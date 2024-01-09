Intel 14.nesil kilitli (K-sız) işlemciler tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Intel, CES 2024 kapsamında 14.nesil Raptor Lake Refresh işlemcilerin temel (K'sız) sürümlerini duyurdu. Ana akım modellere kıyasla hız aşırtma desteği bulunmayan CPU'lar, daha uygun fiyatlar ile satışa çıkacak. Peki Intel 14. Nesil K'sız işlemcilerin özellikleri neler? ve fiyatlar ne durumda? Gelin hep birlikte göz atalım.

Intel 14.nesil kilitli (K-sız) işlemciler tanıtıldı

Kaçıranlar için 14. Nesil Raptor Lake Refresh işlemciler, büyük oranda 13. Nesil Raptor Lake’i temel alıyor. Dolayısıyla aynı çekirdek (Raptor Cove P-Core + Gracemont E-Core) mimarisi veüretim sürecine (Intel 7 (10nm++) sahip. En büyük değişim ise, daha hızlı DDR5 desteği ve saat hızları özelinde karşımıza çıkıyor. Öte yandan mevcut LGA 1700 / 1800 soketli anakartlarla bu nesil uyumlu olacak.

Intel Raptor Lake Refresh kilitli işlemciler, entegre grafik birimi bulunmayan ''F'' sürümleri dahil 11 yeni modelden oluşuyor. Bunlar arasından Core i9-14900 ve 14900F, 8P+16E çekirdek, 36MB önbellek, Velocity Boost ile 5,8GHz saat hızı ve 65W TDP'ye sahip. İşlemcinin tepe güç değeri ise 219W civarında. Ayrıca DDR5-5600/DDR4-4200 ve entegre grafik bölümünde Intel UHD 770 ile geliyor. Fiyatları ise sırasıyla 549 ve 524 dolar olarak belirlenmiş.

Tam Boyutta Gör Core i7-14700 ve 14700F ise standart model ile aynı 8E+12P çekirdek ve 33MB önbellek kapasitesine sahip. İşlemci, abisinde olduğu gibi DDR5-5600/DDR4-3200 bellek desteğini koruyor. Ancak 5.4GHz saat hızı, 65W TDP ve 219W tepe güç değerine sahip. Bu aşamada Intel UHD 770 ile satışa çıkacak Core i7-14700'nin fiyatı 384 dolar, entegre grafik birimi bulunmayan Core i7-14700f ise 359 dolar fiyata sahip olacak.

Orta segment Core i5-14600, 6P+8E çekirdek, 24MB önbellek, 5,2 GHz saat hızı, 65W TDP ve 154W tepe güç değeri ile 255 dolar fiyata sahip olacak. Ayrıca işlemciye Intel UHD770 grafik birimi eşlik ediyor ve üst modellerdeki bellek desteği korunuyor. Core i5-14500 ise, i5-14600'ün kırpılmış bir sürümü niteliğinde. CPU, abisi ile benzer çekirdek, önbellek ve güç konfigürasyonunu korurken, 5,0GHz saat hızı ile geliyor. Fiyatı ise 232 dolar olacak.

Tam Boyutta Gör Bütçe PC'lerin yıldızı konumunda olan Core i5-14400 ve 14400F modellerine gelirsek, her iki CPU, 6P+4E çekirdek, 20MB önbellek 4,7GHz saat hızı, 65W TDP ve 148W tepe güç değeri ile geliyor. Her iki modelin bellek desteği ise DDR5-4800/DDR4-3200 olarak belirlenmiş. Ayrıca standart modelin Intel UHD730 entegre grafik birimine sahip olduğunu belirtelim. Sırasıyla Core i5-14400'ün fiyatı 221 dolar, Core i5-14400f'in fiyatı ise 196 dolar olacak.

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14.nesil Raptor Lake Refresh işlemcilerin en alt segmentinde ise üç model mevcut. Bunlar arasından Core i3-14100 ve 14100F, 4P çekirdeği, 4,7GHz saat hızı, 12MB önbellek, Intel UHD710 (standart model ile sınırlı), 60W TDP ve 110W tepe güç değerine sahip. Fiyatları ise sırasıyla 134 dolar ve 109 dolar olacak.

Intel Core i9-14900 : 549 dolar

Intel Core i9-14900F : 524 dolar

Intel Core i7-14700 : 384 dolar

Intel Core i7-14700F : 359 dolar

Intel Core i5-14600 : 255 dolar

Intel Core i5-14500 : 232 dolar

Intel Core i5-14400 : 221 dolar

Intel Core i5-14400F : 196 dolar

Intel Core i3-14100 : 134 dolar

Intel Core i3-14100F : 109 dolar

Intel Processor 300 : 82 dolar

Tam Boyutta Gör Intel ayrıca, mobil oyunculara yönelik Core-HX serisini de güncelledi. Artık güncel CPU'lar, 55W TDP ve maksimum 157W turbo gücüne sahip. Ayrıca 24 çekirdeğe kadar konfigürasyonlarda, Wi-Fi 7 ve Thunderbolt 5.0 desteği ile çıkış yapacak. Seriye ait toplamda 5 model mevcut. Bunlar Core i9-14900HX, i7-14700HX, i7-14650HX, i5-14500HX ve i5-14460HX olacak.

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