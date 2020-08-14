Intel’in son ürünü özel bir işletim sistemi oldu

Tam Boyutta Gör

Bu hafta işlemci ve üretim tarafındaki yeni teknolojilerini teknoloji dünyası ile paylaşan Intel’in bir de yazılım sürprizi vardı. Firma performans odaklı bilgisayar sistemleri için mOS adında bir işletim sistemi geliştirdi.

İlginizi Çekebilir

Windows 10 büyük güncellemeleri teke iniyor

mOS neler sunuyor?

Intel mOS işletim sistemi aslında bir araştırma projesi olarak başlamıştı. Performans odaklı bilgisayar sistemlerinde esneklik, ölçeklenebilirlik, verimlilik ve daha sade çekirdek yazılımları projenin amaçlarıydı.

Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk çalınabilir piyano LEGO seti piyasada"

Linux platformu üzerine inşa edilen mOS bu bakımdan süper bilgisayarlar ve dev ölçekte sistemler gibi alanları hedefliyor. Henüz alfa sürecinde olmasına rağmen ASCI Red, IBM Blue Gene gibi süper bilgisayarlarda kendisine yer bulmuş durumda.

Intel yeni işletim sistemini en kısa sürede nihai sürüme ulaştırmayı amaçlıyor. Aurora dev ölçekli sistemin kullanıma hazır hale geldiği dönemde mOS platformu da ilk kararlı sürümünü yayınlamış olacak.

https://www.techpowerup.com/270941/intel-releases-mos-custom-operating-system-for-hpc

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.