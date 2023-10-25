Motorola'dan gövde gösterisi: Telefonlar akıllı saate dönüşüyor

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında Lenovo çatısı altında varlık gösteren Motorola, yenilikçi ürünler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Kaçıranlar için Lenovo'nun her yıl düzenlediği Global Tech World etkinliği geçtiğimiz saatlerde sona erdi. Yenilikçi teknolojilerin sergilendiği bu etkinlikte birçok konsept paylaşıldı. Bunlar arasından en öne çıkan gelişme ise Motorola'nın poLED ekranlı telefonu oldu

Akıllı telefonlar akıllı saate dönüşüyor

Lenovo'nun yeni konsepti, gelecekteki katlanabilir telefonlara erken bir bakış sunuyor. Telefon, esnek yapılı poOLED paneli ile bileğinizin etrafını sarıyor ve tıpkı bir akıllı saat gibi kullanabiliyorsunuz. Konsept cihazın ayrıntılı özellikleri ise henüz paylaşılmadı. Ancak 6,9 inç boyutlarında diyagonal ekrana ve FHD+ çözünürlüğe sahip olduğu belirtiliyor. Ayrıca rahat bir kullanım için kumaş yapılı bir arka yüzeye yer verilmiş.

Kullanıcı arayüzü ise, ekranın nasıl hizalandığına göre değişen, dinamik bir tasarıma sahip. Bu noktada Motorola, Razr 40 Ultra veya diğer adıyla Razr+ modellerine benzer bir deneyim sunulacağını söylüyor. Ayrıca yeni konsept dahilinde bazı üretken yapay zeka özellikleri de tanıtıldı. Telefona eşlik eden MotoAI, kullanıcıların duvar kağıdını ve temasını kişiselleştirmesine olanak tanıyor. Böylece bir kıyafetin fotoğrafını çekip, ardından yapay zeka tarafından oluşturulan görüntüleri duvar kağıdınız olarak ayarlanabileceksiniz.

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Lenovo, akıllı telefonun dayanıklılık, ağırlık veya pil ömrü gibi detaylarına değinmedi. Ancak bunun bir konsept olduğunu düşünürsek şaşırtıcı değil. Öte yandan önümüzdeki yıllarda gerçekten böyle bir ürünle karşılaşabiliriz. Peki sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefonlar akıllı saat olarak gerçekten bilekte kullanılabilir mi? Bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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