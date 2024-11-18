AMD, işlemci satışlarında Intel’i yok etti: İlk onda sadece AMD var

AMD, Intel'e yer bırakmadı
Firmanın yeni nesil oyun işlemcisi Ryzen 7 9800X3D ise dördüncü sırada. Ekim ayında piyasaya sürülen bu işlemci, 479 dolarlık lansman fiyatına rağmen talep yoğunluğu nedeniyle 600 doların üzerine çıkmış halde. Listeye göz attığımızda AMD’nin 100 dolar seviyesinden 600 dolara kadar her fiyat segmentinde yer aldığını görüyoruz.
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
mars için birebir :)
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
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