi eskiden bu kadar hareketli değildi...
Evet bende orda takıldım, zaten kafam karıştı artık bu socketlerden
evet benim dikkatimi de çekti.