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    Anlık Bildirim

    Dimensity 9400, saat hızı başına performansta Snapdragon 8 Gen 4'ü geçebilir

    MediaTek'in amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9400'ün, döngü başına işlem sayısı (IPC) bakımından Snapdragon 8 Gen 4 ve Apple A17 Pro'dan daha iyi performans göstereceği iddia ediliyor.
    Dimensity 9400, IPC performansında Snapdragon 8 Gen 4'ü geçebilir Tam Boyutta Gör
    Yılın ikinci yarısında tanıtılması beklenen MediaTek'in amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9400 hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Güvenilir bir kaynak olan Digital Chat Station, Dimensity 9400'ün döngü başına işlem sayısı (IPC) bakımından Snapdragon 8 Gen 4 ve Apple A17 Pro'dan daha iyi performans göstereceğini iddia ediyor.

    Digital Chat Station, MediaTek ve ARM'nin Dimensity 9400'ü geliştirmek için birlikte çalıştıklarına dair daha önceki sızıntıları doğruladı. Çipsetin, ARM'in "BlackHawk" kod adlı en yeni CPU mimarisini kullanacağı bildiriliyor. Qualcomm ise Snapdragon 8 Gen 4'te kendi çekirdek mimarisi Oryon'u kullanarak başka bir rota izleyecek.

    Dimensity 9400'de Cortex-X5 çekirdekleri kullanılacak

    Dimensity 9400'de kullanılacak olan ARM'ın yeni çekirdeği Cortex-X5 çekirdeğinin iddialı performans değerlerine sahip olacağını söyleyen Digital Chat Station, çipsetin iPhone 15 Pro'daki A17 Pro ve Qualcomm'un gelecek çipseti Snapdragon 8 Gen 4'ten daha iyi IPC performans sunacağını iddia etti. Ancak iddialarını destekleyecek somut rakamlar ortaya koymadı.

    Döngü başına işlem sayısı (IPC), işlemcinin tek bir saat döngüsünde ne kadar işlemi/talimatı yerine getirebileceğini ifade eden bir kavram. Özetle aynı frekansta çalışan iki işlemciden daha yüksek performans gösteren işlemci daha yüksek IPC'ye sahiptir diyebiliriz.

    Şimdilik iddia aşmasında olan bilginin doğru olup olmadığını önümüzdeki haftalarda daha fazla veriye ulaşınca öğrenebileceğiz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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