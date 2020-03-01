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    RX 5600 XT modelleri halen eski BIOS’la gönderiliyor

    AMD’nin son dakikada gittiği değişikliğin etkisi halen devam ediyor. RX 5600 XT modelleri halen yavaş VRAM frekansına sahip yazılımla geliyor.
    2 hf.
    2,7b
    1
    6
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RX 5600 XT modelleri halen eski BIOS’la gönderiliyor
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    AMD’nin performans ve fiyatıyla iddialı bir konumda oturan RX 5600 XT çözümünü daha da rekabetçi getirme amaçlı yaptığı hamlenin olumsuz sonuçları halen devam ediyor.

    Hatırlayacağınız üzere AMD son dakikada verdiği kararla RX 5600 XT’nin belleklerini 12 Gbps’ten 14 Gbps’e çekmişti. Buna karşın üreticilerin hali hazırda ilk parti kartlarını satıcılara göndermesi nedeniyle ilk RX 5600 XT kullanıcıları ekran kartlarının AMD’nin spesifikasyonunda belirtilen hızda çalışması için BIOS güncellemesi yapmak zorunda kalmıştı.

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    Dahası MSI’ın da aralarında olduğu bazı üreticiler gerek PCB’nin güç tasarımının buna elverişli olmaması gerekse de VRAM’lerin bu hızda uzun süreli kullanımda sorun yaşatabileceği gerekçesiyle bazı modellerinde 12 Gbps frekansa devam ederken bazı kaslı kartlarına BIOS sağlamıştı. Sapphire bu konuda kararlı bir şekilde 14 Gbps güncellemesini uygulayan iş ortağı olarak yılların getirdiği güveni bir kere daha tazelemeyi başarmıştı.

    14 Gbps'e yükseltilen belleklerin oyunlara etkisi

    İlginç bir detay olarak 12 Gbps’lik frekansla gelen kartlardaki VRAM’lerin aslında 14 Gbps hız için üretilen bellekler olduğunu hatırlatalım.12 Gbps-14 Gbps farkının oyunlara nasıl yansıdığını aşağıdaki grafikten inceleyebilirsiniz. Oyundan oyuna değişmekle birlikte güncellemeye değer bir fark olduğunu söyleyebiliriz

    RX 5600 XT modelleri halen eski BIOS’la gönderiliyor

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     Şimdi ise Avrupa bölgesindeki e-perakendecilerin de doğruladığı üzere yeni gelen RX 5600 XT’ler de eski BIOS’la geldiği öğrenildi. Diğer taraftan bir süredir etkisini sürdüren üzücü Koronavirüs salgını nedeniyle Çin’deki satıcılara yeni kartların henüz ulaşmadığı da aktarılan diğer detaylardan.



    https://www.guru3d.com/news-story/radeon-rx-5600-xt-board-partners-still-ship-their-graphics-card-with-old-bios.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Greylights (THE E ) 2 hf. en beğenilen
    Kimsenin aldatıldığı yok. Adamlar demiş bu kart 14gbps de rahat çalışır. Alana da faydalansın diye hızı yükseltmiş. Sıkıntı MSI Asus gibi üreticilerde.



    -Amd dedi kullanıcılar için 2020 ye kadar AM4 kullanacağız.

    Ama Asus MSI ilk AM4 anakartlarda düşük miktarda Bios kullanmışlardı (16mb) yeni işlemcilerle birlikte bioslar sığmıyordu kullanıcılar yeni işlemcilere geçerken sıkıntı yaşamıştı.



    -Bu sefer Amd kart kaldırıyor diye 12gbps vram hızını 14GBps yaptı kullanıcı faydalansın performansı artsın diye.

    Şimdi de yine Asus MSI düşük kalite vram kullanmışlar 14gbps de çalışamıyor vramleri bu yüzden güncellemeyi vermeye g*tleri yemiyor. Şimdi de şuçu AMD ye atıyorlar.



    Kusura bakmayın ben üst seviye diye gidip bu markaları alacağım ama ürünleri bir güncellemeyi kaldıramayacak kadar sınırda çalışıyorlar.



    Bakınız Gigabyte. Yıllardır en düşük modeli bile çift bios ile geliyor ve 32mb tanesi. Çok mu zor? Değil.



    Amd alacaksanız ekran kartında Sapphire den şaşmayın. Yıllardır bu böyle. Benimde 3. Sapphire kartım, üst seviyede de alt seviyede hakkını veriyorlar. Anakartta ise Asrock ve Gigabyte iyi üreticiler. MSI AM3 zamanında aldım üst seviye olmasına rağmen ısılarla başa çıkamadı Oc de de başarısızdı. Aynı işlemciyi Asrock 5ghz lerde götürüyordu. Kalite=marka değildir.
    Kimsenin aldatıldığı yok. Adamlar demiş bu kart 14gbps de rahat çalışır. Alana da faydalansın diye hızı yükseltmiş. Sıkıntı MSI Asus gibi üreticilerde.
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    Yanıtla +12
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    DH Misafiri 2 hf.
    Lutfen bilmeden etmeden bir tarafinizdan bilgi uydurmayin. Bu kartin lansmani eski bios uzerinden yapilmis. Dogal olarak firmanin insanlari kandirdigi bir yalandan baska bir sey degildir. Bu Bios update olayinin ortaya cikmasinin sebebini bilmeniz lazim ayrica, bu da tamamiyle Nvdia nin fiyat dusurme politikasina karsidir. Ayrica editore not dusmek istiyorum. Bu tarihe kadar gonderilen kartlarin hicbiri yeni uretim degildir. Cikan kartlar yeni gonderimlerin hepsi cin deki tatil oncesinde yapilmis stoktan cikmaktadir. Oncelikle konuya hakim olup sonra yorum yapin yada konu yazin!
    Lutfen bilmeden etmeden bir tarafinizdan bilgi uydurmayin. Bu kartin lansmani eski bios uzerinden yapilmis. Dogal olarak firmanin insanlari kandirdigi bir yalan...
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    Yanıtla +7
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    ApsinteX (Uğur Kcclk) 2 hf.
    Sorun AMD de değil.. ASUS ve MSI da. Çünkü; bu iki üretici AMD kartlar için yıllardır yaptıkları kötü VRAM ve PCB tasarımlarına hala devam ediyorlar. SAPPHIRE ise yıllardır aynı AMD'nin bir numaralı iş ortağı. Tabiki sonrasında XFX,POWERCOLOR ve GIGABYTE var. Yine söylüyorum.. AMD kart alınacak ise bu üreticilerden alınmalı.
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    Greylights (THE E ) 2 hf. en beğenilen
    Kimsenin aldatıldığı yok. Adamlar demiş bu kart 14gbps de rahat çalışır. Alana da faydalansın diye hızı yükseltmiş. Sıkıntı MSI Asus gibi üreticilerde.



    -Amd dedi kullanıcılar için 2020 ye kadar AM4 kullanacağız.

    Ama Asus MSI ilk AM4 anakartlarda düşük miktarda Bios kullanmışlardı (16mb) yeni işlemcilerle birlikte bioslar sığmıyordu kullanıcılar yeni işlemcilere geçerken sıkıntı yaşamıştı.



    -Bu sefer Amd kart kaldırıyor diye 12gbps vram hızını 14GBps yaptı kullanıcı faydalansın performansı artsın diye.

    Şimdi de yine Asus MSI düşük kalite vram kullanmışlar 14gbps de çalışamıyor vramleri bu yüzden güncellemeyi vermeye g*tleri yemiyor. Şimdi de şuçu AMD ye atıyorlar.



    Kusura bakmayın ben üst seviye diye gidip bu markaları alacağım ama ürünleri bir güncellemeyi kaldıramayacak kadar sınırda çalışıyorlar.



    Bakınız Gigabyte. Yıllardır en düşük modeli bile çift bios ile geliyor ve 32mb tanesi. Çok mu zor? Değil.



    Amd alacaksanız ekran kartında Sapphire den şaşmayın. Yıllardır bu böyle. Benimde 3. Sapphire kartım, üst seviyede de alt seviyede hakkını veriyorlar. Anakartta ise Asrock ve Gigabyte iyi üreticiler. MSI AM3 zamanında aldım üst seviye olmasına rağmen ısılarla başa çıkamadı Oc de de başarısızdı. Aynı işlemciyi Asrock 5ghz lerde götürüyordu. Kalite=marka değildir.
    Yanıtla +12
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    DH Misafiri 2 hf.
    Lutfen bilmeden etmeden bir tarafinizdan bilgi uydurmayin. Bu kartin lansmani eski bios uzerinden yapilmis. Dogal olarak firmanin insanlari kandirdigi bir yalandan baska bir sey degildir. Bu Bios update olayinin ortaya cikmasinin sebebini bilmeniz lazim ayrica, bu da tamamiyle Nvdia nin fiyat dusurme politikasina karsidir. Ayrica editore not dusmek istiyorum. Bu tarihe kadar gonderilen kartlarin hicbiri yeni uretim degildir. Cikan kartlar yeni gonderimlerin hepsi cin deki tatil oncesinde yapilmis stoktan cikmaktadir. Oncelikle konuya hakim olup sonra yorum yapin yada konu yazin!
    Yanıtla +7
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    DH Misafiri 2 hf.
    iyide zaten bütün 5600 ler güncellemeyi almamıştıki Gaming serisi gibi seriler almıştı en ucuz versiyonlar almamıştı
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    RASYONALIST (Extagon Beatz) 2 hf.
    sürücü sıkıntılı bios sıkıntılı. WTF?
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    mamad 2 hf.
    Amd'nin taa r9 200 serisinden beri yaptığı iş. Reklamı hızlı kartlar üzerinden yap, satışı tırt kartlarla. Ama böylesi bir ilk. Yani kullanıcıyı aldatmak oluyor. Neticede kartın tanıtıldığı haliyle satışta olan hali arasında fark var. Amerika gibi yerlerde cin fikirliler davacı olup az da olsa cukkayı indirebilir.
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