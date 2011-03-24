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Intel: Itanium işlemcilerine olan bağlılığımız devam ediyor

8 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yazılım devi Oracle, Intel'in Itanium mimarisine olan bağlılığından artık emin olmadığı için yazılım geliştirme çalışmalarının tamamını sonlandırdığını açıklamıştıı. Oracle cephesindeki bu gelişmeden sonra Intel yeni bir bildiri yayınlayarak Itanium mimarisine olan bağlılığın sürdüğünü ve platforma yönelik yeni nesil mimari geliştirme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Yol haritalarına olan bağlılığı ile tanınan Intel, Itanium mimarisinin güncel çözümü olan Tukwila işlemci ailesinde üç yıla varan gecikme yaşamış ve bu durum bazı soru işaretlerini beraberinde getirmişti. Geçtiğimiz sene pazara sunulan Tukwila jenerasyonundan sonra yeni mimari çalışmalarına hız veren firma, 45nm yerine 32nm Itanium işlemcilerine yoğunlaşacağını duyurmuştu.

Intel tepe yöneticisi Paul Otellini açıklamasında "Itanium işlemcilerindeki dinmek bilmeyen çalışmamız, şu anda birçok jenerasyonu içerecek şekilde yol haritasına bağlı olarak devam ediyor. " dedi. Intel hali hazırda 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan 8 çekirdekli Itanium işlemcileri üzerinde çalışıyor ve bu işlemicilerin önümüzdeki yıl içerisinde lanse edilmesi bekleniyor.


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V4LKyR 8 yıl
Acaba Intel Itanium tabanlı bir bilgisayarda Windows 7 falan çalıştırabilir miyiz? :) Intel Itanium işlemcisini kontrol eden çipset ne? (eğer varsa)
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Rock_Rage 8 yıl

V4LKyR

Acaba Intel Itanium tabanlı bir bilgisayarda Windows 7 falan çalıştırabilir miyiz? :) Intel Itanium işlemcisini kontrol eden çipset ne? (eğer varsa)


Windows Server 2003 and Windows Server 2008
HP-UX 11i
OpenVMS I64
NonStop OS
multiple GNU/Linux distributions (including Debian, Ubuntu, Gentoo, Red Hat and Novell SuSE)
FreeBSD/ia64[58]

Desteklenen işletim sistemleri

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makulmurat 8 yıl
unıx dunyasında ıslemcıler faklı
ıbm power ıslemcı
hp ıtanıum
sun sparc
ıtanıum ıslemcı uzerıne hem wındows-hep lınux-hem de hp-ux kurulmaktaydı.
Bence gec bıle kalmıs karar. ılerıde aynı akıbet sparc ıslemcıler ıcınde var..
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napolyon94 8 yıl
ilk defa iltanium u duydum :D
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Rock_Rage 8 yıl

napolyon94

ilk defa iltanium u duydum :D


Sen yeni jenerasyonsun ondandır.


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