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Intel dizüstü bilgisayarlar için 5 yeni mobil işlemcisini duyurdu

10 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel dizüstü bilgisayarlar için 5 yeni mobil işlemcisini duyurdu
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Yarıiletken dünyasının lider isimlerinden Intel, yılın ilk çeyreğine veda edilen bu son günde beş yeni mobil işlemcisini duyurmayı da ihmal etmedi. Firmanın dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı biiri Core 2 Duo, ikisi düşük güç tüketimli Core 2 Duo LV/ULV biri Core 2 Solo ve biri de Celeron Mobile serisi yeni mobil işlemcilerin güç vereceği dizüstü bilgisayarların ikinci çeyrekle birlikte kullanıma sunulması bekleniyor. Intel'in yeni mobil işlemcilerine ait teknik özellik ve fiyat bilgileri şu şekilde;

- Core 2 Duo SP9600 | 2.53 GHz | 6MB L2 bellek | 1066 MHz FSB | 316$
- Core 2 Duo LV SL9600 | 2.13 GHz | 6MB L2 bellek | 1066 MHz FSB | 316$
- Core 2 Duo ULV SU9600 | 1.60 GHz | 3MB L2 bellek | 800 MHz FSB | 289$
- Core 2 Solo ULV SU3500 | 1.40 GHz | 3MB L2 bellek | 800 MHz FSB | 262$
- Celeron Mobile 900 | 2.20 GHz | 1MB L2 bellek | 800 MHz FSB | 70$


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shavkat 10 yıl
Ozelliklerine ek olarak keşke güç tüketimide olsaydi. C2D SP9600 düşük güç tüketimi işlemcisi olduğunu sanmam onunda fiyat yüksek. Rekabetin fazla zorlamadiğindan oluşan bir sonuç galiba.
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orcunkaan 9 yıl
acer'ın solo işlemcili bir bilgisayarı var ekran boyutu küçük olduğu için düşünüyorum nasıl bir işlemcidir bu acaba yorumlarınızı bekliyorum lütfen.

ürün bu

sadecenotebook.com/...
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
@N-0NE , Core2Duo bile değil Core2Solo :)) Elektriği Ne kadar az tüketirse tüketsin o işlemcinin performansına karşılık o fiyatı edeceğini düşünmüyorum...
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fx57 10 yıl
@N-0NE, bahsettiğiniz işlemci Intel'in ULV yani Ultra-Düşük güç tüketimli işlemci serisi dahilinde yer alıyor standart bir model olarak değerlendirmemek gerekli.
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N-0NE 10 yıl
En düşük core2 duo işlemci bile almış başını gitmiş o ne 262$ ?
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