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    Motorola'dan gövde gösterisi: Telefonlar akıllı saate dönüşüyor

    Motorola, yeni düzenlenen Global Tech World etkinliği kapsamında uyarlanabilir yapılı yeni katlanabilir telefon konseptini tanıttı. Peki yeni konsept neler sunuyor? Gelin hep beraber bakalım.
    Motorola'dan gövde gösterisi: Telefonlar akıllı saate dönüşüyor! Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında Lenovo çatısı altında varlık gösteren Motorola, yenilikçi ürünler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Kaçıranlar için Lenovo'nun her yıl düzenlediği Global Tech World etkinliği geçtiğimiz saatlerde sona erdi. Yenilikçi teknolojilerin sergilendiği bu etkinlikte birçok konsept paylaşıldı. Bunlar arasından en öne çıkan gelişme ise Motorola'nın poLED ekranlı telefonu oldu

    Akıllı telefonlar akıllı saate dönüşüyor

    Lenovo'nun yeni konsepti, gelecekteki katlanabilir telefonlara erken bir bakış sunuyor. Telefon, esnek yapılı poOLED paneli ile bileğinizin etrafını sarıyor ve tıpkı bir akıllı saat gibi kullanabiliyorsunuz. Konsept cihazın ayrıntılı özellikleri ise henüz paylaşılmadı. Ancak 6,9 inç boyutlarında diyagonal ekrana ve FHD+ çözünürlüğe sahip olduğu belirtiliyor. Ayrıca rahat bir kullanım için kumaş yapılı bir arka yüzeye yer verilmiş. 

    Kullanıcı arayüzü ise, ekranın nasıl hizalandığına göre değişen, dinamik bir tasarıma sahip. Bu noktada Motorola, Razr 40 Ultra veya diğer adıyla Razr+ modellerine benzer bir deneyim sunulacağını söylüyor. Ayrıca yeni konsept dahilinde bazı üretken yapay zeka özellikleri de tanıtıldı. Telefona eşlik eden MotoAI, kullanıcıların duvar kağıdını ve temasını kişiselleştirmesine olanak tanıyor. Böylece bir kıyafetin fotoğrafını çekip, ardından yapay zeka tarafından oluşturulan görüntüleri duvar kağıdınız olarak ayarlanabileceksiniz. 

    Lenovo, akıllı telefonun dayanıklılık, ağırlık veya pil ömrü gibi detaylarına değinmedi. Ancak bunun bir konsept olduğunu düşünürsek şaşırtıcı değil. Öte yandan önümüzdeki yıllarda gerçekten böyle bir ürünle karşılaşabiliriz. Peki sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefonlar akıllı saat olarak gerçekten bilekte kullanılabilir mi? Bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    6450 kez okundu.
    11 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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