Intel Core i7-14790F geliyor: İşte özellikleri ve fiyatı

Yakın tarihte orta seviye Raptor Lake Refresh işlemcileri duyuran Intel, ''Black Edition'' işlemci yelpazesini de genişletmeye devam ediyor. Kaçıranlar için yakın tarihte Core i5-14490F modelinden sizlere bahsetmiştik. Şimdi de yonga devi, "Black Edition" ailesinin ikincisi üyesi Core i7-14790F modelini piyasaya sürdü.
Intel Core i7-14790F özellikleri
Daha önce de bahsettiğimiz gibi Raptor Lake Refresh CPU'lar, Intel 7 fabrikasyon süreci, daha yüksek bellek hızı desteği, B0 ve C0 olmak üzere iki farklı kalıpta geliyor. B0, Raptor Cove/Raptor Lake P çekirdeklerini temsil ediyor. C0 ise, daha eski Golden Cove/Alder Lake'e ait. Core i7-14790F'de olduğu gibi kilitli işlemciler ise, temel ve T sürümleri dahil olmak üzere daha düşük saat hızları ve 35-65W TDP aralığında satışa çıkacak.
- Core i7-14790F - 16 Çekirdek / 24 İş Parçacığı / 5,4 GHz Güçlendirme / 36 MB L3 / 24 MB L2 / 65-219W
- Core i7-14700F - 20 Çekirdek / 28 İş Parçacığı / 5,4 GHz Güçlendirme / 33 MB L3 / 28 MB L2 / 65-219W
Yukarıda da görebileceğiniz gibi Intel Core i7-14790F, 36MB L3 ve 24MB L2 önbelleğe sahip olacak. Bu rakamlar Core i7-14700F cephesinde 33MB L3 ve 28MB L2 olarak karşımıza çıkmıştı. Yani Core i7-14790F'de 1 MB L2 önbellek daha az ama bunun büyük bir fark olmadığını belirtelim. Ancak bu biraz şaşırtıcı. Zira serinin bir alt modeli Intel Core i5-14490F, temel modelden hem daha yüksek saat hızı hem de daha fazla önbellek kapasitesi ile tanıtılmıştı.
Yeni işlemcinin fiyatı ise ise henüz paylaşılmadı. Diğer tarafta Core i7-14700F'den daha düşük fiyatlı olmadığı sürece, genel çekirdek sayısı nedeniyle gözden kaçabilir. Kaçıranlar için Intel ''Black Edition'' serisi işlemcilerin, CPU DIY kanalında satışa çıkması ve Çin'e özgü başka bir varyant olması bekleniyor. Ancak bazı "Black Edition" modelleri daha önce küresel pazara ulaşmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.