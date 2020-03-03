Intel Core i9-10900K 3DMark’ta Ryzen 9 3900X’in gerisinde

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Mavi ekip 10. nesil yongalarıyla bir kere daha vites yükseltmeye hazırlanıyor. Yeni paylaşılan benchmark sonucu heyecanlı bekleyişin hayal kırıklığıyla sonuçlanacağının işareti olabilir.

Öncelikle Core i9-10900K’nın detaylarına hızlı bir göz atalım. 20 MB önbellekle desteklenen 10/20 konfigürasyonundaki yonga termal koşullar uygun olduğunda 5.3 GHz’e otomatik olarak çıkabilecek. Çift kanal 2933 MHz bellekleri destekleyen modelin 300 watt’ı bulan güç tüketimiyle dudak uçuklatması bekleniyor.

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125 watt TDP ile gelecek yonga bu sefer son kullanıcılara sunulacak bir LGA 1200 soketli anakartla 3DMark’ta boy gösterdi. Fire Strike’ta 28940 fizik skoru elde eden model bu haliyle 3200 MHz çift kanal bellekle teste giren stok Ryzen 9 3900X’in %5 gerisinde kalıyor.

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Modellerin benzer fiyatı göz önüde bulundurulursa güç tüketimi, randımanlı çalışacak anakart ve soğutucu masrafı alanlarında kırmızı ekibin daha avantajlı olması Intel'in canını sıkacağa benziyor.

Ayrıca Bkz. "RX 5600 XT modelleri halen eski BIOS’la gönderiliyor"

14 nm sürecinin avantajını yıllardır kullanan Intel görünüşe göre artık aşırı olgun seviyeye ulaşan nodunun getirdikleriyle AMD’nin önüne geçemeyebilir. Dahası olumsuz tablo gerek mimarinin gerekse de üretim tekniğinin getirdiği yükler nedeniyle Intel’in son 3-4 yıl öncesine kadar güçlü olduğu verimlilik başlığında da şiddetli bir şekilde hissedilecek.

https://wccftech.com/intel-core-i9-10900k-vs-amd-ryzen-9-3900x-cpu-benchmarks-leak/

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