Samsung, 2nm üretim süreciyle rekabete dahil oluyor: 2025'te ilk ürünler çıkacak

Önemli performans ve verimlilik iyileştirmeleri sunacak
Samsung, 3nm GAA sürecini 2022'de duyurmuştu. Görünüşe göre şirket, TSMC gibi 3nm'de üç adet yineleme yapmayı düşünüyor. GAA transistörlerin avantajlarından faydalanan Samsung, bu sayede küçülen transistörlerdeki akım kaçaklarını azaltarak, akım akışını daha iyi kontrol edebiliyor. Samsung, GAA'nın transistör performansını %11 ile %46 arasında arttırdığını, değişkenliği %26 ve akım kaçaklarını %50 azalttığını belirtiyor.
Business Korea'nın haberine göre Samsung yalnızca teknolojik sınırları zorlamakla kalmayıp aynı zamanda 2nm sınıfı üretim süreci için ekosistemini de güçlendiriyor. Şirket, 50'den fazla fikri mülkiyet ortağıyla çalışıyor ve 4.000'den fazla patente sahip. Bu yılın başlarında Samsung ve Arm, Cortex-X ve Cortex-A çekirdeklerini Samsung'un GAA tabanlı üretim teknolojileri için optimize etmek üzere bir anlaşma imzalamıştı.
Samsung'un SF2 sürecinin tasarım altyapısını geliştirmeyi 2024'ün ikinci çeyreğinde tamamlaması bekleniyor. Koreli dev ayrıca, ikinci nesil 3nm üretim süreci SF3'ü kullanan çiplerin üretimine başlamayı da planlıyor. İlk nesilde üretim verimliliği yakalayamayan, dolayısıyla müşterilerin ilgisini çekemeyen Samsung, ikinci nesil 3nm sürecinden umutlu.
Samsung'un bu yaz tasarım özelliklerini ayrıntılarıyla açıklamasıyla birlikte, 2025 yılında SF2 üzerine inşa edilen ilk ürünleri görmeyi bekliyoruz. Samsung SF2 süreciyle, TSMC'nin 2nm düğümüne ve Intel'in 18A (1.8nm) teknolojisine rakip olmaya çalışacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.