Dimensity 9400, saat hızı başına performansta Snapdragon 8 Gen 4'ü geçebilir

Tam Boyutta Gör Yılın ikinci yarısında tanıtılması beklenen MediaTek'in amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9400 hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Güvenilir bir kaynak olan Digital Chat Station, Dimensity 9400'ün döngü başına işlem sayısı (IPC) bakımından Snapdragon 8 Gen 4 ve Apple A17 Pro'dan daha iyi performans göstereceğini iddia ediyor.

Digital Chat Station, MediaTek ve ARM'nin Dimensity 9400'ü geliştirmek için birlikte çalıştıklarına dair daha önceki sızıntıları doğruladı. Çipsetin, ARM'in "BlackHawk" kod adlı en yeni CPU mimarisini kullanacağı bildiriliyor. Qualcomm ise Snapdragon 8 Gen 4'te kendi çekirdek mimarisi Oryon'u kullanarak başka bir rota izleyecek.

Dimensity 9400'de Cortex-X5 çekirdekleri kullanılacak

Dimensity 9400'de kullanılacak olan ARM'ın yeni çekirdeği Cortex-X5 çekirdeğinin iddialı performans değerlerine sahip olacağını söyleyen Digital Chat Station, çipsetin iPhone 15 Pro'daki A17 Pro ve Qualcomm'un gelecek çipseti Snapdragon 8 Gen 4'ten daha iyi IPC performans sunacağını iddia etti. Ancak iddialarını destekleyecek somut rakamlar ortaya koymadı.

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Döngü başına işlem sayısı (IPC), işlemcinin tek bir saat döngüsünde ne kadar işlemi/talimatı yerine getirebileceğini ifade eden bir kavram. Özetle aynı frekansta çalışan iki işlemciden daha yüksek performans gösteren işlemci daha yüksek IPC'ye sahiptir diyebiliriz.

Şimdilik iddia aşmasında olan bilginin doğru olup olmadığını önümüzdeki haftalarda daha fazla veriye ulaşınca öğrenebileceğiz.

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Dimensity 9400, IPC performansında Snapdragon 8 Gen 4'ü geçebilir