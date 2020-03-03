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    Intel Core i9-10900K 3DMark’ta Ryzen 9 3900X’in gerisinde

    Yarıiletken üreticisi Intel’in yaklaşan 10. nesil işlemcileri sızmaya devam ediyor. Tepe model performansıyla beklentileri karşılayamayabilir.
    2 hf.
    3,8b
    1
    33
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel Core i9-10900K 3DMark’ta Ryzen 9 3900X’in gerisinde
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    Mavi ekip 10. nesil yongalarıyla bir kere daha vites yükseltmeye hazırlanıyor. Yeni paylaşılan benchmark sonucu heyecanlı bekleyişin hayal kırıklığıyla sonuçlanacağının işareti olabilir.

    Öncelikle Core i9-10900K’nın detaylarına hızlı bir göz atalım. 20 MB önbellekle desteklenen 10/20 konfigürasyonundaki yonga termal koşullar uygun olduğunda 5.3 GHz’e otomatik olarak çıkabilecek. Çift kanal 2933 MHz bellekleri destekleyen modelin 300 watt’ı bulan güç tüketimiyle dudak uçuklatması bekleniyor.

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    Ryzen 9 3900X'ten geride kalabilir

    125 watt TDP ile gelecek yonga bu sefer son kullanıcılara sunulacak bir LGA 1200 soketli anakartla 3DMark’ta boy gösterdi. Fire Strike’ta 28940 fizik skoru elde eden model bu haliyle 3200 MHz çift kanal bellekle teste giren stok Ryzen 9 3900X’in %5 gerisinde kalıyor.

    [twitter=https://twitter.com/_rogame/status/1234038227914326016/photo/1]

    Modellerin benzer fiyatı göz önüde bulundurulursa güç tüketimi, randımanlı çalışacak anakart ve soğutucu masrafı alanlarında kırmızı ekibin daha avantajlı olması Intel'in canını sıkacağa benziyor.

    Ayrıca Bkz. "RX 5600 XT modelleri halen eski BIOS’la gönderiliyor"

    14 nm sürecinin avantajını yıllardır kullanan Intel görünüşe göre artık aşırı olgun seviyeye ulaşan nodunun getirdikleriyle AMD’nin önüne geçemeyebilir. Dahası olumsuz tablo gerek mimarinin gerekse de üretim tekniğinin getirdiği yükler nedeniyle Intel’in son 3-4 yıl öncesine kadar güçlü olduğu verimlilik başlığında da şiddetli bir şekilde hissedilecek.



    https://wccftech.com/intel-core-i9-10900k-vs-amd-ryzen-9-3900x-cpu-benchmarks-leak/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    susesa (selim sağlam) 2 hf.
    Hakkını yemeyelim bence... 10 çekirdekle bu performansı sağlayabiilmesi hem de 14nm teknolojisiyle bunu yapması bir başarıdır. Tüm mesele hangi fiyatmertebesinde olacak ve ne güç tüketecek... Geriye bunları öğrenmek kaldı
    Hakkını yemeyelim bence... 10 çekirdekle bu performansı sağlayabiilmesi hem de 14nm teknolojisiyle bunu yapması bir başarıdır. Tüm mesele hangi fiyatmertebesind...
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    Yorumlar (26) Yorum Yaz Forumda Gör
    karayulun (ka yu) 2 hf.
    intel büyük sermayeye sahip olduğu halde indirime gitmeyen, yanıltıcı rakamlar ve duyurularla tüketiciyi aldatmaktan başka ne yaptı.
    eskiden ısınan işlemcilerinin ısındığını parasal gücü ile örtbas eden, son yıllara kadar da yapısal-yazılımsal hatalarını gizleyen yankesici olduğunu artık gizleyemez. tekel olmanın verdiği güç ile hep gücün kendinde kalacağını zannetmek yanılgısında ismi kötü anılan olarak kalacak.
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    fotifoti (foti ) 2 hf.
    Her işlemciye soket değiş intel efendi. Çok şükür amd yetişti de kurtulduk her şeye anakart değişmekten. 2700x kullandım sattım, öncesinde i7 vardı. Sıradaki 4000 serisi amd olacak inşallah :)
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    coskunsever (Coşkun Sever) 2 hf.
    Benim maalesef şöyle bir huyum var. Ne kadar aklımdan AMD almak gelse de elim bir türlü almaya gitmiyor. Umarım bir gün bunu yenebilirim.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 2 hf.
    Eğer bunu 90 derece olmadan veya 300 watt çekmeden yapabiliyorsa gayet iyi.

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    Antor (Tolga ) 2 hf.
    Ben daha 4. nesil i7 kullandığım için ne üzülüp ne de sevindiğim bir haber
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf.
    Daha güvenlik yaması yiyecek bu birde eğer yanılmıyorsam.
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    hakanhan68 2 hf.
    alınacak iki işlemci var amd 3600 ve 3900 aradakilerde boş bence
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    -MoDeStUs- 2 hf.
    Şimdi bu 2 işlemci arasında yorumlarımı yapmak istiyorum.

    1-İntel 10 veya 7nm cpu ları gelmeden hiçbir işlemcisine sıfır olarak para verilmez.

    2-Konudaki işlemcilerin 2core-4 threads olarak amd lehine bir fark olduğunu göremeyenler var.Gözlük taksınlar.

    3-İntelin elindeki kalan tek kozunu yeniden kullanmış.14 nm nin suyunun suyunun suyunu çıkararak mhz ile tepedeye çıkmış.14 nm ve bu hızdaki bir işlemcinin 7 nm gibi düşük watt tüketimi beklenmesi ciddi akıl yoksunluğu olduğunu gösterir.

    4-İntel gene ne yaptı etti soket değiştirdi.Büyük ihtimal bu socket ile 2 seri 14nm çıkaracak ve 14 nm nin son anakart ve chipseti olacak.Sonraki durak artık 10nm mi olur direk 7nm emi geçer görecez.
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    armax (H T) 2 hf.
    2012 yılından bu yana donanım piyasasını çok sıkı takip etmiyorum son 2 aylık gözlemlediğim kadarıyla ve de Intel kullanıcısı olarak kişisel görüş ve ifadelerimdir;

    Öncesini bilmiyorum ama Intel yanlış politikalarıyla 2019-2020 yılında özellikle f/p AMD altında ezilmiş. Ve AMD en iyi kozlarını kullandığı için şu anda altın çağını yaşıyor. Ve bunun en az 1 yıl süreceğini düşünüyorum.

    Intel 10. neslinin AMD nin bir sonraki nesline karşı çok ümitli değilim. Intel ne yapsa AMD biraz daha iyisini yapıyor ve bu durum f/p olarak kullanıcılara yansıyor. Açıkçası aradaki farklar ne çok açılır, ne de çok kapanır gibi.
    Intel biraz günü / seriyi kurtarma peşinde, ve de aklı yeni yeni başına mı geliyor dersiniz ?

    Birde diğer bir husus; Intel'in 9. veya 10. nesil işlemcileri 7nm olsaydı güncel ryzen işlemcilere karşı performansı nasıl olurdu onuda ayrı merak ediyorum.


    Tabi ki her şeyi zaman gösterecek,

    Rekabet biz kullanıcılara yansıdığı sürece iyidir, yeter ki devam etsin.
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    guzmann06 (Çağrı Can) 2 hf.
    Render vs için tartışılıyorsa amd f/p ancak oyun için bir ton muhabbete gerek yok 6/12 bilemedin 8/16 işlemci alınır geçilir. Watt başına fps işlemcide gou kadar önemli olmayabilir. Cpu gpuları geriden takip ettiği için hala tek çekirdek gücü çoklu çekirdek darboğazı olmadığ halde iken çok önemliyken. Rtx 2060 sonrası gpularda 1080p da işlemci masrafından kaçmam.10400 10600k 10700 10700k karşısına fiyat dengi diye r9 işlemci konması cb çoklu çekirdek testlerini s umursamam açıkçası . ryzen 5 3600 ve r7 3700x fiyatı bu iki işlemcinin satış durumunu oyuncular için belirleyecektir.
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    3780 kez okundu.
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    intel core i9-10900k, intel 14 nm+++ ve
    5 etiket daha intel lga 1200 amd ryzen 9 3900x amd zen 2 intel core Donanım
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