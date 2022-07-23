Intel, 13. Nesil Raptor Lake işlemci ailesi üzerinde hazırlıklarını sürdürürken yeni nesil işlemcilere ait test sonuçları ise birer birer ortaya çıkmaya başladı. Son olarak 13. nesil Core i7 ailesinin en güçlüsü olması beklenen Core i7 13700K, Geekbench testinde ortaya çıktı.



Core i7 13700K’nın toplam 16 çekirdek ve 24 izlek birimden oluşması bekleniyor. İşlemcinin yapılandırması, Raptor Cove mimarisine dayanan 8 performans çekirdeği ve Grace Mont mimarisine dayanan 8 verimlilik çekirdeğiyle oluşturuluyor. İşlemci DDR4 tabanlı test sistemiyle birlikte Geekbench’te tek çekirdek performansında 2090, çoklu çekirdek performansından ise 16.542 puan aldı.



Core i7 12700K’dan yüzde 17 daha hızlı

Core i5 13600K’nın dün elde ettiği sonuçlar ile kıyasladığımızda Core i7 13700K’nın, tek çekirdek performansında yüzde 5, çok çekirdek performansında ise yüzde 15 daha hızlı olduğu görülüyor.



Aynı zamanda önceki nesil Core i7 12700K’ya oranla yüzde 17’ye kadar daha hızlı bir sonuç elde edilmiş. AMD tarafında Ryzen 9 5950X ile kıyasladığımızda ise çoklu çekirdekte neredeyse aynı değerleri eden Core i7 13700K, tekli çekirdek performansında yüzde 24 daha hızlı.



Dolayısıyla Intel’in 13. nesil Core i7 ve Core i9 işlemcilerinin halihazırda bulunan tepe model AMD işlemcilerden daha hızlı olmasını bekleyebiliriz. Bununla birlikte AMD’nin Zen 4 tabanlı Ryzen 7000 serisi işlemcilerinin 13. Nesil Intel işlemciler ile nasıl bir rekabete gireceğini görmek ise ilgi çekici olacaktır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Intel Core i7 13700K performans anlamında AMD’nin önünde