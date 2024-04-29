Dimensity 9400, saat hızı başına performansta Snapdragon 8 Gen 4'ü geçebilir

Digital Chat Station, MediaTek ve ARM'nin Dimensity 9400'ü geliştirmek için birlikte çalıştıklarına dair daha önceki sızıntıları doğruladı. Çipsetin, ARM'in "BlackHawk" kod adlı en yeni CPU mimarisini kullanacağı bildiriliyor. Qualcomm ise Snapdragon 8 Gen 4'te kendi çekirdek mimarisi Oryon'u kullanarak başka bir rota izleyecek.
Dimensity 9400'de Cortex-X5 çekirdekleri kullanılacak
Dimensity 9400'de kullanılacak olan ARM'ın yeni çekirdeği Cortex-X5 çekirdeğinin iddialı performans değerlerine sahip olacağını söyleyen Digital Chat Station, çipsetin iPhone 15 Pro'daki A17 Pro ve Qualcomm'un gelecek çipseti Snapdragon 8 Gen 4'ten daha iyi IPC performans sunacağını iddia etti. Ancak iddialarını destekleyecek somut rakamlar ortaya koymadı.
Döngü başına işlem sayısı (IPC), işlemcinin tek bir saat döngüsünde ne kadar işlemi/talimatı yerine getirebileceğini ifade eden bir kavram. Özetle aynı frekansta çalışan iki işlemciden daha yüksek performans gösteren işlemci daha yüksek IPC'ye sahiptir diyebiliriz.
Şimdilik iddia aşmasında olan bilginin doğru olup olmadığını önümüzdeki haftalarda daha fazla veriye ulaşınca öğrenebileceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.