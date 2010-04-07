Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel düşük güç tüketimli Core i7 870s modelini hazırlıyor

9 yıl
14,2b
1
10
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Core i7 920 işlemcisini emekli etmeye hazırlanan Intel, ürün gamını yeni modellerle güncellemeyi planlıyor. Hız aşırtmacılar için hazırladığı Core i7 875K ve Core i5 655k modellerini Haziran ayında satışa sunması beklenen firmanın, yüksek performans ve enerji verimliliğini bir arada isteyen kullanıcılar için Core i7 870s modelini kullanıma sunacak. Standart olarak 2.93GHz'de çalışan Core i7 870'den farklı olarak 2.66GHz'de görev yapan LGA1156 formundaki işlemcinin tek çekirdek frekansı, Turbo Boost teknolojisi ile 3.6GHz'e çıkabiliyor.
Isıl güç tasarımı 82 Watt olan Core i7 870s, P55/H5x serisi anakartlarla kullanılabiliyor. Resmi satışına önümüzdeki haftalarda başlanması beklenen enerji verimli Core i7 870s için henüz açıklanmış net bir fiyat bilgisi ise bulunmuyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kumandan 9 yıl
hmm yanılmışım pardon
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
nehalem mimarisi güç tüketiminden oldukça sıkıntılar çekti.. 32nmye geçtiler yine aynı TDP değerleri mevcut.. umarım sandybridge mimarisi güç tüketimi konusunda daha iyi olur.. ama oda grafik özelikli olacağından ondan da güç tüketimi kosunda umudum yok...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WinteR 9 yıl
Malesef 32 nm olması gereken bir işlemci ailesi ama değil. Güç tüketimi de frekans indir tüketimi azalttan ileri değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hobar 9 yıl
işlemci 32 nm değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
milyondabir 9 yıl
bence ayni cpulari revize edip cıkarmaisin 6 cekirdekli yeni mimariler cikarsin yeni teknolojiler istiyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
beytekin45 9 yıl
@kumandan;
İntel 32 nm ile bu yıl 4 çekirdekli işlemci hazırlamayacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kumandan 9 yıl
@mav1li :
işlemci zaten 32 nm.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
showstopper41 9 yıl

Kumandan

@mav1li :

işlemci zaten 32 nm.

Şuan piyasadaki tüm 4 çekirdekli i5 ve i7ler 45nm. intelin tick-tock felsefesi gereği 32nm 4 çekirdekliler için bekleyeceğiz daha.
ark.intel.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mav1li 9 yıl
Bu vakitten sonra 32nm olmalı ama nerde... Önce 45likler ile iyice sömürülmemiz lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14248 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, cpu ve
3 etiket daha intel haber Donanım
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl ASUS'un 3 Boyutlu Dizüstüsünü denedik! 9 yıl Panasonic ile Görüntü Kayıt, LCD, Plazma ve 3D üzerine Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim