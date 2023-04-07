Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD Zen 5 işlemciler hakkında yeni bilgiler geldi: Performans baş döndürebilir

    Halihazırda Zen 4 mimarili AMD Ryzen işlemciler piyasaya giriyor olsa da önümüzdeki yıl Zen 5 işlemcilerin gelmesi bekleniyor. Şimdi önemli bir kaynak yeni neslin performansını aydınlatıyor.
    Oy Ver
    AMD Zen 5 işlemcilerin performansı büyüleyici seviyede olabilir Tam Boyutta Gör
    AMD’nin mevcut güncel nesli Zen 4 mimarisini temel alan Ryzen 7000 serisi ancak aktarılanlara göre Zen 5 mimarisi önümüzdeki yıl içerisinde piyasaya girmeye başlayacak. Şimdiye kadar Zen 5’in performansı hakkında bir bilgi bulunmuyordu ancak işler değişmiş durumda. Zira yeni söylemlerin kaynağında AMD’nin Zen mimarisinin arkasındaki, eski efsanevi yonga mimari Jim Keller bulunuyor.

    Jim Keller, yonga tasarımı konusunda dev bir isim ve 2012’de orijinal Zen mimarisinin gelişimine öncülük etti. Üç yıl sonra AMD’den ayrılsa da Keller’ın bilgileri ve açıklamaları gelecek nesil Zen mimarileri için önemli. Keller halihazırda Tenstorrent'in CEO'su konumunda. Ünlü isim düzenlenen bir etkinlikte Ascalaon yongalarında yer alan yeni nesil RISC-V mimarisi hakkında bilgiler paylaşırken Zen 5 mimarisi hakkında da performans, frekans değerleri ve güç tüketimi konularında bilgiler verdi.

    Zen 5 performansta sıçrayış yapabilir

    AMD Zen 5 işlemcilerin performansı büyüleyici seviyede olabilir Tam Boyutta Gör
    Performans rakamlarına geçmeden önce tüm bilgilerin sunucu ekosistemine yönelik olduğunu ancak EPYC ile Ryzen arasındaki tasarım çok benzer olduğunu, bu yüzden genel bir performans tahminin yapılabilir olduğunu belirtelim. Bu bağlamda Keller’a göre Zen 5 çekirdek mimarisi Zen 4’ten yaklaşık yüzde 30 daha hızlı olacak. Bu performans farkı SPEC CPU 2017 INT Rate testinde ortaya çıkıyor. Saat hızları bakımından da 4 GHz seviyeleri işaret ediliyor. Mevcut EPYC Genoa ve Intel Sapphire Rapids aileleri, sırasıyla 3.70 ve 3.80 GHz saat hızlarına ulaşıyor. Güç tüketiminde ise bir değişiklik yok gibi görünüyor. Dolayısıyla Zen 5 tabanlı işlemcilerin Zen 4’e göre döngü başına yüzde 23 veya daha hızlı olması mümkün görünüyor.

    AMD Zen 5 işlemcilerin performansı büyüleyici seviyede olabilir Tam Boyutta Gör
    AMD’nin yol haritaları Zen 5’in 2024’te geleceğini onaylıyor. Zen 5 mimarisi üç varyantla (Zen 5 / Zen 5 V-Cache / Zen 5C) gelecek ve çipin kendisinde entegre yapay zeka ve makine öğrenimi optimizasyonları olacak. AMD, Zen 5 için gelişmiş performans ve verimlilik vurgusunu yaparken yepyeni bir mikro mimarinin geleceğini söylüyor.

    Zen 4 mimarisinin kendisi Zen 3 çekirdeklerine göre yüzde 15, Zen 3 mimarisi, Zen 2'ye göre yüzde 30, Zen 2 mimarisi, Zen'in ilk nesline göre yüzde 6'lık bir kazanç sağlamıştı. Dolayısıyla, performansta Zen 3 ile elde edilene benzer bir sıçrayış olursa AMD gelecek nesilde çok güçlü olabilir. Ancak bunların birer tahmin olduğunu unutmamak gerek. İlerleyen dönemlerde Zen 5 hakkında daha detaylı bilgiler çıkacaktır.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 6 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    amiral byrd migros xiaomi airfryer 0.75 göz bozukluğu egzoz muayenesinden geçmenin püf noktaları ilaç içtikten kaç saat sonra alkol alınır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM21 Plus New Edition
    General Mobile GM21 Plus New Edition
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad L3
    Lenovo Ideapad L3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    APU-VALUE
    APU-VALUE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız