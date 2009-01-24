Intel, Core i5 serisi düşük güç tüketimli işlemciler planlıyor

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Isıl güç tasarımı 65 Watt'a düşürülen Core 2 Quad serisi enerji verimli yeni işlemcilerini kullanıma sunan Intel, Nehalem kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini temel alan işlemcilerinde de güç tüketimini aşağı çekmeyi planlıyor. Bilindiği üzere Intel'in satışa sunduğu Core i7 920, 940 ve 965 Black Edition modellerinde TDP olarak bilnen ısıl güç tasarımı 130 Watt. Fakat gelen biglilere göre firma, Core i5 serisi işlemcilerle birlikte Nehalem jenerasyonunda da düşük güç tüketimine sahip dört çekirdekli işlemciler hazırlayacak.

Bloomfield kod adlı Core i7 serisi işlemcilere alternatif olarak hazırlanan ve yılın üçüncü çeyreğinde satışa sunulması beklenen Nehalem tabanlı ve Lynnfield kod adlı işlemciler, LGA1160 formunda olmaları, üç kanal yerine çift kanal DDR3 bellek desteği sunmaları ve Core i7 serisi ile devreye giren QPI veri yolu teknolojisinin aksine kullanılmakta olan DMI teknolojisine destek vermeleriyle Core i7 serisinden ayrılacak fakat Turbo Boost, HyperThreading ve IMC (entegre bellek kontrolcüsü) gibi detaylarla da benzer özellikler sergileyecek.

Intel'in yol haritasına göre 18 Ocak'ta yapılan işlemci fiyat indirimiyle birlikte kullanıma sunulan düşük güç tüketimli Core 2 Quad 8200s, 9400s ve 9550s modellerinin yerini önümüzdeki yılın ilk çeyreği ile birikte Lynnfield tabanlı modeller alacak. Yol haritasında da anlaşılabileceği üzere Intel ilk etapta Lynnfield tabanlı olağan işlemcilerini pazara sürecek fakat devam eden süreçte düşük güç tüketimli modelleri de ürün gamına ekleyerek Core 2 Quad serisine benzer bir strateji takip edecek fakat firma bu sefer enerji verimli işlemcilerini daha kısa aralıklarla duyuracak.

Intel dökümanına göre Nehalem mimarisini temel alan enerji verimli Lynnfield modeller Core 2 Quad Q9400s ve Q9550s modellerinin yerini alacak. Öte yandan Q8x00s serisine ise yılın ikinci çeyreğinde saat hızı daha yüksek olan Core 2 Quad 8300s modelinin katılması bekleniyor. Bu arada Lynnfield serisi enerji verimli işlemcilerin ısıl güç tasarımları hakkında henüz resmi herhangi bir olmasa da dört çekirdekli işlemcilerin muhtemelen kullanıma sunulan mevcut işlemciler gibi 65 Watt seviyesinde olması beklenebilir.