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    Anlık Bildirim

    Intel Core i9-14900KS özellikleri doğrulandı: 6,2 GHz ve dahası

    Intel'in yeni amiral gemisi işlemcisi Intel Core i9-14900KS, artık netleşmeye başladı. Şimdi de yeni CPU, popüler kıyaslama platformu OCCT veritabanında görüntülendi.
    Intel Core i9-14900KS özellikleri doğrulandı: 6,2 GHz ve dahası Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Intel'in 14.Nesil serisine ait yeni bir amiral gemisi işlemci üzerinde çalıştığı söyleniyor. Core i9-14900KS olarak adlandırılacak bu model, lansman sırasında pas geçilmiş hatta CPU'yu doğrudan ilgilendiren somut bir bilgi paylaşılmamıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise Core i9-14900KS, OCCT platformunda tüm ayrıntılarıyla görüntülendi.

    Intel Core i9-14900KS özellikleri doğrulandı

    OCCT'den alınan bilgilere göre Intel Core i9-14900KS, 8-P ve 16-E olmak üzere toplam 24 çekirdeğe sahip olacak. Ayrıca amiral gemisi model, selefinde bulunan 150W TDP'yi koruyor. Ancak ek 25W güç ile 6,2GHz saat hızlarına ulaşacak. Görüntülere baktığımızda ise, güç sınırlamaları kaldırıldığında tüketimin 409W'a ulaştığını görüyoruz.

    Intel Core i9-14900KS özellikleri doğrulandı: 6,2 GHz ve dahası Tam Boyutta Gör
    Ek olarak OCCT karşılaştırması, CPU'nun mühendislik örneğinden ziyade bir üretim birimi olduğunu da doğruladı. Bu da lansman tarihinin yaklaştığını gösteriyor.

    Kaçıranlar için Raptor Lake Refresh işlemciler, daha yüksek çekirdek sayısı (belirli modeller), daha yüksek saat hızları ve daha hızlı DDR5 bellek desteği ile tanıtıldı. Bu noktada Intel 7 işlem düğümünü temel alan CPU'lar mevcut LGA 1700/1800 anakartlara olan desteğini sürdürüyor. Kısaca en büyük yükseltme saat hızları özelinde yapıldı diyebiliriz.

    Core i9-14900KS'nin nasıl bir performansa sahip olacağı ise halen netleşmedi. Ancak halihazırda mevcut olan 14900K'nın uzmanlar tarafından 9,1 GHz'e kadar hız aşırtıldığını hatırlatalım. Dolayısıyla yeni model özelinde yepyeni rekorlar ile karşılaşabiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 6 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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