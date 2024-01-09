Intel 14.nesil kilitli (K-sız) işlemciler tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Intel 14.nesil kilitli (K-sız) işlemciler tanıtıldı
Kaçıranlar için 14. Nesil Raptor Lake Refresh işlemciler, büyük oranda 13. Nesil Raptor Lake’i temel alıyor. Dolayısıyla aynı çekirdek (Raptor Cove P-Core + Gracemont E-Core) mimarisi veüretim sürecine (Intel 7 (10nm++) sahip. En büyük değişim ise, daha hızlı DDR5 desteği ve saat hızları özelinde karşımıza çıkıyor. Öte yandan mevcut LGA 1700 / 1800 soketli anakartlarla bu nesil uyumlu olacak.
Intel Raptor Lake Refresh kilitli işlemciler, entegre grafik birimi bulunmayan ''F'' sürümleri dahil 11 yeni modelden oluşuyor. Bunlar arasından Core i9-14900 ve 14900F, 8P+16E çekirdek, 36MB önbellek, Velocity Boost ile 5,8GHz saat hızı ve 65W TDP'ye sahip. İşlemcinin tepe güç değeri ise 219W civarında. Ayrıca DDR5-5600/DDR4-4200 ve entegre grafik bölümünde Intel UHD 770 ile geliyor. Fiyatları ise sırasıyla 549 ve 524 dolar olarak belirlenmiş.
Orta segment Core i5-14600, 6P+8E çekirdek, 24MB önbellek, 5,2 GHz saat hızı, 65W TDP ve 154W tepe güç değeri ile 255 dolar fiyata sahip olacak. Ayrıca işlemciye Intel UHD770 grafik birimi eşlik ediyor ve üst modellerdeki bellek desteği korunuyor. Core i5-14500 ise, i5-14600'ün kırpılmış bir sürümü niteliğinde. CPU, abisi ile benzer çekirdek, önbellek ve güç konfigürasyonunu korurken, 5,0GHz saat hızı ile geliyor. Fiyatı ise 232 dolar olacak.
14.nesil Raptor Lake Refresh işlemcilerin en alt segmentinde ise üç model mevcut. Bunlar arasından Core i3-14100 ve 14100F, 4P çekirdeği, 4,7GHz saat hızı, 12MB önbellek, Intel UHD710 (standart model ile sınırlı), 60W TDP ve 110W tepe güç değerine sahip. Fiyatları ise sırasıyla 134 dolar ve 109 dolar olacak.
- Intel Core i9-14900 : 549 dolar
- Intel Core i9-14900F : 524 dolar
- Intel Core i7-14700 : 384 dolar
- Intel Core i7-14700F : 359 dolar
- Intel Core i5-14600 : 255 dolar
- Intel Core i5-14500 : 232 dolar
- Intel Core i5-14400 : 221 dolar
- Intel Core i5-14400F : 196 dolar
- Intel Core i3-14100 : 134 dolar
- Intel Core i3-14100F : 109 dolar
- Intel Processor 300 : 82 dolar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.