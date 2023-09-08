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    Kirin 9000s gizemi: Huawei’nin tarihi başarısı çok ciddi sorunlarla karşı karşıya

    Huawei, bir süre önce Mate 60 serisini Çin’de satışa sundu. Firma aynı zamanda bu serinin içerisine ABD’nin yaptırımları altında geliştirdiği Kirin 9000s yongasını kullandı. Ancak olaylar bitmedi.
    Huawei'nin tarihi Kirin 9000s başarısı sorunlarla karşı karşıya Tam Boyutta Gör
    Huawei ve Çin, açıkça tarihi bir başarıya imza atarak tümüyle kendi imkanlarıyla Kirin 9000s yongasını geliştirdi. Bu yonga ile birlikte Huawei aynı zamandaMate 60 serisinde 5G desteğini de vermeye başladı. Ancak görünüşe göre okyanusun diğer tarafından, ABD’den, homurtular yükselmeye başladı. Ve bazı detaylar oldukça ilginç bir hal alabilir. Gelin bunlara bir bakalım.

    Kirin 9000s ve SMIC

    Huawei'nin tarihi Kirin 9000s başarısı sorunlarla karşı karşıya Tam Boyutta Gör
    SMIC, 2. nesil 7nm sınıfı (N+2) fabrikasyon teknolojisinin geliştirilmesini tamamlayarak ve bu üretim nodunda yüksek hacimli üretime başlayarak açıkça teknolojik bir atılım yapmış olsa da, Kirin 9000s çip üzerinde sistemi kara listedeki Huawei'ye tedarik etmeden önce ABD hükümetinden bir ihracat lisansı alması gerekiyordu çünkü bu üretim süreci Amerikan teknolojisini kullanıyor. Bu nedenden dolayı ABD senatosundan SMIC’in yaptırımları ihlal ettiği ve tümüyle bir ihracat yasağının uygulanması gerektiği talebinde bulunuluyor.

    SMIC'in 2. nesil 7nm üretim sürecini geliştirmesi, ABD'nin fikri mülkiyet ve teknoloji ihracatı kısıtlamalarının uygulanmasına ilişkin endişeleri artıyor. Temsilciler Meclisi Çin ile Rekabet Komitesi Başkanı Mike Gallagher, ABD'nin teknoloji ihracatının daha sıkı bir şekilde uygulanması gerektiğini vurgulayarak kervana katıldı. ABD'nin hem Huawei hem de SMIC'e teknoloji ihracatının tamamen durdurulmasını savunan Gallagher, bunun ABD-Çin teknoloji ticareti ortamındaki gerilimleri ve karmaşıklıkları daha da artıracağını ifade etti.

    Huawei'nin tarihi Kirin 9000s başarısı sorunlarla karşı karşıya Tam Boyutta Gör
    Ancak SMIC’in N+2 üretim sürecine geçerken ABD teknolojileri kullanıp kullanmadığı belirsiz. ABD senatosundaki isimlere göre SMIC, ABD teknolojisi olmadan bu üretimi gerçekleştiremezdi.

    2020'de getirilen ihracat kısıtlamaları nedeniyle, Huawei veya yan kuruluşlarına tedarik edilen tüm Amerikan teknolojileri için ABD Ticaret Bakanlığı'ndan ihracat lisansı almak gerekiyor. Ve elbette gelişmiş teknoloji için bu lisansı pratikte almak mümkün değil. Dolayısıyla Huawei, öncü yarı iletken üreticileri olan Samsung Foundry ve TSMC’nin gelişmiş 7nm ve aşağısı süreçlerine erişimi kaybetti.

    SMIC de ABD'de kara listeye alınmış ve ihracatları yine lisans şartlarına bağlanmış durumda. Ancak nasıl olduğu bilinmese de görünüşe göre SMIC, N+2 üretimini gerçekleştirebilmek için ihracat lisansı alınmadan Huawei’nin Kirin 9000s yongasını üretmiş durumda.

    Huawei ve Sk Hynix krizi

    SMIC’in tüm engellemelere rağmen Kirin 9000s yongasını üretmesi yetmiyormuş gibi bir başka gizem de kısa süre önce ortaya çıktı. Belirtilenlere göre Kirin 9000s yongasında SK hynix markalı bellek ve flash depolamalar kullanılıyor.

    Halihazırda SK hynix, şirketin LPDDR5 ve NAND flaş belleğinin Huawei Mate 60 Pro'ya nasıl girdiğine dair resmi bir soruşturma başlattı. Koreli yonga üreticisi, ABD'nin 2020'de Huawei'yi kara listeye almasından bu yana hiçbir ürününü Huawei'ye satmadığını yineledi.

    Huawei'nin tarihi Kirin 9000s başarısı sorunlarla karşı karşıya Tam Boyutta Gör
    Ancak Mate 60 Pro’nun söküldüğü bir videoda SK hynix'in UD310 176 katmanlı 4D NAND flaşı açıkça görülüyor. UD310, UFS 3.1 standardına uygun yüksek kapasiteli ve yüksek performanslı bir NAND depolama birimi ve 512 GB kapasiteli HN8T25DEHKX077 varyantı, sırasıyla 2.050 MB/sn ve 1.700 MB/sn'ye varan sıralı okuma ve yazma hızları sunuyor. Halk arasında "hayalet RAM" olarak adlandırılan LPDDR5 belleğin özellikleri gizemini koruyor ve bu belleklerin yongaya nasıl girdiği tamamen belirsiz.

    Akıllara gelen en olası açıklama Huawei’nin hracat kısıtlamalarından önce SK hynix NAND veya LPDDR5'ten oluşan büyük bir envanter oluşturmuş olabileceği. Zira SK hynix UD310'u 2020'de duyurdu ki bu da ABD'nin Huawei'yi ticaret kara listesine eklediği zaman dilimine denk geliyor.

    Tüm bu gizemlerin cevabı ise Huawei’de yatıyor. Ancak Mate 60, Mate 60 Pro ve Mate 60 Pro Plus modellerini sessiz sedasız piyasaya süren markanın ağzı şimdilik sımsıkı kapalı. Huawei’nin Kirin 9000s ile yapmış olduğu tarihi başarı halihazırda ABD’nin incelemesi altında.

    Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-09-07/sk-hynix-investigating-use-of-its-chips-in-latest-huawei-phone https://www.tomshardware.com/news/chinas-smic-allegedly-violated-us-sanctions-selling-chips-to-huawei https://www.bloomberg.com/news/features/2023-09-04/look-inside-huawei-mate-60-pro-phone-powered-by-made-in-china-chip
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 3 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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