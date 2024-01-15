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    Anlık Bildirim

    Intel Core i7-14790F geliyor: İşte özellikleri ve fiyatı

    Intel, ''Black Edition'' ailesinin ikinci üyesi Core i7-14790F modelini piyasaya sürdü. Yeni işlemci, 14700F'den daha az çekirdekli ancak daha fazla önbelleğe sahip.

    Intel Core i7-14790F geliyor: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Yakın tarihte orta seviye Raptor Lake Refresh işlemcileri duyuran Intel, ''Black Edition'' işlemci yelpazesini de genişletmeye devam ediyor. Kaçıranlar için yakın tarihte Core i5-14490F modelinden sizlere bahsetmiştik. Şimdi de yonga devi, "Black Edition" ailesinin ikincisi üyesi Core i7-14790F modelini piyasaya sürdü.

    Intel Core i7-14790F özellikleri

    Daha önce de bahsettiğimiz gibi Raptor Lake Refresh CPU'lar, Intel 7 fabrikasyon süreci, daha yüksek bellek hızı desteği, B0 ve C0 olmak üzere iki farklı kalıpta geliyor. B0, Raptor Cove/Raptor Lake P çekirdeklerini temsil ediyor. C0 ise, daha eski Golden Cove/Alder Lake'e ait. Core i7-14790F'de olduğu gibi kilitli işlemciler ise, temel ve T sürümleri dahil olmak üzere daha düşük saat hızları ve 35-65W TDP aralığında satışa çıkacak.

    Intel Core i7-14790F geliyor: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Core i7-14790F'nin özelliklerine gelirsek Intel, toplam 16 iş parçacığı, 8 P-Çekirdek ve 8 E-Çekirdekten oluşan 16 çekirdekli bir konfigürasyon sunuyor. Bu noktada standart Core i7-14700'ün 20 çekirdek ve 28 iş parçacığı ile tanıtıldığını hatırlatalım. Saat hızlarında ise herhangi bir değişim yok. Her iki işlemci 2,1GHz temel, 5,4GHz yükseltme saat hızı, 65W TDP ve 219W (MTP) ile geliyor. 
    • Core i7-14790F - 16 Çekirdek / 24 İş Parçacığı / 5,4 GHz Güçlendirme / 36 MB L3 / 24 MB L2 / 65-219W
    • Core i7-14700F - 20 Çekirdek / 28 İş Parçacığı / 5,4 GHz Güçlendirme / 33 MB L3 / 28 MB L2 / 65-219W

    Yukarıda da görebileceğiniz gibi Intel Core i7-14790F, 36MB L3 ve 24MB L2 önbelleğe sahip olacak. Bu rakamlar Core i7-14700F cephesinde 33MB L3 ve 28MB L2 olarak karşımıza çıkmıştı. Yani Core i7-14790F'de 1 MB L2 önbellek daha az ama bunun büyük bir fark olmadığını belirtelim. Ancak bu biraz şaşırtıcı. Zira serinin bir alt modeli Intel Core i5-14490F, temel modelden hem daha yüksek saat hızı hem de daha fazla önbellek kapasitesi ile tanıtılmıştı. 

    Yeni işlemcinin fiyatı ise ise henüz paylaşılmadı. Diğer tarafta Core i7-14700F'den daha düşük fiyatlı olmadığı sürece, genel çekirdek sayısı nedeniyle gözden kaçabilir. Kaçıranlar için Intel ''Black Edition'' serisi işlemcilerin, CPU DIY kanalında satışa çıkması ve Çin'e özgü başka bir varyant olması bekleniyor. Ancak bazı "Black Edition" modelleri daha önce küresel pazara ulaşmıştı. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 5 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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