Intel de 2. çeyrek gelirlerinde rekor kırdı

Teknoloji devleri mali çeyreğin tamamlanmasının ardından ikinci çeyrek finansal raporlarını açıklamaya devam ediyor. Apple’ın parmak ısırtan mali raporlarının ardından Intel de kendi açısından rekor sayılabilecek gelirlerini kamuoyuyla paylaştı. Firma ilk kez 5 çeyrek üst üste artış kaydederek rekor kırdığını belirtti.





Rapora göre Intel’in 2. çeyrekteki geliri 13.1 milyar dolar oldu. Geçen yıl aynı döneme göre %22, bir önceki çeyreğe göre %2 artış kaydedildi. İşletim gelirleri 4.2 milyar dolar. Geçen yıl aynı döneme göre %6 atış bir önceki çeyreğe göre %2 düşüş kaydedildi. Net gelir ise 3.2 milyar dolar.

Geçen yıl aynı döneme göre %10 artış gösteren net gelir bir önceki çeyreğe göre %3 düşüş yaşadı. Intel’in borsada işlem gören hisseleri bu çeyrekte yatırımcılarına 59 cent kazandırdı.





Şirket böylelikle nakit birikimini de 4 milyar dolara çıkarmış oldu. Intel CEO’su tarihte ilk kez gelirleri 13 milyar dolara çıkardıklarını belirtiyor. 2011’in ilk yarısında işlemci pazarında %23 büyüyen Intel ikinci yarısı için %20 hedefini gerçekleştirmek için çalışacak.





Intel işlemci piyasasının devlerinden birisi. Masaüstü, sunucu ve notebook/netbook segmentinde işlemci hakimiyeti Intel’de bulunuyor. Ancak tablet ve akıllı telefon segmentine henüz istediği gibi nüfuz edebilmiş değil.





3 yılını geride bırakan Intel’in Atom işlemcileri şirkete 352 milyon dolar gelir kazandırdı. Ancak yıl bazında %15’lik bir düşüş sözkonusu.





Bilindiği gibi Intel antivirüs devlerinden birisi olan MacAfee’yi ve kablosuz çözümler üreten Infineon’u (şimdi Intel Mobile Communications) yakın zamanda satın almıştı. Bu girişim bu çeyrekte Intel’e bir milyar dolar daha gelir ekledi.