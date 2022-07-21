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    Intel Core i5 13600K'nın performansı ortaya çıktı: Sınıfının lideri olabilir

    Intel 13.nesil Raptor Lake işlemciler üzerinde hazırlıklarını sürdürürken Core i5-13600K Geekbench'te göründü. Yeni işlemci sunduğu performansla orta seviyenin yeni lideri olabilir. 
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    Intel Core i5-13600K
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    Intel tarafından yakında piyasaya sürülecek 13. Nesil “Raptor Lake” işlemciler, kıyaslama platformlarında yerini almaya başladı.Yakın zamandaCPU-Z Velidator veritabanında tespit edilen Core i9-13900K mühendislik örneğinin ardından, şimdi de orta seviye Core i5-13600K modelinin Geekbench skorları ortaya çıktı.

    i5-12600K’dan yüzde 38'e kadar daha hızlı

    Sızdırılan fotoğraflarda DDR5 destekli ASUS ve DDR4 destekli ASROCK anakartlarda test edilen yeni işlemci, ASUS tarafında hız aşırtmalı bir kurumla 5,05 ila 5,1 GHz ve ASROCK tarafında ise 4,3 ila 5,09 GHz hızlarda çalışıyor.

    Intel Core i5 13600K Geekbench'te göründü: F/P lideri olabilir
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    Görsellerde 6 adet performans, 8 adet verimlilik ve 20 izlekten oluşan bir çekirdek tasarımına sahip olan Intel Core i5-13600K, Geekbench’in tek çekirdek testlerinde 1980 ila 2012, çoklu çekirdek testlerinde ise 14425 ila 16054 puana ulaşmayı başarıyor. Bununla birlikte yeni işlemcinin i5-12600K’dan tek çekirdekte yüzde 8, çoklu çekirdekte ise yüzde 38 oranında daha yüksek bir performans sergilediğini söyleyebiliriz.

    Ayrıca elde edilen skorlar AMD’nin amiral gemisi Ryzen 9 5950X ile kıyaslandığında tek çekirdekte yüzde 20 daha yüksek, çoklu çekirdekte ise yüzde 3 daha yavaş bir performansa işaret ediyor.

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    Araçların ayağına giden: Şarj robotu

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    TheJudgé 23 saat önce

    Arabanın powerbankı var lan ,yakında aracın yanına power bank takıp gezicez iphone sahipleri gibi

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    billy brown 1 gün önce

    editörlük eskidendi. şimdi basın yayın işi bu sitelere düşmüş. yazık.

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    juanmata09 1 hafta önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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