Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Intel'in 14.Nesil serisine ait yeni bir amiral gemisi işlemci üzerinde çalıştığı söyleniyor. Core i9-14900KS olarak adlandırılacak bu model, lansman sırasında pas geçilmiş hatta CPU'yu doğrudan ilgilendiren somut bir bilgi paylaşılmamıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise Core i9-14900KS, OCCT platformunda tüm ayrıntılarıyla görüntülendi.

Intel Core i9-14900KS özellikleri doğrulandı

OCCT'den alınan bilgilere göre Intel Core i9-14900KS, 8-P ve 16-E olmak üzere toplam 24 çekirdeğe sahip olacak. Ayrıca amiral gemisi model, selefinde bulunan 150W TDP'yi koruyor. Ancak ek 25W güç ile 6,2GHz saat hızlarına ulaşacak. Görüntülere baktığımızda ise, güç sınırlamaları kaldırıldığında tüketimin 409W'a ulaştığını görüyoruz.

Tam Boyutta Gör Ek olarak OCCT karşılaştırması, CPU'nun mühendislik örneğinden ziyade bir üretim birimi olduğunu da doğruladı. Bu da lansman tarihinin yaklaştığını gösteriyor.

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Kaçıranlar için Raptor Lake Refresh işlemciler, daha yüksek çekirdek sayısı (belirli modeller), daha yüksek saat hızları ve daha hızlı DDR5 bellek desteği ile tanıtıldı. Bu noktada Intel 7 işlem düğümünü temel alan CPU'lar mevcut LGA 1700/1800 anakartlara olan desteğini sürdürüyor. Kısaca en büyük yükseltme saat hızları özelinde yapıldı diyebiliriz.

Core i9-14900KS'nin nasıl bir performansa sahip olacağı ise halen netleşmedi. Ancak halihazırda mevcut olan 14900K'nın uzmanlar tarafından 9,1 GHz'e kadar hız aşırtıldığını hatırlatalım. Dolayısıyla yeni model özelinde yepyeni rekorlar ile karşılaşabiliriz.

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Intel Core i9-14900KS özellikleri doğrulandı: 6,2 GHz ve dahası