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Intel, Core i7 işlemcilerinde kutu tasarımlarını güncellemeye başladı

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel, Core i7 işlemcilerinde kutu tasarımlarını güncellemeye başladı
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Geçtiğimiz aylarda işlemci logolarında değişikliğe giden Intel, daha öncesinde kullanıma sunduğu Core i7 işlemci modellerinin kutu tasarımlarını, logo değişikliğine uygun şekilde güncellemeye başladı. Firmanın bu çerçevede değişikliğe gittiği ilk model ya da değişikliğin raflara yansıdığı ilk model LGA1366 Core i7 jenerasyonunun en uygun fiyatlı temsilcisi olan Core i7 920 oldu.

Haber içi görsellerden de anlaşılabileceği üzere güncellenen işlemci kutularınde yenilenen logo tasarımlarına yer veriliyor. Yeni tasarımdaki en ilginç noktalardan biri ise kutuların altında artık model ismine ve soket formuna da yer verilmeye başlanması. Bu önemli çünkü Intel, Core i5 jenerasyonuyla birlikte aynı ürün grubu altında farklı soket yapısına sahip işlemciler de sunacak.

Örneğin Lynnfield kod adını taşıyan çift kanal entegre bellek kontrolcüsüne sahip yeni işlemcilerin tamamı LGA1156 formunda hazırlanınrken, serinin üst modellerinin Core i7 çatısı altında lanse edileceği biliniyor. Ancak mevcut Core i7 modelleri LGA1366 formunda olduğu için Intel kutu tasarımlarında işlemcilerin soket bilgisini de belirgin bir şekilde gösterme yoluna gitmiş.

Bu arada yeni kutu tasarımına sahip Core i7 920 modelinin Japonya'da 285$ civarı bir fiyata sahip olduğunu da belirtelim.

Intel, Core i7 işlemcilerinde kutu tasarımlarını güncellemeye başladı
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Core i7 920 için yeni ve eski kutu tasarımı yan yana

Intel, Core i7 işlemcilerinde kutu tasarımlarını güncellemeye başladı
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Intel, Core i7 işlemcilerinde kutu tasarımlarını güncellemeye başladı
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fortunasuper 9 yıl
vah krizzede intelim.sıkıntıdan saçmalamaya başlamış.işler abartılı kesat demekki.deterjanmı,margarinmi bu hiç işlemci kutusu allanır pullanırmı?vah vah vah,allah akıl fikir versin ne diyim.:((
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Tolgá 9 yıl

fortunasuper

vah krizzede intelim.sıkıntıdan saçmalamaya başlamış.işler abartılı kesat demekki.deterjanmı,margarinmi bu hiç işlemci kutusu allanır pullanırmı?vah vah vah,allah akıl fikir versin ne diyim.:((

yaşın kaç senin yada mantıklı yorum yapma yeteneğinimi kaybettin.düzgün cevap yazda konuyu kirletme...

ayrıca şu E5000 serisi işlemcilerin kutularında pentium yazan yerlerini beyaz yapmasalar daha güzel olur
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demircibu 9 yıl
şık olmuş
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Cool Boy 9 yıl
Yaw kutu bu kadar önemli mi isterlerse naylonun içine katıp satsınlar asıl içindekini nasıl işlem yapacağı önemli
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Master_Evil 9 yıl
eskisi bariz daha güzel
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Titus Pullo 9 yıl
Şu Extrem serisinin Paket tasarımına bayılıyorum cidden. İntel'in Amd'den ziyede tek hoşuma giden yönü pazarlama kabiliyeti^^
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mertekin 9 yıl
Kutusundn önce fiyatını güncellese daha makbule geçerdi.Ama tasarım güzel.
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yekoo 9 yıl
ama soğutucusuda aynı kutuda bir yerde gerekli ama kutunun önemi yok bence intel biraz değişiklik olun demiş banellikten sıkılmış olmalılar arada gerekli böyle şeyler
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eneshatipoglu 9 yıl
cok şık,ve performansıda :)
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BARKU 9 yıl
kutunun bizim için önemi yok, önemli olan f/p oranı ve sistemin yükseltilebilirliği
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artenis 9 yıl
ama yıne cok buyuk, tasıma ıcın bu ılk partıden sonra reklamdan sonra ,kuculecekdır yıne :)
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sp@wn 9 yıl
Kutusu önemli değil fiyatı önemli :D
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Kénan 9 yıl
Core i7lerin kutu tasarımına bayılıyorum. Özellikle bu yeni çıkanlar harika olmuş. Alabilitem olmadığı için bakmakla yetiniyorum
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