Kirin 9000s gizemi: Huawei’nin tarihi başarısı çok ciddi sorunlarla karşı karşıya

Kirin 9000s ve SMIC
SMIC'in 2. nesil 7nm üretim sürecini geliştirmesi, ABD'nin fikri mülkiyet ve teknoloji ihracatı kısıtlamalarının uygulanmasına ilişkin endişeleri artıyor. Temsilciler Meclisi Çin ile Rekabet Komitesi Başkanı Mike Gallagher, ABD'nin teknoloji ihracatının daha sıkı bir şekilde uygulanması gerektiğini vurgulayarak kervana katıldı. ABD'nin hem Huawei hem de SMIC'e teknoloji ihracatının tamamen durdurulmasını savunan Gallagher, bunun ABD-Çin teknoloji ticareti ortamındaki gerilimleri ve karmaşıklıkları daha da artıracağını ifade etti.
2020'de getirilen ihracat kısıtlamaları nedeniyle, Huawei veya yan kuruluşlarına tedarik edilen tüm Amerikan teknolojileri için ABD Ticaret Bakanlığı'ndan ihracat lisansı almak gerekiyor. Ve elbette gelişmiş teknoloji için bu lisansı pratikte almak mümkün değil. Dolayısıyla Huawei, öncü yarı iletken üreticileri olan Samsung Foundry ve TSMC’nin gelişmiş 7nm ve aşağısı süreçlerine erişimi kaybetti.
SMIC de ABD'de kara listeye alınmış ve ihracatları yine lisans şartlarına bağlanmış durumda. Ancak nasıl olduğu bilinmese de görünüşe göre SMIC, N+2 üretimini gerçekleştirebilmek için ihracat lisansı alınmadan Huawei’nin Kirin 9000s yongasını üretmiş durumda.
Huawei ve Sk Hynix krizi
SMIC’in tüm engellemelere rağmen Kirin 9000s yongasını üretmesi yetmiyormuş gibi bir başka gizem de kısa süre önce ortaya çıktı. Belirtilenlere göre Kirin 9000s yongasında SK hynix markalı bellek ve flash depolamalar kullanılıyor.
Halihazırda SK hynix, şirketin LPDDR5 ve NAND flaş belleğinin Huawei Mate 60 Pro'ya nasıl girdiğine dair resmi bir soruşturma başlattı. Koreli yonga üreticisi, ABD'nin 2020'de Huawei'yi kara listeye almasından bu yana hiçbir ürününü Huawei'ye satmadığını yineledi.
Akıllara gelen en olası açıklama Huawei’nin hracat kısıtlamalarından önce SK hynix NAND veya LPDDR5'ten oluşan büyük bir envanter oluşturmuş olabileceği. Zira SK hynix UD310'u 2020'de duyurdu ki bu da ABD'nin Huawei'yi ticaret kara listesine eklediği zaman dilimine denk geliyor.
Tüm bu gizemlerin cevabı ise Huawei’de yatıyor. Ancak Mate 60, Mate 60 Pro ve Mate 60 Pro Plus modellerini sessiz sedasız piyasaya süren markanın ağzı şimdilik sımsıkı kapalı. Huawei’nin Kirin 9000s ile yapmış olduğu tarihi başarı halihazırda ABD’nin incelemesi altında.Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-09-07/sk-hynix-investigating-use-of-its-chips-in-latest-huawei-phone https://www.tomshardware.com/news/chinas-smic-allegedly-violated-us-sanctions-selling-chips-to-huawei https://www.bloomberg.com/news/features/2023-09-04/look-inside-huawei-mate-60-pro-phone-powered-by-made-in-china-chip Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.