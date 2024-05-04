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    Dünyanın ilk AI RISC-V işlemcisi duyuruldu

    Çinli girişim tarafından geliştirilen SpacemiT Key Stone K1 işlemcisi X60 RISC-V çekirdekleri sayesinde daha yetenekli yapay zekâ algoritmalarına ev sahipliği yapabiliyor.
    SpacemiT Key Stone K1 Tam Boyutta Gör
    Google’ın sürpriz bir şekilde Android işletim sisteminden RISC-V desteğini çıkardığı haberinin ardından Çin’den de sürpriz bir haber geldi. Çinli girişim SpacemiT ilk RISC-V AI yongasını geliştirdiğini duyurdu.

    SpacemiT Key Stone K1

    SpacemiT Key Stone K1 adıyla duyurulan işlemci görünüşe göre RISC-V AI temelinde geliştirilen ilk yonga oldu. ABD’li Rivos girişimi 250 milyon dolarlık fon toplayarak ilk RISC-V AI yongasını geliştirmeye başlamıştı ancak Çin bir adım önde gibi.

    İşlemcide 8 adet SpacemiT X60 RSC-V çekirdeği bulunuyor. ARM Cortex-A55 çekirdeğine göre yüzde 130 tek çekirdek performans artışı ve yüzde 60-80 daha iyi enerji verimliliği sunan SpacemiT Key Stone K1 işlemcisi yapay zekâ tarafında da iddialı. Zaten RISC-V mimarisinin algoritma uygulamaları konusunda ARM teknolojisinden daha iyi olduğu ifade ediliyor.

    Firma yeni işlemcisi ile birlikte SpacemiT Muse Book dizüstü modelini de duyurdu. Yapay zekâya odaklanan dizüstünde Banibu OS işletim sistemi, 16GB’a kadar LPDDR4X bellek, 14.1 inç ekran, 1TB’a kadar SSD gibi özellikler bulunuyor. Firma mini PC ve geliştirme kartı gibi farklı ürünleri de piyasaya sürecek.

    Çin yine bir ilki başardı Tam Boyutta Gör

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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