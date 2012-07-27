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Intel işlemcili Motorola ve Lenovo tabletleri yılın son çeyreğine ertelendi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Bu yıl nihayet mobil sektöre resmen giriş yapan Intel, Medfield işlemcili ilk akıllı telefonlarını uluslararası pazarda satışa sundu ve tablet bilgisayarlarını 2012 ortalarında tüketiciyle buluşturmayı planlıyordu. Ancak Digitimes'ın tedarik zincirinden kaynaklarına göre; Intel tabanlı tabletler yıl sonuna, hatta önümüzdeki yıla ertelenmiş olabilir.
CES 2012'de Motorola Mobility ve Lenovo ile çok yıllı bir ortaklık anlaşması imzalayan Intel, Lava International, Lenovo ve Orange tarafından piyasaya sürülen Medfield işlemcili Android telefonlarıyla ARM'a rakip olmak için uğraş verdi. Fakat mevcut ürünlerin satış rakamları ve Motorola ile ZTE'nin yılın son çeyreğine doğru ilerlerken hala Intel işlemcili mobil aygıtlarını duyurmamış olması tecrübeli yarı iletken çip üreticisini düşündürüyor. 
Tablet bilgisayarların ilk mühendislik örnekleri Lenovo ile birlikte Nisan'da sergilenmişti. Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich işletim sistemi ve Medfield platformunun güç verdiği ürünlerin 2012 ortalarında satışa çıkması bekleniyordu. Planlarında değişiklik yapmak zorunda kalan Intel'in, üst düzeyde üçüncü nesil Apple iPad ve bütçe dostu segmentinde ise; Google Nexus 7'nin rakipsiz olması sebebiyle böyle bir karar aldığı tahmin ediliyor.
26 Ekim'de Windows 8'in resmen yayınlanmasının ardından Intel, Clover Trail platformuna mensup Atom Z2760 işlemcisini Windows RT tabletler için sunacak. Windows 8'li cihazlarda ise 22nm'lik Ivy Bridge kullanılmaya devam edecek. Halihazırda Android 4.1 Jelly Bean işletim sisteminin port işlemleriyle meşgul olan Santa Clara merkezli firma, yeni Clover Trail platformunun yalnızca Windows 8'li çözümlere eşlik edeceğini bildirmişti. 
Kasım sonrası çıkış yapması beklenen Motorola ve Lenovo tabletlerinin hangi Intel yongasıyla donatılacağı bilinmiyor. Android'in Clover Trail işlemcileri için uyarlanmayacağı aktarılarak tablet sektöründe rotanın Google'dan Microsoft'a kaydığını gösteriyor. Yine de akıllı telefon hususunda Intel'in ARM'a karşı rakip olabilmek için mücadelesini sürdüreceğine inanılıyor. 

http://www.digitimes.com/news/a20120725PD215.html Yorum Yaz
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