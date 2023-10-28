Intel’in yıllık geliri düştü, Amazon’un yükseldi

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Amerika merkezli mikroçip üreticisi Intel’in geliri yüzde 8 azaldı, Amerikalı teknoloji devi Amazon’un gelirleri ise %13 arttı.

NASDAQ’ta işlem gören dünyanın alanında hatırı sayılır şirketleri, bilançolarını paylaştı.

Dünyanın en büyük mikroçip üreticilerinden olan Amerikan Intel'in yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir ise geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 8 azalarak 14,2 milyar dolara geriledi.

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Intel, geçen senenin üçüncü çeyreğinde 15,3 milyar dolar gelir sağlamıştı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gelen şirket gelirinin bu dönemde 13,5 milyar dolar olması öngörülüyordu. Bu beklenti karşılanamadı ve gelirlerde düşüş yaşandı.

Firmanın üçüncü çeyrek net karı da 300 milyon dolar olarak kaydedildi. Intel, geçen yılın aynı çeyreğinde 1 milyar dolar net kar açıklamıştı. Inter geçen senenin aynı dönemine göre karında da ciddi bir düşüş yaşadı.

Amazon'un bu senenin üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 13 artış gösterdi143,1 milyar dolara ulaştı. Firmanın net satışları, 2022'nin üçüncü çeyreğinde 127,1 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Amazon'un net karı da üçüncü çeyrekte 9,9 milyar dolar oldu. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 2,9 milyar dolarlık kar açıklamıştı.

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