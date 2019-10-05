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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel daha gelişmiş QLC ve PLC NAND bellek üzerinde çalışıyor

    Intel 2020 sonrasında hücre başı 4 bit yani QLC NAND belleklerden hücre başı 5 bit yani PLC NAND belleklere geçiş yapmayı planlıyor. Böylece daha yoğun kapasiteler elde edilecek.
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    HDD / SSD
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bellek sektörünün önemli oyuncularından Intel rekabette geride kalmamak adına hücre başı 4 bit NAND bellekleri geliştirmeye devam ederken hücre başı 5 bit NAND bellekler için de çalışmalara başladı.

    PLC NAND neler sunacak?

    Güney Kore’deki Intel Memory and Storage Day etkinliğinde bir sunum yapan firma yeni teknolojiler üzerindeki çalışmalarını katılımcılar ile paylaştı. Son dönemde QLC NAND bellek teknolojilerinde zaten yoğun bir ilerleme görüyorduk. Intel de buna dahil.

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    Firma hali hazırda Intel 660p NVMe SSD adıyla ilk QLC NAND bellek ürününü piyasaya sürmüştü. 96-katmanlı Intel 665p NVMe QLC NAND SSD modeli ise yılın sonlarına doğru satışta olacak. Yazma hızlarında 1.8GBps seviyesine ulaşan SSD modeli okuma hızlarında ise 1.9GBps seviyesine çıkabiliyor.

    Intel zar alanına daha yoğun depolama kapasitesi sunabilmek adına gelecek yıl 144 katmanlı QLC NAND bellek ürünlerini piyasaya sürmeyi planlıyor. İlk ürünler sunucu tarafında Intel Xeon işlemcilerine eşlik edecekler.

    2020 sonrasında ise Intel yavaş yavaş hücre başı 5 bit NAND belleklere geçiş yapmayı planlıyor. Şimdilik PentaLC veya PLC olarak isimlendirilen bu yeni teknoloji kapasiteleri çok daha yukarı taşıyacak. Bununla birlikte PLC NAND bellekler için anlık 32 yükleme durumunu yazıp okuyacak NAND kontrolcülerin geliştirilmesi gerekiyor.

     


    https://www.servethehome.com/next-generation-intel-qlc-nand-increases-capacity-and-performance/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Executor Arhentir 4 gün
    TLC'nin 4'de 1 yazma ömrü olur herhalde.
    240~256gb TLC fiyatına 1tb PLC olması gerekiyor.
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    labtek38 6 gün
    Ulan dışardan bakıyorsun metal kütlesi gibi içerde nerdeyse atom boyutunda neler dönüyor 😀. Biz de vay be diyoruz işte buradan 😀
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