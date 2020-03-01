RX 5600 XT modelleri halen eski BIOS’la gönderiliyor

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AMD’nin performans ve fiyatıyla iddialı bir konumda oturan RX 5600 XT çözümünü daha da rekabetçi getirme amaçlı yaptığı hamlenin olumsuz sonuçları halen devam ediyor.

Hatırlayacağınız üzere AMD son dakikada verdiği kararla RX 5600 XT’nin belleklerini 12 Gbps’ten 14 Gbps’e çekmişti. Buna karşın üreticilerin hali hazırda ilk parti kartlarını satıcılara göndermesi nedeniyle ilk RX 5600 XT kullanıcıları ekran kartlarının AMD’nin spesifikasyonunda belirtilen hızda çalışması için BIOS güncellemesi yapmak zorunda kalmıştı.

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Dahası MSI’ın da aralarında olduğu bazı üreticiler gerek PCB’nin güç tasarımının buna elverişli olmaması gerekse de VRAM’lerin bu hızda uzun süreli kullanımda sorun yaşatabileceği gerekçesiyle bazı modellerinde 12 Gbps frekansa devam ederken bazı kaslı kartlarına BIOS sağlamıştı. Sapphire bu konuda kararlı bir şekilde 14 Gbps güncellemesini uygulayan iş ortağı olarak yılların getirdiği güveni bir kere daha tazelemeyi başarmıştı.

14 Gbps'e yükseltilen belleklerin oyunlara etkisi

İlginç bir detay olarak 12 Gbps’lik frekansla gelen kartlardaki VRAM’lerin aslında 14 Gbps hız için üretilen bellekler olduğunu hatırlatalım.12 Gbps-14 Gbps farkının oyunlara nasıl yansıdığını aşağıdaki grafikten inceleyebilirsiniz. Oyundan oyuna değişmekle birlikte güncellemeye değer bir fark olduğunu söyleyebiliriz

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Şimdi ise Avrupa bölgesindeki e-perakendecilerin de doğruladığı üzere yeni gelen RX 5600 XT’ler de eski BIOS’la geldiği öğrenildi. Diğer taraftan bir süredir etkisini sürdüren üzücü Koronavirüs salgını nedeniyle Çin’deki satıcılara yeni kartların henüz ulaşmadığı da aktarılan diğer detaylardan.

https://www.guru3d.com/news-story/radeon-rx-5600-xt-board-partners-still-ship-their-graphics-card-with-old-bios.html

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