Intel Arc B580 ve Arc B570 tanıtıldı: Uygun fiyat, güçlü performans

- Intel Battlemage serisi tanıtıldı
- Intel Arc B580 özellikleri
- Intel Arc B570 özellikleri
- Intel Arc B580 ve Arc B570 performansı
- Intel Arc B580 ve Arc B570 fiyatı ne kadar?
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Intel Battlemage serisi tanıtıldı
Intel’in ilk ayrık ekran kartı serisi olan Alchemist A-serisini piyasaya sürmesinin üzerinden iki yıl geçti. Şirket şimdi ise Xe2 mimarisine dayanan ikinci nesil ekran kartı serisi Battlemage B-serisi ile karşımıza çıkıyor. Battlemage serisi, ana akım oyuncuları ve 1440p/1080p segmentini hedefliyor. Bu kartlar dediğimiz gibi yeni Xe2 mimarisini kullanıyor. Bu mimariyi zaten Lunar Lake ailesinde görmüş ve detaylıca sizlere aktarmıştık, bağlantıya tıklayarak detaylara vakıf olabilirsiniz.
Intel’in resmi bilgilerine göre Battlemage BMG-G21, önceki nesle kıyasla Xe çekirdeği başına yüzde 70'lik inanılmaz bir performans artışı ve watt başına yüzde 50'lik bir performans artışı sunuyor. Bunu daha az alan ve transistör ile başarılmış olması etkileyici.
Intel, Battlemage serisinin ilk iki üyesi Arc B580 ve Arc B570'i piyasaya sürüyor. Bu yongaların her ikisi de biraz farklı özelliklere ve fiyatlara sahip ancak aynı BMG-G21 yongasını temel alıyorlar.
Intel Arc B580 özellikleri
- 20 Xe2 çekirdeği
- 12 GB GDDR6 bellek
- 192-bit bellek arayüzü ve 456 GB/s bant genişliği
- Maksimum 2670 MHz saat hızı
- 190W TDP
- PCIe 4.0 x8 arabirimi
- AV1, HEVC, AVC, VP9 ve XAVC-H video kodlama/çözme desteği
Intel Arc B580, Battlemage serisinin amiral gemisi modeli konumunda. toplamda 20 Xe2 çekirdeği barındırıyor ve bu çekirdekler, 5 işleme dilimi üzerinden optimize edilmiş bir yapı ile çalışıyor. 20 RT (Ray Tracing) birimine sahip olan kart, ışın izleme noktasında iddialı. Kart, ayrıca 160 XMX AI motoru ile yapay zeka hızlandırmalı işlemleri kolaylaştırıyor. 12 GB GDDR6 bellek kapasitesi sunan kart, 192-bit arayüzü üzerinden iletişim kuruyor ve 456 GB/s bant genişliği sağlıyor. Çekirdek hızları ise 2670 MHz seviyesine kadar çıkabiliyor. Kartın enerji ihtiyacı ise 190W TDP. Tek bir 8 pinli güç bağlantısı ile çalışan kart, PCIe 4.0 x8 arabirimini kullanıyor. Video kodlama ve çözme tarafında ise AV1, HEVC, AVC, VP9 ve XAVC-H gibi formatlara destek veren Arc B580, üç adet DisplayPort 2.1 (UHBR13.5) ve bir adet HDMI 2.1 çıkışına sahip.
Intel Arc B570 özellikleri
- 18 Xe2 çekirdeği
- 10 GB GDDR6 bellek
- 160-bit bellek arayüzü ve 380 GB/s bant genişliği
- Maksimum 2500 MHz saat hızı
- 150W TDP
- PCIe 4.0 x8 arabirimi
- AV1, HEVC, AVC, VP9 ve XAVC-H video kodlama/çözme desteği
Intel Arc B570 ise ailenin daha ana akıma hitap eden modeli. Bu modelde toplamda 18 Xe2 çekirdeği ve 5 render dilimi bulunuyor. Işın izleme desteği, 18 RT birimi ile sağlanırken, kart ayrıca 144 XMX AI motoru ile yapay zeka hızlandırması sunuyor. Kartta, 10 GB GDDR6 bellek kullanılmış ve bu bellek, 160-bit arayüz üzerinden iletişim kurarak 380 GB/s bant genişliği sağlıyor. Maksimum 2500 MHz çekirdek hızına ulaşabilen Arc B570, özellikle 1080p oyun deneyimini hedefliyor. 150W TDP’ye sahip kart yine tek bir 8 pinli güç bağlantısı ile çalışıyor. Bağlantı özellikleri açısından, Arc B580 ile aynı seviyede olan Arc B570, üç adet DisplayPort 2.1 ve bir adet HDMI 2.1 çıkışına sahip.
Intel Arc B580 ve Arc B570 performansı
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