Intel Core i5 2.66GHz, QX9650'den %25'e varan oranda daha hızlı

Intel'in yılın ikinci yarısında duyurmaya hazırlandığı dört çekirdekli Core i5 ailesinin yeni test sonuçları gün ışığına çıktı. Lynnfield kod adını taşıyan ve Core i7 serisine alternatif olarak hazırlanan işlemciler farklı olarak LGA1156 formunda olacak ve üç kanal yerine çift kanal DDR3 bellek kontrolcüsüyle gelecekler. P55 yonga setli anakartlarla kullanılacak Core i5 işlemci ailesinin en yavaşı olması beklenen 2.66GHz'lik modelin performansı hakkında ipuçları veren bazı yeni test sonuçları yayımlandı.

Haber içerisindeki ekran görüntülerinden detaylı test sonuçlarına ulaşabileceğiniz 2.66GHz'lik Core i5 işlemcisi Intel'in referans tasarım P55 anakartıyla yapılan Hyper-Threading aktif testlerde her ne kadar aynı saat hızında görev yapan Core i7 920 modelinin gerisinde kalıyor olsa da testine göre Intel'in 999$'a satılan Core 2 Extreme QX9650'den %25'e varan oranda hızlı olduğu ayrıca AMD'nin 3.2GHz'de çalışan yeni amiral gemisi Phenom II 955 Black Edition'ı da saf dışı edebileceği belirtiliyor.

Intel'in 200$ altı fiyatla pazara sunmayı planladığı 2.66GHz'lik Core i5 işlemcisinin Nehalem mimarisinin yaygınlaşmasında etkin rol oynaması bekleniyor. Her ne kadar P55 yonga setli yeni bir anakart ve DDR3 bellek gereksinimi gibi güncellemeleri de beraberinde getirecek olsa bile Core i5 işlemcilerin fiyat/performans başarımıyla dikkat çekmesi bekleniyor.

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