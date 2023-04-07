AMD Zen 5 işlemciler hakkında yeni bilgiler geldi: Performans baş döndürebilir

Tam Boyutta Gör AMD’nin mevcut güncel nesli Zen 4 mimarisini temel alan Ryzen 7000 serisi ancak aktarılanlara göre Zen 5 mimarisi önümüzdeki yıl içerisinde piyasaya girmeye başlayacak. Şimdiye kadar Zen 5’in performansı hakkında bir bilgi bulunmuyordu ancak işler değişmiş durumda. Zira yeni söylemlerin kaynağında AMD’nin Zen mimarisinin arkasındaki, eski efsanevi yonga mimari Jim Keller bulunuyor.

Jim Keller, yonga tasarımı konusunda dev bir isim ve 2012’de orijinal Zen mimarisinin gelişimine öncülük etti. Üç yıl sonra AMD’den ayrılsa da Keller’ın bilgileri ve açıklamaları gelecek nesil Zen mimarileri için önemli. Keller halihazırda Tenstorrent'in CEO'su konumunda. Ünlü isim düzenlenen bir etkinlikte Ascalaon yongalarında yer alan yeni nesil RISC-V mimarisi hakkında bilgiler paylaşırken Zen 5 mimarisi hakkında da performans, frekans değerleri ve güç tüketimi konularında bilgiler verdi.

Zen 5 performansta sıçrayış yapabilir

Tam Boyutta Gör Performans rakamlarına geçmeden önce tüm bilgilerin sunucu ekosistemine yönelik olduğunu ancak EPYC ile Ryzen arasındaki tasarım çok benzer olduğunu, bu yüzden genel bir performans tahminin yapılabilir olduğunu belirtelim. Bu bağlamda Keller’a göre Zen 5 çekirdek mimarisi Zen 4’ten yaklaşık yüzde 30 daha hızlı olacak. Bu performans farkı SPEC CPU 2017 INT Rate testinde ortaya çıkıyor. Saat hızları bakımından da 4 GHz seviyeleri işaret ediliyor. Mevcut EPYC Genoa ve Intel Sapphire Rapids aileleri, sırasıyla 3.70 ve 3.80 GHz saat hızlarına ulaşıyor. Güç tüketiminde ise bir değişiklik yok gibi görünüyor. Dolayısıyla Zen 5 tabanlı işlemcilerin Zen 4’e göre döngü başına yüzde 23 veya daha hızlı olması mümkün görünüyor.

AMD Ryzen 7 7800X3D, Intel Core 13900K’yı yok etti! 1 gün önce eklendi

Tam Boyutta Gör AMD’nin yol haritaları Zen 5’in 2024’te geleceğini onaylıyor. Zen 5 mimarisi üç varyantla (Zen 5 / Zen 5 V-Cache / Zen 5C) gelecek ve çipin kendisinde entegre yapay zeka ve makine öğrenimi optimizasyonları olacak. AMD, Zen 5 için gelişmiş performans ve verimlilik vurgusunu yaparken yepyeni bir mikro mimarinin geleceğini söylüyor.

Zen 4 mimarisinin kendisi Zen 3 çekirdeklerine göre yüzde 15, Zen 3 mimarisi, Zen 2'ye göre yüzde 30, Zen 2 mimarisi, Zen'in ilk nesline göre yüzde 6'lık bir kazanç sağlamıştı. Dolayısıyla, performansta Zen 3 ile elde edilene benzer bir sıçrayış olursa AMD gelecek nesilde çok güçlü olabilir. Ancak bunların birer tahmin olduğunu unutmamak gerek. İlerleyen dönemlerde Zen 5 hakkında daha detaylı bilgiler çıkacaktır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

AMD Zen 5 işlemcilerin performansı büyüleyici seviyede olabilir