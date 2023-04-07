AMD Zen 5 işlemciler hakkında yeni bilgiler geldi: Performans baş döndürebilir

Jim Keller, yonga tasarımı konusunda dev bir isim ve 2012’de orijinal Zen mimarisinin gelişimine öncülük etti. Üç yıl sonra AMD’den ayrılsa da Keller’ın bilgileri ve açıklamaları gelecek nesil Zen mimarileri için önemli. Keller halihazırda Tenstorrent'in CEO'su konumunda. Ünlü isim düzenlenen bir etkinlikte Ascalaon yongalarında yer alan yeni nesil RISC-V mimarisi hakkında bilgiler paylaşırken Zen 5 mimarisi hakkında da performans, frekans değerleri ve güç tüketimi konularında bilgiler verdi.
Zen 5 performansta sıçrayış yapabilir
Zen 4 mimarisinin kendisi Zen 3 çekirdeklerine göre yüzde 15, Zen 3 mimarisi, Zen 2'ye göre yüzde 30, Zen 2 mimarisi, Zen'in ilk nesline göre yüzde 6'lık bir kazanç sağlamıştı. Dolayısıyla, performansta Zen 3 ile elde edilene benzer bir sıçrayış olursa AMD gelecek nesilde çok güçlü olabilir. Ancak bunların birer tahmin olduğunu unutmamak gerek. İlerleyen dönemlerde Zen 5 hakkında daha detaylı bilgiler çıkacaktır.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı