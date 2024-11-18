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    Anlık Bildirim

    AMD, işlemci satışlarında Intel’i yok etti: İlk onda sadece AMD var

    AMD, Amazon’un işlemci satışlarını adeta domine ediyor. En çok satan ilk on işlemcinin tamamı AMD’den gelirken zorlu bir dönemden geçen Intel ise kendisine 13. sırada yer buluyor.
    AMD, işlemci satışlarında Intel’i yok etti Tam Boyutta Gör
    AMD, masaüstü işlemci pazarında adeta altın çağını yaşıyor. Şirket, 2024'ün üçüncü çeyreğinde masaüstü işlemci pazar payını yüzde 28,7’ye çıkararak beş yıl öncesine kıyasla yüzde 81’lik bir artış göstermiş durumda. Bu yükseliş, büyük ölçüde Intel’in pazar payından kaybetmesiyle mümkün oldu. Amazon'un en çok satan işlemciler listesi de bu tabloyu doğrular nitelikte.

    AMD, Intel'e yer bırakmadı

    AMD, işlemci satışlarında Intel’i yok etti Tam Boyutta Gör
    Amazon’un en çok satan işlemciler listesine göre ilk 10 sırada yalnızca AMD Ryzen serisi işlemciler yer alıyor. Intel, listede ancak 13. sıradan kendine yer bulabiliyor. Listenin zirvesinde AMD’nin bütçe dostu modeli olan Ryzen 7 5700X yer alıyor. Onu Ryzen 5 5600X takip ederken üçüncü sırada 450-780 dolar bandında Ryzen 7 9800X3D bulunuyor.

    Firmanın yeni nesil oyun işlemcisi Ryzen 7 9800X3D ise dördüncü sırada. Ekim ayında piyasaya sürülen bu işlemci, 479 dolarlık lansman fiyatına rağmen talep yoğunluğu nedeniyle 600 doların üzerine çıkmış halde. Listeye göz attığımızda AMD’nin 100 dolar seviyesinden 600 dolara kadar her fiyat segmentinde yer aldığını görüyoruz.

    Durum, Türkiye'de de benzer

    AMD, işlemci satışlarında Intel’i yok etti Tam Boyutta Gör
    Öte yandan listede yalnızca bir adet Ryzen 9000 serisi işlemcinin bulunması dikkat çekiyor. Bunun nedeni, serinin X3D olmayan modellerinin beklenen büyük performans kazancını sergileyememiş olması. Buna karşılık Intel, üst düzey Raptor Lake ve Raptor Lake Refresh işlemcileriyle ciddi zorluklarla karşı karşıya ve kıyaslandığında AMD’nin sorunları çok küçük kalıyor. Bu durum Amazon’un listesine de yansıyor; Intel, listede kendisine Core i5 13600KF ile 13. sırada yer bulabiliyor. Amazon Türkiye'nin en çok satan listesinde de durum benzer; Intel, Core i9-14900KF ile 8. sırada yer alıyor ve geri kalan AMD modellerinden oluşuyor. Elbette Amazon'un bu listelerinin dönemsel olduğunu ve günden güne değişebileceğini de belirtmek gerek.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 3 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    intel, amd ve
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