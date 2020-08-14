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    Intel’in son ürünü özel bir işletim sistemi oldu

    Intel mOS işletim sistemi performans odaklı bilgisayar sistemlerinde esneklik, verimlilik ve ölçeklenebilirlik sağlamayı amaçlıyor. Şimdiden pek çok sistemde yerini aldı.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Intel’in son ürünü özel bir işletim sistemi oldu
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    Bu hafta işlemci ve üretim tarafındaki yeni teknolojilerini teknoloji dünyası ile paylaşan Intel’in bir de yazılım sürprizi vardı. Firma performans odaklı bilgisayar sistemleri için mOS adında bir işletim sistemi geliştirdi.

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    mOS neler sunuyor?

    Intel mOS işletim sistemi aslında bir araştırma projesi olarak başlamıştı. Performans odaklı bilgisayar sistemlerinde esneklik, ölçeklenebilirlik, verimlilik ve daha sade çekirdek yazılımları projenin amaçlarıydı.

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    Linux platformu üzerine inşa edilen mOS bu bakımdan süper bilgisayarlar ve dev ölçekte sistemler gibi alanları hedefliyor. Henüz alfa sürecinde olmasına rağmen ASCI Red, IBM Blue Gene gibi süper bilgisayarlarda kendisine yer bulmuş durumda.

    Intel yeni işletim sistemini en kısa sürede nihai sürüme ulaştırmayı amaçlıyor. Aurora dev ölçekli sistemin kullanıma hazır hale geldiği dönemde mOS platformu da ilk kararlı sürümünü yayınlamış olacak.



    https://www.techpowerup.com/270941/intel-releases-mos-custom-operating-system-for-hpc Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    mokoko_TR 1 hf. en beğenilen Jon_Kar
    onlarda yahudi de ondan birbirlerini kolluyorlar
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    kutsall1 (mehmet metin) 6 gün
    Intel ekran kartlarından sonra işletim sistemi işine de girer artık.
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    interwap (Volkan ) 6 gün kutsall1
    Intel'in Linux tabanlı Clear OS işletim sistemi var ve AMD'de tavsiye ediyor.
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    Kampaku 6 gün (düzenlendi)
    Proje open source: https://github.com/intel/mOS
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    WarSaw (Savaş T.) 6 gün
    artık doğrudan membasından kullanıcıya lisanslı kurumsal trojan yükleyecekler şey aman pardon işletim sistemi işte dilim sürçtü
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    Jon_Kar 1 hf.
    İslemciye bile fiziksel acik koyan Intel yazilimin icine ne aciklar ne arka kapilar koyar allah bilir.



    Bu buyuk sirketler niye intele bu kadar guveniyor anlamıyorum
    3 Yanıt Yanıtla +3
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    fhrstw 1 hf. Jon_Kar
    Bir kaç sene evvele kadar alternatifi yoktu. Zaten şuanda çıkıyor çoğu firma amd ile anlaşmaya başladı bir kısmı.
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    mokoko_TR 1 hf. Jon_Kar
    onlarda yahudi de ondan birbirlerini kolluyorlar
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    alihakki (ali hakkı Demiral) 1 hf. Jon_Kar
    gnu Linux temelli olduğu için kapalı kaynak kodu kapatamaz, açık olayı pek sorun olmaz farkına varırlar. Üstünde kapalı kaynak kodlu bir ürün çalıştırabilirsin bunda sıkıntı yok. Eğer kaynak kodlarını kapatıp kullanmak isterse bsd kullanması lazım bir çok firma gibi. İntel sıfırdan bir os üretmemiş linux çekirdeğini kendine göre derlemiş. gnu linux üstündeki fazlalıklarıda çıkarmıştır misal amd işlemciler için gerekli olan kodlar gibi (cahil olarak yazıyorum).Misal nvidia jetson nano için ubuntu'nun kendine özel derlenmiş versiyonunu kullanıyor ama ya git lxqt, xfce, plasma desktop kullan hayvan gibi ram ve cpu tüketen gnome masa üstü niye kullanıyorsun sistem kaynaklarının yarısından çoğunu tüketiyor. hayır hiç desktopta koyma window manager da yeter oda olmasın kullanıcı kendi yükelesin istediğini yüklesin zaten ai ile uğraşan adam bir iki linux kod yazmayıda bilir zaten.
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