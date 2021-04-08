Intel kendi işlemcilerini MacBook afişleriyle övüyor

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Uzun yıllardır markaların kendi ürünlerini öne çıkarırken veya anlatırken diğer bir markanın ürününü kullandığına sıkça şahit oluyoruz. Bu da genelde pazarlama bölümünün hataları sonucu ortaya çıkıyor. Intel de bundan muzdarip.

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Apple’ın masa üstü tarafında ARM tabanlı M1 yongasına geçiş kararı alması haliyle en çok Intel’i etkiliyor. Diğer üreticilerin de ARM çözümlerine yeşil ışık yakması çok büyük olmasa da Intel’e pazarda bir kaç puan kaybettirecektir.

Ayrıca Bkz. "Huawei MateView ortaya çıktı: İnce çerçeveler ve yerleşik kablosuz şarj standı"

Intel ilk günden bu yana kendi işlemcilerinin ARM karşısında ne kadar güçlü ve avantajlı olduğunu anlatmaya çalışıyor. Pazarlama bölümünün son tanıtımı ise biraz fiyasko oldu zira kullanılan MacBook görselleri biraz ilginçti.

Intel Core i7-1185G7 işlemcisinin ince dizüstülerdeki en iyi çözüm olduğunu anlatmak isteyen tanıtım afişinde MacBook Pro görseli kullanılmış. Bununla birlikte MacBook Pro serisinde bahse konu işlemcileri yer almıyor. Diğer taraftan Apple M1 işlemcili MacBook modellerinin Tiger Lake tabanlı dizüstüleri geride bıraktığı biliniyor. Yani çok alakasız bir görsel olmuş. Intel’in bir açıklama yapıp yapmayacağı bilinmiyor.

https://appleinsider.com/articles/21/04/07/intel-uses-macbook-pro-to-promote-its-chips-after-attacking-apple

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