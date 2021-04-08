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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel kendi işlemcilerini MacBook afişleriyle övüyor

    Apple M1 yonga setinin çok da ideal olmadığını anlatmaya çalışan Intel, kullandığı afişlerde on birinci nesil işlemcilerin yer almadığı MacBook Pro modellerine yer vermiş.
    08 Nisan 2021, 20:00 (5 gün)
    2,5b
    1
    13
    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    7

    Intel kendi işlemcilerini MacBook afişleriyle övüyor
    Tam Boyutta Gör

    Uzun yıllardır markaların kendi ürünlerini öne çıkarırken veya anlatırken diğer bir markanın ürününü kullandığına sıkça şahit oluyoruz. Bu da genelde pazarlama bölümünün hataları sonucu ortaya çıkıyor. Intel de bundan muzdarip.

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    Intel’den Apple’a gönderme

    Apple’ın masa üstü tarafında ARM tabanlı M1 yongasına geçiş kararı alması haliyle en çok Intel’i etkiliyor. Diğer üreticilerin de ARM çözümlerine yeşil ışık yakması çok büyük olmasa da Intel’e pazarda bir kaç puan kaybettirecektir.

    Ayrıca Bkz. "Huawei MateView ortaya çıktı: İnce çerçeveler ve yerleşik kablosuz şarj standı"

    Intel ilk günden bu yana kendi işlemcilerinin ARM karşısında ne kadar güçlü ve avantajlı olduğunu anlatmaya çalışıyor. Pazarlama bölümünün son tanıtımı ise biraz fiyasko oldu zira kullanılan MacBook görselleri biraz ilginçti.

    Intel Core i7-1185G7 işlemcisinin ince dizüstülerdeki en iyi çözüm olduğunu anlatmak isteyen tanıtım afişinde MacBook Pro görseli kullanılmış. Bununla birlikte MacBook Pro serisinde bahse konu işlemcileri yer almıyor. Diğer taraftan Apple M1 işlemcili MacBook modellerinin Tiger Lake tabanlı dizüstüleri geride bıraktığı biliniyor. Yani çok alakasız bir görsel olmuş. Intel’in bir açıklama yapıp yapmayacağı bilinmiyor.



    https://appleinsider.com/articles/21/04/07/intel-uses-macbook-pro-to-promote-its-chips-after-attacking-apple
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Evil.Morty 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Intel yürüsün ya.. 5500m ve i9'lu 16" macbook pro yanıyor resmen yanıyor. işlemci direkt 99 derece. saat hızları yerlerde. ekran kartından ısınıyor demeyin, değil. veya yine 10. nesil laptop işlemcileri çok ısınıyor.
    Intel yürüsün ya.. 5500m ve i9'lu 16" macbook pro yanıyor resmen yanıyor. işlemci direkt 99 derece. saat hızları yerlerde. ekran kartından ısınıyor demeyin, değ...
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    2 Yanıt Yanıtla +20
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    3 3erkay98 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Rezil Intel Microsoft 2006 yılında Vistadaki haline döndü reklama harcayacağına Ar-Ge yap
    Yanıtla +12
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    g.k. 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Züğürt tesellisi.
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    MetalWave (serdar günaydın) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    dizüstünde ryzen candır. insanlar doğru yönlendirilse ryzen U serisi işlemcileri hem serin hemde uzun pil ömrü ile kullanabilirlerdi
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    M mehmet_clk (mehmet çelik) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Oyun performansı lansmanda VLC video playerdan yapıp bu skandal ortaya çıktığın pişkinliğe vurup bugünlere gelmiş bir firma iken bu haberdeki skandal ise onun devamı. yani fikri hala aynı ki zikri de yeni bir skandalla bunu göstermiş.

    Durup gülüp geçiniz beklemeye yapmayınız pliyzz
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    fotifoti (foti ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    İntel dizüstü almamak lazım.i5 dahil yanmayan görmedim.
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    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    10300h var bende de yanıyor zıkkım. Limitlemeyi düşünüyorum.
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    salvatore_volkan (volkan ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) ruzgarnufel
    ilk defa duydum ömrü hayatımda. diz üstü işlemcisimi bu ?
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    khytr89 (Hakan ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bilgisayarın macbook olduğunu nasıl anladınız , siz yazmasaydınız anlamazdım bile :)
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    esmerbuyucu (E. B.) 5 gün ( Mesaj Silindi ) khytr89
    Geniş trackpad, touchbar ve uzay grisi renginden anlaşılıyor.
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    3 3erkay98 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Rezil Intel Microsoft 2006 yılında Vistadaki haline döndü reklama harcayacağına Ar-Ge yap
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    Evil.Morty 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Intel yürüsün ya.. 5500m ve i9'lu 16" macbook pro yanıyor resmen yanıyor. işlemci direkt 99 derece. saat hızları yerlerde. ekran kartından ısınıyor demeyin, değil. veya yine 10. nesil laptop işlemcileri çok ısınıyor.
    2 Yanıt Yanıtla +20
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    onkuba 5 gün ( Mesaj Silindi ) Evil.Morty
    Benim i7 8565u da yanıyor. Güya u sınıfı işlemci. 90 küsürleri görmesi yük altında 10 sn sürmüyor.
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    sis651 5 gün ( Mesaj Silindi ) Evil.Morty
    Intel'in mobil işlemcileri iyi ısınan işlemciler. Üreticiler de bu işlemcileri bilmezmiş gibi incecik kasalara koymaya çalışıyorlar. Böyle olunca ufacık soğutma sistemi daracık alanda ne kadar çalışsa da o işlemcinin ürettiği ısıyı atamıyor...
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