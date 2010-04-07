Intel düşük güç tüketimli Core i7 870s modelini hazırlıyor

Core i7 920 işlemcisini emekli etmeye hazırlanan Intel, ürün gamını yeni modellerle güncellemeyi planlıyor. Hız aşırtmacılar için hazırladığı Core i7 875K ve Core i5 655k modellerini Haziran ayında satışa sunması beklenen firmanın, yüksek performans ve enerji verimliliğini bir arada isteyen kullanıcılar için Core i7 870s modelini kullanıma sunacak. Standart olarak 2.93GHz'de çalışan Core i7 870'den farklı olarak 2.66GHz'de görev yapan LGA1156 formundaki işlemcinin tek çekirdek frekansı, Turbo Boost teknolojisi ile 3.6GHz'e çıkabiliyor.

Isıl güç tasarımı 82 Watt olan Core i7 870s, P55/H5x serisi anakartlarla kullanılabiliyor. Resmi satışına önümüzdeki haftalarda başlanması beklenen enerji verimli Core i7 870s için henüz açıklanmış net bir fiyat bilgisi ise bulunmuyor.

