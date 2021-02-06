Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nvidia kafa karıştıran Max-Q kararında geri adım attı

    3. nesil Max-Q teknolojisiyle birlikte kartların adlandırmasında kullanıcılar için gerekli belirteçleri kaldıran Nvidia gelen tepkiler üzerine gereken adımı attı. TGP değeri listelenecek.
    06 Şubat 2021, 23:00 (1 hf.)
    4,5b
    2
    13
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Nvidia kafa karıştıran Max-Q kararında geri adım attı
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz haftalarda Nvidia’nın 3. nesil Max-Q teknolojisiyle birlikte kartların güç sınırına dair kullanıcıları bilgilendiren adlandırmaları kaldırdığını paylaşmıştık.

     

    Max-Q adlandırması olmasına rağmen kullanıcılar için fazlasıyla kafa karıştırıcı olan ve yanlış satın alımlarla sonuçlanabilen durum Nvidia’nın Max-Q varyantı bilgisini kaldırmasıyla birlikte daha içinden çıkılmaz bir boyuta taşınmıştı.

    Zira almak istediği oyuncu dizüstüsündeki ekran kartının 28’e kadar yükselebilecek Max-Q varyantlarından hangisi olduğunu öğrenmek isteyen kullanıcının ya bağımsız inceleme ekiplerini beklemesi ya da üreticiden gerekli bilgileri her dizüstü için istemesi gerekiyordu.

    İlginizi Çekebilir Avatar RTX 3070 Mobile’ın Ray Tracing performansı sızdı: RTX 2080 Ti’ın ensesinde

    Nvidia yanlış oyuncu dizüstüsü almayı kolaylaştırmıştı

    Haliyle Nvidia’nın tüketicilerin yanlış oyuncu dizüstüsü satın almalarını kolaylaştıran bir adım atması donanım dünyası tarafından sert tepki görmüştü. Kartların arasında %30'a varan performans farkı olduğunu düşünecek olursak bilgilerin listelenmemesi göz ardı edilebilecek bir durum değildi.

     

    Yeşil ekip eleştirilere nihayet kulak verdi. The Verge’e konuşan yetkili Nvidia’nın üreticilere Max-Q teknolojili ekran kartının saat hızı ve güç bilgisini paylaşmasını bir gereksinim haline getirdiğini müjdeledi.

    Kazanan yine kullanıcılar oldu

    Bu adım öncesinde ise Nvidia üreticilere kartların saat hızı ve güç bilgisini listelemesi yönünde yalnızca tavsiyede bulunmuştu. Kullanıcıların kolay unutmayacağı gelişme olarak Schenker XMG tavsiye öncesinde özellikleri listelemiş, ASUS ve MSI ise Nvidia’nın tavsiyesi üzerine teknik detayları paylaşmıştı.

    Nvidia kafa karıştıran Max-Q kararında geri adım attı
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "Intel, AMD’nin eskileriyle kendi yeni işlemcilerini kıyaslayarak önde olduğunu gösterdi"

    Diğer üreticilerse dizüstülerinde kullandıkları kartların teknik özelliklerini açık bir şekilde paylaşmaya yaklaşmamıştı. Günün sonunda karlı çıkan taraf yine gösterdiği tepkilerle Nvidia’yı yanlış kararından dönmek zorunda bırakan kullanıcılar oldu.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-now-requires-laptop-makers-to-list-clocks-and-tgp-for-geforce-rtx-30-laptop-gpus Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Oyuncular 2020’de PC oyunculuğuna %62 daha fazla harcadı
    6 sa.
    WD giriş seviyesinde NVMe’ye terfi ediyor: WD Green SN350 ailesi duyuruldu
    7 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    smart1978 (X Y) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Max-Q lu ekran kartlarini oyuncu bilgisayari diye urun tanitan yazan cizen Turk Editorlerine ithaf olunur :) ...

    Donanimhaber dekiler en basta :) ...
    Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ----


    yola gel şöyle


    süpriz yumurta mı alacaktık?
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Black Heart Rebellion (İsmini vermek istemeyen bir seyirci ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Batuhan Gökçe LEGTN
    Birak hocam, bi acik buldum giydireyim kendimi tatmin edeyim kafasiyla yazmis
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    variant=çeşit
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    AdilOlmayanYıldırım 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    R vidia
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    brokengineer (on ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bak 85w' lık rtx3070 diyorsun dikkatini çekerim. Rtx2070 175w'lık tdpye sahip. Kısaca normal değil mi? Ayrıca daha 1080p de işlemci darboğazına takılmayacak kadar güce sahip 35wlık cpular ryzen 5000 serisi ile ortaya çıktı. He laptopta ham pc performansına sahip olmak isyiyorum diyorsan 6cm kalınlıkta 300wlık adaptörle gelen 5kiloluk laptoplar da mevcut.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Batuhan Gökçe LEGTN (Batuhan Gökçe) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) brokengineer
    Olayın gerçekten bu noktasına mı takıldın .d Olay şu. İnsanlar 2070'den güçlü diye 3070 alıyorlar laptop tarafında ama 2070'den daha güçsüz oluyor. Daha doğru okuman lazım bence.
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    smart1978 (X Y) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Max-Q lu ekran kartlarini oyuncu bilgisayari diye urun tanitan yazan cizen Turk Editorlerine ithaf olunur :) ...

    Donanimhaber dekiler en basta :) ...
    Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Batuhan Gökçe LEGTN (Batuhan Gökçe) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu olay acayip saçma ya. RTX3070'ın 85w versiyonu 2070'i bile geçemiyor. Adam 3070 diye alıyor sonra ben niye böyle fps alıyorum diyecek. 10 kişiden 9 u da bunu araştırmıyor. Bakıyor 3070 yazıyor,ver siparişi hemen.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ----


    yola gel şöyle


    süpriz yumurta mı alacaktık?
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Xiaomi "ultra hafif" bir kablosuz kulaklık çıkardı 1 hf. Efsanevi dövüş oyunu Street Fighter II, 30 yaşında 1 hf. Apple Arcade'de Bu Ay - Şubat 2021 1 hf. LG Electronics bu yıl 27 inç OLED monitörünü piyasaya sürecek 1 hf. Bilim kurgu dizisi BÖRÜ 2039’un konusu ve yayın tarihi paylaşıldı 1 hf. Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac, Çin'de yaygın kullanım onay aldı 1 hf. Tom Holland ve Mads Mikkelsen başrollü, kitap uyarlaması bilim kurgu filmi Chaos Walking'ten klip yayınlandı 1 hf. Laparoskopik operasyonlarda kullanılabilecek yama geliştirildi 1 hf. Eski Microsoft Edge tarayıcısı 13 Nisan’da kaldırılıyor 1 hf. Önümüzdeki iki yıl boyunca Epic Games'e özel olan daha fazla oyun çıkacak 1 hf. Popüler Mac uygulamalarının yarısı, M1 işlemci için destek sağlamıyor 1 hf. Apple’ın sanal gerçeklik kaskı 3000$ civarında olabilir 1 hf. Microsoft, parolalarınız için platformlar arası otomatik doldurma özelliğini başlattı 1 hf. GameStop hisseleri ile ilgili bir film de HBO'dan geliyor 1 hf. Doctor Who: The Lonely Assassins, 19 Mart'ta mobil cihazlar için çıkış yapacak 1 hf. Galaxy F62 modeli Pazartesi günü tanıtılıyor 1 hf. Kahve yapan robot barista 1 hf. Rolls-Royce, küçük boyutlu jet motorlarında %100 Sürdürülebilir Uçak Yakıtını test ediyor 1 hf. Marvel'ın yeni 'Blade' filmi için Watchmen'in yazarıyla anlaşıldı 1 hf. Rusya, İHA’larda da etkili olacak bir çok amaçlı tanksavar sistemi geliştiriyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Nvidia kafa karıştıran Max-Q kararında geri adım attı Sonraki Haftalık Dizi Önerisi 12: Lovecraft Country 1 hf. ABD Başkanı'nın değişmesi Huawei'ye uygulanan yasakları kaldırmayacak 1 hf. 12 GB VRAMli RTX 3080 Ti yakın 1 hf. Oppo F19 serisi Mart ayında piyasaya sürülecek 1 hf. Madenciler bu sefer de oyuncu dizüstülerine hücum ediyor 1 hf. Apple, zayıf satış rakamları nedeniyle iPhone 12 mini üretimini durdurabilir 1 hf. Xiaomi, Mi 11'in global lansmanında 4K TV ve elektrikli scooter da duyuracak 1 hf. GeForce NOW'ın Türkiye sunucuları Mart'ta aktif oluyor! 1 hf. Huawei telefon kilidini sesle açma işlevinin patentini aldı 1 hf. Apple ile Hyundai/ Kia arasındaki elektrikli otomobil üretim görüşmeleri askıya alındı 1 hf. Otomotivde çip krizi büyüyor: Kayıp 1 milyon adedi bulabilir 1 hf. Steam'de 2K oyunlarında %92'ye varan indirimler başladı: Mafia, NBA 2K, BioShock ve daha fazlası 1 hf. Galaxy SmartTag Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri 1 hf. Yapay aorta geliştirildi 1 hf. Tom Holland, Spider-Man 3'ün şimdiye kadar yapılmış en iyi süper kahraman filmi olduğunu söyledi 1 hf. Samsung yeniden NXP’nin peşinde 1 hf. 2si1 "PlayStation 5'deki Stok Sıkıntısı" Yargı Dağıtan Teknoloji ve Oyun Programı 1 hf. Bütçe odaklı 5G telefon, Realme V11 5G piyasaya sürüldü 1 hf. Prince of Persia: The Sands of Time Remake belirsiz bir tarihe ertelendi 1 hf. Apple, çabuk yıpranan kablolar için çözüm geliştiriyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız