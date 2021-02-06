Nvidia kafa karıştıran Max-Q kararında geri adım attı

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Geçtiğimiz haftalarda Nvidia’nın 3. nesil Max-Q teknolojisiyle birlikte kartların güç sınırına dair kullanıcıları bilgilendiren adlandırmaları kaldırdığını paylaşmıştık.

Max-Q adlandırması olmasına rağmen kullanıcılar için fazlasıyla kafa karıştırıcı olan ve yanlış satın alımlarla sonuçlanabilen durum Nvidia’nın Max-Q varyantı bilgisini kaldırmasıyla birlikte daha içinden çıkılmaz bir boyuta taşınmıştı.

Zira almak istediği oyuncu dizüstüsündeki ekran kartının 28’e kadar yükselebilecek Max-Q varyantlarından hangisi olduğunu öğrenmek isteyen kullanıcının ya bağımsız inceleme ekiplerini beklemesi ya da üreticiden gerekli bilgileri her dizüstü için istemesi gerekiyordu.

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Nvidia yanlış oyuncu dizüstüsü almayı kolaylaştırmıştı

Haliyle Nvidia’nın tüketicilerin yanlış oyuncu dizüstüsü satın almalarını kolaylaştıran bir adım atması donanım dünyası tarafından sert tepki görmüştü. Kartların arasında %30'a varan performans farkı olduğunu düşünecek olursak bilgilerin listelenmemesi göz ardı edilebilecek bir durum değildi.

Yeşil ekip eleştirilere nihayet kulak verdi. The Verge’e konuşan yetkili Nvidia’nın üreticilere Max-Q teknolojili ekran kartının saat hızı ve güç bilgisini paylaşmasını bir gereksinim haline getirdiğini müjdeledi.

Kazanan yine kullanıcılar oldu

Bu adım öncesinde ise Nvidia üreticilere kartların saat hızı ve güç bilgisini listelemesi yönünde yalnızca tavsiyede bulunmuştu. Kullanıcıların kolay unutmayacağı gelişme olarak Schenker XMG tavsiye öncesinde özellikleri listelemiş, ASUS ve MSI ise Nvidia’nın tavsiyesi üzerine teknik detayları paylaşmıştı.

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Ayrıca Bkz. "Intel, AMD’nin eskileriyle kendi yeni işlemcilerini kıyaslayarak önde olduğunu gösterdi"

Diğer üreticilerse dizüstülerinde kullandıkları kartların teknik özelliklerini açık bir şekilde paylaşmaya yaklaşmamıştı. Günün sonunda karlı çıkan taraf yine gösterdiği tepkilerle Nvidia’yı yanlış kararından dönmek zorunda bırakan kullanıcılar oldu.

https://videocardz.com/newz/nvidia-now-requires-laptop-makers-to-list-clocks-and-tgp-for-geforce-rtx-30-laptop-gpus

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