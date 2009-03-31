Intel dizüstü bilgisayarlar için 5 yeni mobil işlemcisini duyurdu

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Yarıiletken dünyasının lider isimlerinden Intel, yılın ilk çeyreğine veda edilen bu son günde beş yeni mobil işlemcisini duyurmayı da ihmal etmedi. Firmanın dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı biiri Core 2 Duo, ikisi düşük güç tüketimli Core 2 Duo LV/ULV biri Core 2 Solo ve biri de Celeron Mobile serisi yeni mobil işlemcilerin güç vereceği dizüstü bilgisayarların ikinci çeyrekle birlikte kullanıma sunulması bekleniyor. Intel'in yeni mobil işlemcilerine ait teknik özellik ve fiyat bilgileri şu şekilde;

- Core 2 Duo SP9600 | 2.53 GHz | 6MB L2 bellek | 1066 MHz FSB | 316$

- Core 2 Duo LV SL9600 | 2.13 GHz | 6MB L2 bellek | 1066 MHz FSB | 316$

- Core 2 Duo ULV SU9600 | 1.60 GHz | 3MB L2 bellek | 800 MHz FSB | 289$

- Core 2 Solo ULV SU3500 | 1.40 GHz | 3MB L2 bellek | 800 MHz FSB | 262$

- Celeron Mobile 900 | 2.20 GHz | 1MB L2 bellek | 800 MHz FSB | 70$