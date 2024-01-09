Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel 14.nesil kilitli (K-sız) işlemciler tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Intel, 14. nesil işlemcilerin kilitli (K'sız) bütçe odaklı sürümlerini resmi olarak tanıttı! İşte hız aşırtmasız 14.nesil CPU'ların özellikleri ve fiyatı...    
    Bütçe odaklı Intel 14.nesil kilitli (K-sız) işlemciler tanıtıldı! Tam Boyutta Gör
    Intel, CES 2024 kapsamında 14.nesil Raptor Lake Refresh işlemcilerin temel (K'sız) sürümlerini duyurdu. Ana akım modellere kıyasla hız aşırtma desteği bulunmayan CPU'lar, daha uygun fiyatlar ile satışa çıkacak. Peki Intel 14. Nesil K'sız işlemcilerin özellikleri neler? ve fiyatlar ne durumda? Gelin hep birlikte göz atalım.

    Intel 14.nesil kilitli (K-sız) işlemciler tanıtıldı

    Kaçıranlar için 14. Nesil Raptor Lake Refresh işlemciler, büyük oranda 13. Nesil Raptor Lake’i temel alıyor. Dolayısıyla aynı çekirdek (Raptor Cove P-Core + Gracemont E-Core) mimarisi veüretim sürecine (Intel 7 (10nm++) sahip. En büyük değişim ise, daha hızlı DDR5 desteği ve saat hızları özelinde karşımıza çıkıyor. Öte yandan mevcut LGA 1700 / 1800 soketli anakartlarla bu nesil uyumlu olacak.

    Intel Raptor Lake Refresh kilitli işlemciler, entegre grafik birimi bulunmayan ''F'' sürümleri dahil 11 yeni modelden oluşuyor. Bunlar arasından Core i9-14900 ve 14900F, 8P+16E çekirdek, 36MB önbellek, Velocity Boost ile 5,8GHz saat hızı ve 65W TDP'ye sahip. İşlemcinin tepe güç değeri ise 219W civarında. Ayrıca DDR5-5600/DDR4-4200 ve entegre grafik bölümünde Intel UHD 770 ile geliyor. Fiyatları ise sırasıyla 549 ve 524 dolar olarak belirlenmiş.

    Bütçe odaklı Intel 14.nesil kilitli (K-sız) işlemciler tanıtıldı! Tam Boyutta Gör
    Core i7-14700 ve 14700F ise standart model ile aynı 8E+12P çekirdek ve 33MB önbellek kapasitesine sahip. İşlemci, abisinde olduğu gibi DDR5-5600/DDR4-3200 bellek desteğini koruyor. Ancak 5.4GHz saat hızı, 65W TDP ve 219W tepe güç değerine sahip. Bu aşamada Intel UHD 770 ile satışa çıkacak Core i7-14700'nin fiyatı 384 dolar, entegre grafik birimi bulunmayan Core i7-14700f ise 359 dolar fiyata sahip olacak.

    Orta segment Core i5-14600, 6P+8E çekirdek, 24MB önbellek, 5,2 GHz saat hızı, 65W TDP ve 154W tepe güç değeri ile 255 dolar fiyata sahip olacak. Ayrıca işlemciye Intel UHD770 grafik birimi eşlik ediyor ve üst modellerdeki bellek desteği korunuyor. Core i5-14500 ise, i5-14600'ün kırpılmış bir sürümü niteliğinde. CPU, abisi ile benzer çekirdek, önbellek ve güç konfigürasyonunu korurken, 5,0GHz saat hızı ile geliyor. Fiyatı ise 232 dolar olacak.

    Bütçe odaklı Intel 14.nesil kilitli (K-sız) işlemciler tanıtıldı! Tam Boyutta Gör
    Bütçe PC'lerin yıldızı konumunda olan Core i5-14400 ve 14400F modellerine gelirsek, her iki CPU, 6P+4E çekirdek, 20MB önbellek 4,7GHz saat hızı, 65W TDP ve 148W tepe güç değeri ile geliyor. Her iki modelin bellek desteği ise DDR5-4800/DDR4-3200 olarak belirlenmiş. Ayrıca standart modelin Intel UHD730 entegre grafik birimine sahip olduğunu belirtelim. Sırasıyla Core i5-14400'ün fiyatı 221 dolar, Core i5-14400f'in fiyatı ise 196 dolar olacak.

    14.nesil Raptor Lake Refresh işlemcilerin en alt segmentinde ise üç model mevcut. Bunlar arasından Core i3-14100 ve 14100F, 4P çekirdeği, 4,7GHz saat hızı, 12MB önbellek, Intel UHD710 (standart model ile sınırlı), 60W TDP ve 110W tepe güç değerine sahip. Fiyatları ise sırasıyla 134 dolar ve 109 dolar olacak. 

    • Intel Core i9-14900 : 549 dolar
    • Intel Core i9-14900F : 524 dolar
    • Intel Core i7-14700 : 384 dolar
    • Intel Core i7-14700F : 359 dolar
    • Intel Core i5-14600 : 255 dolar
    • Intel Core i5-14500 : 232 dolar
    • Intel Core i5-14400 : 221 dolar
    • Intel Core i5-14400F : 196 dolar
    • Intel Core i3-14100 : 134 dolar
    • Intel Core i3-14100F : 109 dolar
    • Intel Processor 300 : 82 dolar
    Bütçe odaklı Intel 14.nesil kilitli (K-sız) işlemciler tanıtıldı! Tam Boyutta Gör
    Intel ayrıca, mobil oyunculara yönelik Core-HX serisini de güncelledi. Artık güncel CPU'lar, 55W TDP ve maksimum 157W turbo gücüne sahip. Ayrıca 24 çekirdeğe kadar konfigürasyonlarda, Wi-Fi 7 ve Thunderbolt 5.0 desteği ile çıkış yapacak. Seriye ait toplamda 5 model mevcut. Bunlar Core i9-14900HX, i7-14700HX, i7-14650HX, i5-14500HX ve i5-14460HX olacak. 
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kat kaloriferi kullanici yorumları viking lastik yorum mobil veri kullanımı kapatma zyxel dx3301-t0 yorumlar a101 akvaryum bileti

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Plus
    Reeder P13 Blue Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Casper Excalibur G770.1245-BEJ0X-B
    Casper Excalibur G770.1245-BEJ0X-B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    DH-EAGLE
    DH-EAGLE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız