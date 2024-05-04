Dünyanın ilk AI RISC-V işlemcisi duyuruldu

SpacemiT Key Stone K1
SpacemiT Key Stone K1 adıyla duyurulan işlemci görünüşe göre RISC-V AI temelinde geliştirilen ilk yonga oldu. ABD’li Rivos girişimi 250 milyon dolarlık fon toplayarak ilk RISC-V AI yongasını geliştirmeye başlamıştı ancak Çin bir adım önde gibi.
İşlemcide 8 adet SpacemiT X60 RSC-V çekirdeği bulunuyor. ARM Cortex-A55 çekirdeğine göre yüzde 130 tek çekirdek performans artışı ve yüzde 60-80 daha iyi enerji verimliliği sunan SpacemiT Key Stone K1 işlemcisi yapay zekâ tarafında da iddialı. Zaten RISC-V mimarisinin algoritma uygulamaları konusunda ARM teknolojisinden daha iyi olduğu ifade ediliyor.
Firma yeni işlemcisi ile birlikte SpacemiT Muse Book dizüstü modelini de duyurdu. Yapay zekâya odaklanan dizüstünde Banibu OS işletim sistemi, 16GB’a kadar LPDDR4X bellek, 14.1 inç ekran, 1TB’a kadar SSD gibi özellikler bulunuyor. Firma mini PC ve geliştirme kartı gibi farklı ürünleri de piyasaya sürecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.