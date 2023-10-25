Motorola'dan gövde gösterisi: Telefonlar akıllı saate dönüşüyor

Lenovo'nun yeni konsepti, gelecekteki katlanabilir telefonlara erken bir bakış sunuyor. Telefon, esnek yapılı poOLED paneli ile bileğinizin etrafını sarıyor ve tıpkı bir akıllı saat gibi kullanabiliyorsunuz. Konsept cihazın ayrıntılı özellikleri ise henüz paylaşılmadı. Ancak 6,9 inç boyutlarında diyagonal ekrana ve FHD+ çözünürlüğe sahip olduğu belirtiliyor. Ayrıca rahat bir kullanım için kumaş yapılı bir arka yüzeye yer verilmiş.
Lenovo, akıllı telefonun dayanıklılık, ağırlık veya pil ömrü gibi detaylarına değinmedi. Ancak bunun bir konsept olduğunu düşünürsek şaşırtıcı değil. Öte yandan önümüzdeki yıllarda gerçekten böyle bir ürünle karşılaşabiliriz. Peki sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefonlar akıllı saat olarak gerçekten bilekte kullanılabilir mi? Bizlerle paylaşmayı unutmayın.
2 Kişi Okuyor (0 Üye, 2 Misafir) 1 Masaüstü 1 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
6450 kez okundu.
11 kişi, toplam 13 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
motorola, lenovo ve