Intel Core i9-10900K 3DMark’ta Ryzen 9 3900X’in gerisinde

Mavi ekip 10. nesil yongalarıyla bir kere daha vites yükseltmeye hazırlanıyor. Yeni paylaşılan benchmark sonucu heyecanlı bekleyişin hayal kırıklığıyla sonuçlanacağının işareti olabilir.
Öncelikle Core i9-10900K’nın detaylarına hızlı bir göz atalım. 20 MB önbellekle desteklenen 10/20 konfigürasyonundaki yonga termal koşullar uygun olduğunda 5.3 GHz’e otomatik olarak çıkabilecek. Çift kanal 2933 MHz bellekleri destekleyen modelin 300 watt’ı bulan güç tüketimiyle dudak uçuklatması bekleniyor.İlginizi Çekebilir 10. nesil Comet Lake işlemcilerinin çıkış dönemi paylaşıldı
Ryzen 9 3900X'ten geride kalabilir
125 watt TDP ile gelecek yonga bu sefer son kullanıcılara sunulacak bir LGA 1200 soketli anakartla 3DMark’ta boy gösterdi. Fire Strike’ta 28940 fizik skoru elde eden model bu haliyle 3200 MHz çift kanal bellekle teste giren stok Ryzen 9 3900X’in %5 gerisinde kalıyor.
[twitter=https://twitter.com/_rogame/status/1234038227914326016/photo/1]
Modellerin benzer fiyatı göz önüde bulundurulursa güç tüketimi, randımanlı çalışacak anakart ve soğutucu masrafı alanlarında kırmızı ekibin daha avantajlı olması Intel'in canını sıkacağa benziyor.
Ayrıca Bkz. "RX 5600 XT modelleri halen eski BIOS’la gönderiliyor"
14 nm sürecinin avantajını yıllardır kullanan Intel görünüşe göre artık aşırı olgun seviyeye ulaşan nodunun getirdikleriyle AMD’nin önüne geçemeyebilir. Dahası olumsuz tablo gerek mimarinin gerekse de üretim tekniğinin getirdiği yükler nedeniyle Intel’in son 3-4 yıl öncesine kadar güçlü olduğu verimlilik başlığında da şiddetli bir şekilde hissedilecek.
https://wccftech.com/intel-core-i9-10900k-vs-amd-ryzen-9-3900x-cpu-benchmarks-leak/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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eskiden ısınan işlemcilerinin ısındığını parasal gücü ile örtbas eden, son yıllara kadar da yapısal-yazılımsal hatalarını gizleyen yankesici olduğunu artık gizleyemez. tekel olmanın verdiği güç ile hep gücün kendinde kalacağını zannetmek yanılgısında ismi kötü anılan olarak kalacak.
1-İntel 10 veya 7nm cpu ları gelmeden hiçbir işlemcisine sıfır olarak para verilmez.
2-Konudaki işlemcilerin 2core-4 threads olarak amd lehine bir fark olduğunu göremeyenler var.Gözlük taksınlar.
3-İntelin elindeki kalan tek kozunu yeniden kullanmış.14 nm nin suyunun suyunun suyunu çıkararak mhz ile tepedeye çıkmış.14 nm ve bu hızdaki bir işlemcinin 7 nm gibi düşük watt tüketimi beklenmesi ciddi akıl yoksunluğu olduğunu gösterir.
4-İntel gene ne yaptı etti soket değiştirdi.Büyük ihtimal bu socket ile 2 seri 14nm çıkaracak ve 14 nm nin son anakart ve chipseti olacak.Sonraki durak artık 10nm mi olur direk 7nm emi geçer görecez.
Öncesini bilmiyorum ama Intel yanlış politikalarıyla 2019-2020 yılında özellikle f/p AMD altında ezilmiş. Ve AMD en iyi kozlarını kullandığı için şu anda altın çağını yaşıyor. Ve bunun en az 1 yıl süreceğini düşünüyorum.
Intel 10. neslinin AMD nin bir sonraki nesline karşı çok ümitli değilim. Intel ne yapsa AMD biraz daha iyisini yapıyor ve bu durum f/p olarak kullanıcılara yansıyor. Açıkçası aradaki farklar ne çok açılır, ne de çok kapanır gibi.
Intel biraz günü / seriyi kurtarma peşinde, ve de aklı yeni yeni başına mı geliyor dersiniz ?
Birde diğer bir husus; Intel'in 9. veya 10. nesil işlemcileri 7nm olsaydı güncel ryzen işlemcilere karşı performansı nasıl olurdu onuda ayrı merak ediyorum.
Tabi ki her şeyi zaman gösterecek,
Rekabet biz kullanıcılara yansıdığı sürece iyidir, yeter ki devam etsin.
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