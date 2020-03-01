RX 5600 XT modelleri halen eski BIOS’la gönderiliyor

AMD’nin performans ve fiyatıyla iddialı bir konumda oturan RX 5600 XT çözümünü daha da rekabetçi getirme amaçlı yaptığı hamlenin olumsuz sonuçları halen devam ediyor.
Hatırlayacağınız üzere AMD son dakikada verdiği kararla RX 5600 XT’nin belleklerini 12 Gbps’ten 14 Gbps’e çekmişti. Buna karşın üreticilerin hali hazırda ilk parti kartlarını satıcılara göndermesi nedeniyle ilk RX 5600 XT kullanıcıları ekran kartlarının AMD’nin spesifikasyonunda belirtilen hızda çalışması için BIOS güncellemesi yapmak zorunda kalmıştı.İlginizi Çekebilir RX 5700 ve RX 5600 XT çoklu GPU modunda çalıştırıldı: %70 performans artışı
Dahası MSI’ın da aralarında olduğu bazı üreticiler gerek PCB’nin güç tasarımının buna elverişli olmaması gerekse de VRAM’lerin bu hızda uzun süreli kullanımda sorun yaşatabileceği gerekçesiyle bazı modellerinde 12 Gbps frekansa devam ederken bazı kaslı kartlarına BIOS sağlamıştı. Sapphire bu konuda kararlı bir şekilde 14 Gbps güncellemesini uygulayan iş ortağı olarak yılların getirdiği güveni bir kere daha tazelemeyi başarmıştı.
14 Gbps'e yükseltilen belleklerin oyunlara etkisi
İlginç bir detay olarak 12 Gbps’lik frekansla gelen kartlardaki VRAM’lerin aslında 14 Gbps hız için üretilen bellekler olduğunu hatırlatalım.12 Gbps-14 Gbps farkının oyunlara nasıl yansıdığını aşağıdaki grafikten inceleyebilirsiniz. Oyundan oyuna değişmekle birlikte güncellemeye değer bir fark olduğunu söyleyebiliriz
Ayrıca Bkz. "Firefox 75’te öneri çubuğunda https ve www gizlenecek: değişimi geri döndürme yolu"
Şimdi ise Avrupa bölgesindeki e-perakendecilerin de doğruladığı üzere yeni gelen RX 5600 XT’ler de eski BIOS’la geldiği öğrenildi. Diğer taraftan bir süredir etkisini sürdüren üzücü Koronavirüs salgını nedeniyle Çin’deki satıcılara yeni kartların henüz ulaşmadığı da aktarılan diğer detaylardan.
https://www.guru3d.com/news-story/radeon-rx-5600-xt-board-partners-still-ship-their-graphics-card-with-old-bios.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
-Amd dedi kullanıcılar için 2020 ye kadar AM4 kullanacağız.
Ama Asus MSI ilk AM4 anakartlarda düşük miktarda Bios kullanmışlardı (16mb) yeni işlemcilerle birlikte bioslar sığmıyordu kullanıcılar yeni işlemcilere geçerken sıkıntı yaşamıştı.
-Bu sefer Amd kart kaldırıyor diye 12gbps vram hızını 14GBps yaptı kullanıcı faydalansın performansı artsın diye.
Şimdi de yine Asus MSI düşük kalite vram kullanmışlar 14gbps de çalışamıyor vramleri bu yüzden güncellemeyi vermeye g*tleri yemiyor. Şimdi de şuçu AMD ye atıyorlar.
Kusura bakmayın ben üst seviye diye gidip bu markaları alacağım ama ürünleri bir güncellemeyi kaldıramayacak kadar sınırda çalışıyorlar.
Bakınız Gigabyte. Yıllardır en düşük modeli bile çift bios ile geliyor ve 32mb tanesi. Çok mu zor? Değil.
Amd alacaksanız ekran kartında Sapphire den şaşmayın. Yıllardır bu böyle. Benimde 3. Sapphire kartım, üst seviyede de alt seviyede hakkını veriyorlar. Anakartta ise Asrock ve Gigabyte iyi üreticiler. MSI AM3 zamanında aldım üst seviye olmasına rağmen ısılarla başa çıkamadı Oc de de başarısızdı. Aynı işlemciyi Asrock 5ghz lerde götürüyordu. Kalite=marka değildir.