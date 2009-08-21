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Intel güncel ürün gamındaki tüm işlemcilerinde kutu tasarımını değiştirebilir

9 yıl
9,1b
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17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz aylarda işlemci logolarında güncellemeye giden ve kullanıcıların model tercihini daha doğru yapabilmesi için modeller arası derecelendirmeye başlayan Intel, işlemci kutu tasarımlarını da yeni logolara parlael olarak değiştiriyor. Core i7 920 ile kullanılmaya başlayan yeni kutu tasarımlarının, 8 Eylül'de lanse edilecek Lynnfield kod adlı yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcileri ile yaygınlaştırılması bekleniyor.

Intel güncel ürün gamındaki tüm işlemcilerinde kutu tasarımını değiştirebilir
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Core i7 jenerasyonu altında iki farklı soket formuna sahip modeller olacağı için kutu tasarımlarında model ve soket yapısını vurgu yapmak ve bu iki önemli parametreyi öne çıkarmak istediği belirtilen Intel cephesinde önümüzdeki ay ile birlikte masaüstü, dizüstü ve sunucu segmentleri için hazırlanan güncel ürün gamındaki tüm işlemcilerin yeni kutu tasarımlarıyla müşterilerin karşısına çıkması bekleniyor.


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c34 9 yıl
hoş olmuş yeni kutular ama önemli olan kutu değil yani ne kadar hoş olsada bence o kadarda gereksiz.
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xAne 9 yıl
ustune kac para eklıcekler onu soylesınler:D
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OverClocK1ng 9 yıl
Daha önce küçülttü zaten. Eskileri daha büyüktü. Bu arada kutu çok estetik olmuş. Gelsinler de bir tane satınca eve boş kutusunu koyarım gözümün karşısına...
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iyaan 9 yıl
Bari kutuyu küçültse de maliyeti düşürse, biz de daha ucuza alabilsek..
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CaSsErDoDo 9 yıl
kullanıcıları aldatmanın bir yolu daha:D aaa bakın bu cıvıl cıvıl performansıda muhteşem olur ahhhh:D şaka maka bir yana kutuyu dğeiştirse ne olur değiştirmese ne olur:D
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NemesisR3 9 yıl
nvidia gibi isminide değiştirse tam olurdu, iyi kandırırdı milleti ama böyle sadece kutuyla kandırabileceğiniı sanmıyorum
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sadtneverdie 9 yıl
Hocam yorum almak ayrı kart almak ayrı ne alakası avr yorumlarla kart satışının?
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artenis 9 yıl
adtneverdie:
''ver bakıyım kutusu güzelse alıyım demez ''
Oylemı? Oysa 4870 Atomic ve Hıgh End kartların kutularının ne kadar yorum aldıgını unutma,sayfanın yarısı kutu yarısı kart uzerıne ıdı, ben mı yanlıs hatırlıyorum_?
ondan onemlidir kutu, :)
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kerem 9 yıl
Bilinçli kullanıcı kutuyu önemsemez.
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dstk 9 yıl
Çöpe atılacak güzel bir kutu yapmış intel :)
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GAJU 9 yıl
AMD bunu BE serisiyle güzel bir şekilde başardı umarım intelde de aynı etkiyi gösterir.
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sadtneverdie 9 yıl
tasarım güzel güzelde kimse işlemci alırken ver bakıyım kutusu güzelse alıyım demez yada işlemci alıp aaa bunun kutusu çirkinmiş bana başka marka ver demez :)
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toysoLdier(V) 9 yıl
@sadtneverdie

Haklısın xDxD

Ama yeni tasarım eskisine kıyasla çok daha hoş olur bence.
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Titus Pullo 9 yıl
Çok şık bir tasarım olmuş. Ürünün dış görünümü pazarlamada büyük pay sahibidir. Fonksiyonu kadar dış görünümünede önem verir tüketici.
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