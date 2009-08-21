Intel güncel ürün gamındaki tüm işlemcilerinde kutu tasarımını değiştirebilir

Geçtiğimiz aylarda işlemci logolarında güncellemeye giden ve kullanıcıların model tercihini daha doğru yapabilmesi için modeller arası derecelendirmeye başlayan Intel, işlemci kutu tasarımlarını da yeni logolara parlael olarak değiştiriyor. Core i7 920 ile kullanılmaya başlayan yeni kutu tasarımlarının, 8 Eylül'de lanse edilecek Lynnfield kod adlı yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcileri ile yaygınlaştırılması bekleniyor.

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Core i7 jenerasyonu altında iki farklı soket formuna sahip modeller olacağı için kutu tasarımlarında model ve soket yapısını vurgu yapmak ve bu iki önemli parametreyi öne çıkarmak istediği belirtilen Intel cephesinde önümüzdeki ay ile birlikte masaüstü, dizüstü ve sunucu segmentleri için hazırlanan güncel ürün gamındaki tüm işlemcilerin yeni kutu tasarımlarıyla müşterilerin karşısına çıkması bekleniyor.