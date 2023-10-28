Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel’in yıllık geliri düştü, Amazon’un yükseldi

    Dünyanın en büyük mikroçip üreticilerinden Intel’in geliri yüzde 8 azaldı, Amerikalı teknoloji devi Amazon ise gelirlerini toplamla yüzde 13 arttırdığını açıkladı.

    Intel’in yıllık geliri düştü, Amazon’un yükseldi Tam Boyutta Gör

    Amerika merkezli mikroçip üreticisi Intel’in geliri yüzde 8 azaldı, Amerikalı teknoloji devi Amazon’un gelirleri ise %13 arttı.

    NASDAQ’ta işlem gören dünyanın alanında hatırı sayılır şirketleri, bilançolarını paylaştı.

    Dünyanın en büyük mikroçip üreticilerinden olan Amerikan Intel'in yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir ise geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 8 azalarak 14,2 milyar dolara geriledi.

    Intel, geçen senenin üçüncü çeyreğinde 15,3 milyar dolar gelir sağlamıştı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gelen şirket gelirinin bu dönemde 13,5 milyar dolar olması öngörülüyordu. Bu beklenti karşılanamadı ve gelirlerde düşüş yaşandı.

    Firmanın üçüncü çeyrek net karı da 300 milyon dolar olarak kaydedildi. Intel, geçen yılın aynı çeyreğinde 1 milyar dolar net kar açıklamıştı. Inter geçen senenin aynı dönemine göre karında da ciddi bir düşüş yaşadı.

    Amazon'un bu senenin üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 13 artış gösterdi143,1 milyar dolara ulaştı. Firmanın net satışları, 2022'nin üçüncü çeyreğinde 127,1 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

    Amazon'un net karı da üçüncü çeyrekte 9,9 milyar dolar oldu. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 2,9 milyar dolarlık kar açıklamıştı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hp yazıcı pembe çıkarıyor çamaşır makinesi temiz su hortumu ek yapma alfa romeo yorumlar sağol diyene ne denir 1.4 tsi motor kronik sorunlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 15 (256 GB) - Siyah
    Apple iPhone 15 (256 GB) - Siyah
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook Spin 314 CP314-1H-C5DL
    Acer Chromebook Spin 314 CP314-1H-C5DL
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız