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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Snapdragon 860'ın teknik detayları yayınlandı: Uygun fiyatlı amiral gemisi telefonlar için

    Qualcomm'un POCO X3 Pro akıllı telefon modeli ile piyasaya sürdüğü ve uygun maliyetli amiral gemisi akıllı telefonlarda kullanılacak olan Snapdragon 860'ın teknik detayları paylaşıldı.
    23 Mart 2021, 21:30 (1 sa.)
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Snapdragon 860'ın teknik detayları yayınlandı: Uygun fiyatlı amiral gemisi telefonlar için
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    Qualcomm, POCO X3 Pro akıllı telefonda piyasaya sürülen yeni Snapdragon 860 işlemci hakkında ayrıntılı bilgiler yayınladı. Teknik olarak bu çip, 2019'da piyasaya sürülen Snapdragon 855'in geliştirilmiş bir versiyonu ve düşük maliyetli orta sınıf cihazlara yönelik.

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    Ayrıca Bkz. "Samsung iki yerden katlanabilen akıllı telefon çıkaracak"

    Qualcomm Snapdragon 860, 7nm fabrikasyon süreci kullanılarak üretilmiş. İşlemci, 2,96 GHz'e kadar saat hızına sahip sekiz Kryo 485 çekirdeği içeriyor. Karşılaştırma için, benzer özelliklere sahip Snapdragon 855, maksimum 2,84 GHz frekansa sahipti, ancak Snapdragon 855+ modeli ise yeni çip ile aynıydı. Ayrıca Qualcomm web sitesinde Snapdragon 860 ve Snapdragon 855+ modelleri tamamen tek bir sayfada birleştirilmiş.

    Snapdragon 860'ın teknik detayları yayınlandı: Uygun fiyatlı amiral gemisi telefonlar için
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    Snapdragon 860'lı telefonlar çoğalacak

    Snapdragon 860 ve Snapdragon 855+ arasındaki temel farklar, 12 GB yerine 16 GB'a kadar RAM desteği ve 60 Hz yerine 90 Hz frekansında Full HD+ çözünürlükte iki ekranla çalışabilme yeteneği diyebiliriz. Diğer tüm açılardan çipler aynı özelliklere sahip.

    Snapdragon 860'ın yalnızca 4. nesil ağları destekleyen Snapdragon X24'ü içerdiğini belirtmekte fayda var. Akıllı telefon üreticileri isterlerse ek olarak 5G destekli Snapdragon X50 modem de kullanabilecekler. Önümüzdeki aylarda yeni işlemcinin yer aldığı, daha düşük fiyatlı akıllı telefonların piyasaya sürülmesi bekleniyor.



    https://www.qualcomm.com/products/snapdragon-855-plus-and-860-mobile-platform
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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 1 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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