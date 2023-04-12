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    Intel için kabus olabilir! AMD Zen 5’in performansı ortaya çıktı

    Çift yeni nesil EPYC Turin CPU'ları çalıştıran bir AMD Zen 5 sisteminin ilk ve iddia edilen performans karşılaştırması Moore's Law is Dead tarafından sızdırıldı. Sonuçlar Intel için kabul olabilir.
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    Intel için kabus! AMD Zen 5’in performansı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    AMD’nin Zen 5 çekirdek mimarisini yakın bir zaman içerisinde tanıtması beklenmiyor ancak görünüşe göre firma ilk mühendislik örneklerini şimdiden laboratuvarlarda test ediyor. Moore's Law is Dead, popüler bir kıyaslama testini çalıştıran Zen 5 donanımına sahip sisteme ait bir ekran görüntüsü paylaştı ve bu detaylar Zen 5 mimarisinin performansı hakkında ipuçları verebilir.

    Mühendislik örneği EPYC Turin'e ait

    Intel için kabus! AMD Zen 5’in performansı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Öncelikle bahsi geçen işlemcinin Ryzen serisi bir işlemci olmadığını, çift soketli bir Zen 5 EPYC işlemcisi olduğunu belirtelim. AMD gelecek yıl EPYC Turin işlemcilerini piyasaya sürmeyi planlıyor ve bu da muhtemelen gelecek neslin bir mühendislik örneği. Öte yandan ekran görüntüsüne baktığımızda bu gizemli Zen 5 mimarili EPYC Turin sisteminde toplamda 128 çekirdek ve 256 iş parçacığı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla tek sokette 64 çekirdek ve 128 iş parçacığı bulunuyor.

    Intel için kabus! AMD Zen 5’in performansı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte her çip, Zen 4 çekirdekleri ile aynı miktarda L2 ve L3 önbelleğine sahip gibi görünüyor, ancak L1 önbelleğinde bir yükseltme söz konusu. L1 önbelleği, Zen 4'te çekirdek başına 4 KB'den Zen 4'te 80 KB'ye çıkarak %25'lik bir artış yaşıyor. Bu arada, L2 önbelleği çip başına 64 MB (çekirdek başına 1 MB) ve L3 önbelleği 256 MB (çekirdek başına 4 MB) seviyesinde. Saat hızları ise sırasıyla 2,3 GHz ve 3,85 GHz olarak görülüyor. Açıkçası bu değerlerin bir yıldan uzun bir süre sonra çıkacak bir işlemcinin mühendislik örneği için çok yüksek.

    Performans çok iddialı

    Intel için kabus! AMD Zen 5’in performansı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Performans tarafındaysa çift AMD EPYC Turin sisteminin Cinebench R23 testinde yaklaşık 123.000 puan aldığı görülüyor ki bu çok uçuk bir sonuç. Zira mevcut çift 96 çekirdekli EPYC Genoa yongalarıyla karşılaştırıldığında bu erken mühendislik örneği EPYC Turin 64 çekirdekli işlemci, yüzde 15 kadar daha hızlı.

    AMD’nin resmi Zen 5 açıklamalarında gelişmiş performans ve verimlilik hedeflerinin olduğu ve işlemcilerin tamamen yeniden inşa edilmiş bir mikro mimariyle geleceği aktarılıyor. Ayrıca yapay zeka ve makine öğrenimi vurgusu da önemli. Tüm bu test sonuçları bir canavara işaret etse de tüm bunların birer söylenti olduğunu unutmamak gerek. İlerleyen dönemlerde çok daha detaylı bilgiler ortaya çıkacaktır.

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