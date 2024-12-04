Intel Arc B580 ve Arc B570 tanıtıldı: Uygun fiyat, güçlü performans

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Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Intel, uzun süredir merakla beklenen Battlemage serisi ekran kartlarını resmen tanıttı. Arc B580 ve Arc B570, uygun fiyat segmentinde güçlü performans sunmayı hedefliyor. Hem teknik özellikleri hem de yenilikçi mimarisiyle dikkat çeken kartlar Intel’in ayrık ekran kartı hamlesinin ikinci adımı konumunda.

Intel Battlemage serisi tanıtıldı

Intel’in ilk ayrık ekran kartı serisi olan Alchemist A-serisini piyasaya sürmesinin üzerinden iki yıl geçti. Şirket şimdi ise Xe2 mimarisine dayanan ikinci nesil ekran kartı serisi Battlemage B-serisi ile karşımıza çıkıyor. Battlemage serisi, ana akım oyuncuları ve 1440p/1080p segmentini hedefliyor. Bu kartlar dediğimiz gibi yeni Xe2 mimarisini kullanıyor. Bu mimariyi zaten Lunar Lake ailesinde görmüş ve detaylıca sizlere aktarmıştık, bağlantıya tıklayarak detaylara vakıf olabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör Yeni nesil Battlemage serisinin kalbinde, BMG-G21 SoC yer alıyor. Bu çip, toplamda 20 Xe2 çekirdeğine sahip. 20 Xe2 çekirdeği için her biri dört Xe2 çekirdeği içeren maksimum beş işleme dilimi bulunuyor. Her Xe2 çekirdeğinde 8 adet 512-bit vektör motoru, 8 adet 2048-bit XMX motoru bulunuyor.

Tam Boyutta Gör BMG-G21 SoC 272mm2 boyutlarında ve toplam 19,6 milyon transistör içeriyor, bu da onu 21,7 milyon transistör içeren Alchemist ACM-G10 kalıbından yüzde 33 daha küçük yapıyor. Çipin kendisi ise 5nm TSMC üretim süreci üretiliyor.

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Intel’in resmi bilgilerine göre Battlemage BMG-G21, önceki nesle kıyasla Xe çekirdeği başına yüzde 70'lik inanılmaz bir performans artışı ve watt başına yüzde 50'lik bir performans artışı sunuyor. Bunu daha az alan ve transistör ile başarılmış olması etkileyici.

Intel, Battlemage serisinin ilk iki üyesi Arc B580 ve Arc B570'i piyasaya sürüyor. Bu yongaların her ikisi de biraz farklı özelliklere ve fiyatlara sahip ancak aynı BMG-G21 yongasını temel alıyorlar.

Intel Arc B580 özellikleri

Tam Boyutta Gör

20 Xe2 çekirdeği

12 GB GDDR6 bellek

192-bit bellek arayüzü ve 456 GB/s bant genişliği

Maksimum 2670 MHz saat hızı

190W TDP

PCIe 4.0 x8 arabirimi

AV1, HEVC, AVC, VP9 ve XAVC-H video kodlama/çözme desteği

Intel Arc B580, Battlemage serisinin amiral gemisi modeli konumunda. toplamda 20 Xe2 çekirdeği barındırıyor ve bu çekirdekler, 5 işleme dilimi üzerinden optimize edilmiş bir yapı ile çalışıyor. 20 RT (Ray Tracing) birimine sahip olan kart, ışın izleme noktasında iddialı. Kart, ayrıca 160 XMX AI motoru ile yapay zeka hızlandırmalı işlemleri kolaylaştırıyor. 12 GB GDDR6 bellek kapasitesi sunan kart, 192-bit arayüzü üzerinden iletişim kuruyor ve 456 GB/s bant genişliği sağlıyor. Çekirdek hızları ise 2670 MHz seviyesine kadar çıkabiliyor. Kartın enerji ihtiyacı ise 190W TDP. Tek bir 8 pinli güç bağlantısı ile çalışan kart, PCIe 4.0 x8 arabirimini kullanıyor. Video kodlama ve çözme tarafında ise AV1, HEVC, AVC, VP9 ve XAVC-H gibi formatlara destek veren Arc B580, üç adet DisplayPort 2.1 (UHBR13.5) ve bir adet HDMI 2.1 çıkışına sahip.

Intel Arc B570 özellikleri

18 Xe2 çekirdeği

10 GB GDDR6 bellek

160-bit bellek arayüzü ve 380 GB/s bant genişliği

Maksimum 2500 MHz saat hızı

150W TDP

PCIe 4.0 x8 arabirimi

AV1, HEVC, AVC, VP9 ve XAVC-H video kodlama/çözme desteği

Intel Arc B570 ise ailenin daha ana akıma hitap eden modeli. Bu modelde toplamda 18 Xe2 çekirdeği ve 5 render dilimi bulunuyor. Işın izleme desteği, 18 RT birimi ile sağlanırken, kart ayrıca 144 XMX AI motoru ile yapay zeka hızlandırması sunuyor. Kartta, 10 GB GDDR6 bellek kullanılmış ve bu bellek, 160-bit arayüz üzerinden iletişim kurarak 380 GB/s bant genişliği sağlıyor. Maksimum 2500 MHz çekirdek hızına ulaşabilen Arc B570, özellikle 1080p oyun deneyimini hedefliyor. 150W TDP’ye sahip kart yine tek bir 8 pinli güç bağlantısı ile çalışıyor. Bağlantı özellikleri açısından, Arc B580 ile aynı seviyede olan Arc B570, üç adet DisplayPort 2.1 ve bir adet HDMI 2.1 çıkışına sahip.

Intel Arc B580 ve Arc B570 performansı

Tam Boyutta Gör Performans açısından Intel Arc B580, firmaya önceki nesil Arc A750'den ortalama yüzde 24 daha hızlı. Rakipleriyle karşılaştırıldığında Intel Arc B580, genel olarak ortalamada GeForce RTX 4060'tan yüzde 10 daha hızlı. Nvidia’nın kartının ayrıca 50 dolar daha pahalı olduğunu belirtelim.

Tam Boyutta Gör Intel bu kartı RTX 4060 ve RX 7600 ile kıyaslıyor. Arc B580, rakiplerinden daha hızlı RT performansı sunarken daha düşük bir fiyat noktasında yüzde 32'ye kadar daha hızlı rasterleştirme performansı sunuyor. Intel, kıyaslama olarak genelde Arc B580’i kullanıyor ancak Arc B570 ile arasında çok büyük bir fark bulunmuyor donanımsal olarak. Dolayısıyla kıyaslamalarda RTX 4060 ve RX 7600’ü eşlemesi bekleniyor.

Intel Arc B580 ve Arc B570 fiyatı ne kadar?

Tam Boyutta Gör Intel Arc B580, 13 Aralık'ta Limited Edition modeli de dahil olmak üzere 249 dolar fiyat ile satışa sunulacak. Intel Arc B570 ise 16 Ocak 2025 tarihinde 219 dolar fiyat ile satışa çıkacak.

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