Dünyanın ilk AI RISC-V işlemcisi duyuruldu

Tam Boyutta Gör Google’ın sürpriz bir şekilde Android işletim sisteminden RISC-V desteğini çıkardığı haberinin ardından Çin’den de sürpriz bir haber geldi. Çinli girişim SpacemiT ilk RISC-V AI yongasını geliştirdiğini duyurdu.

SpacemiT Key Stone K1

SpacemiT Key Stone K1 adıyla duyurulan işlemci görünüşe göre RISC-V AI temelinde geliştirilen ilk yonga oldu. ABD’li Rivos girişimi 250 milyon dolarlık fon toplayarak ilk RISC-V AI yongasını geliştirmeye başlamıştı ancak Çin bir adım önde gibi.

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İşlemcide 8 adet SpacemiT X60 RSC-V çekirdeği bulunuyor. ARM Cortex-A55 çekirdeğine göre yüzde 130 tek çekirdek performans artışı ve yüzde 60-80 daha iyi enerji verimliliği sunan SpacemiT Key Stone K1 işlemcisi yapay zekâ tarafında da iddialı. Zaten RISC-V mimarisinin algoritma uygulamaları konusunda ARM teknolojisinden daha iyi olduğu ifade ediliyor.

Firma yeni işlemcisi ile birlikte SpacemiT Muse Book dizüstü modelini de duyurdu. Yapay zekâya odaklanan dizüstünde Banibu OS işletim sistemi, 16GB’a kadar LPDDR4X bellek, 14.1 inç ekran, 1TB’a kadar SSD gibi özellikler bulunuyor. Firma mini PC ve geliştirme kartı gibi farklı ürünleri de piyasaya sürecek.

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