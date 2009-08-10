Intel, Core i7 işlemcilerinde kutu tasarımlarını güncellemeye başladı

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Geçtiğimiz aylarda işlemci logolarında değişikliğe giden Intel, daha öncesinde kullanıma sunduğu Core i7 işlemci modellerinin kutu tasarımlarını, logo değişikliğine uygun şekilde güncellemeye başladı. Firmanın bu çerçevede değişikliğe gittiği ilk model ya da değişikliğin raflara yansıdığı ilk model LGA1366 Core i7 jenerasyonunun en uygun fiyatlı temsilcisi olan Core i7 920 oldu.

Haber içi görsellerden de anlaşılabileceği üzere güncellenen işlemci kutularınde yenilenen logo tasarımlarına yer veriliyor. Yeni tasarımdaki en ilginç noktalardan biri ise kutuların altında artık model ismine ve soket formuna da yer verilmeye başlanması. Bu önemli çünkü Intel, Core i5 jenerasyonuyla birlikte aynı ürün grubu altında farklı soket yapısına sahip işlemciler de sunacak.

Örneğin Lynnfield kod adını taşıyan çift kanal entegre bellek kontrolcüsüne sahip yeni işlemcilerin tamamı LGA1156 formunda hazırlanınrken, serinin üst modellerinin Core i7 çatısı altında lanse edileceği biliniyor. Ancak mevcut Core i7 modelleri LGA1366 formunda olduğu için Intel kutu tasarımlarında işlemcilerin soket bilgisini de belirgin bir şekilde gösterme yoluna gitmiş.

Bu arada yeni kutu tasarımına sahip Core i7 920 modelinin Japonya'da 285$ civarı bir fiyata sahip olduğunu da belirtelim.

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Core i7 920 için yeni ve eski kutu tasarımı yan yana

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