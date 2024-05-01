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    Samsung, 2nm üretim süreciyle rekabete dahil oluyor: 2025'te ilk ürünler çıkacak

    Samsung, Haziran ayında GAA transistörlerini kullanan üçüncü nesil üretim sürecinin (2nm) detaylarını paylaşacak. Önemli performans ve verimlilik kazanımları sunacak teknoloji 2025'te geliyor.
    Samsung, 2nm üretim süreciyle rekabete dahil oluyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, Haziran ayındaki VLSI Sempozyumu 2024'te gate-all-around (GAA) transistörlerini içeren üçüncü nesil üretim sürecinin detaylarını paylaşacak. Şirketin SF2 adını verdiği ilk 2nm üretim süreci, performans ve verimlilik açısından önemli iyileştirmeler sunacak.

    Önemli performans ve verimlilik iyileştirmeleri sunacak

    Samsung, 3nm GAA sürecini 2022'de duyurmuştu. Görünüşe göre şirket, TSMC gibi 3nm'de üç adet yineleme yapmayı düşünüyor. GAA transistörlerin avantajlarından faydalanan Samsung, bu sayede küçülen transistörlerdeki akım kaçaklarını azaltarak, akım akışını daha iyi kontrol edebiliyor. Samsung, GAA'nın transistör performansını %11 ile %46 arasında arttırdığını, değişkenliği %26 ve akım kaçaklarını %50 azalttığını belirtiyor.

    Business Korea'nın haberine göre Samsung yalnızca teknolojik sınırları zorlamakla kalmayıp aynı zamanda 2nm sınıfı üretim süreci için ekosistemini de güçlendiriyor. Şirket, 50'den fazla fikri mülkiyet ortağıyla çalışıyor ve 4.000'den fazla patente sahip. Bu yılın başlarında Samsung ve Arm, Cortex-X ve Cortex-A çekirdeklerini Samsung'un GAA tabanlı üretim teknolojileri için optimize etmek üzere bir anlaşma imzalamıştı.

    Samsung'un SF2 sürecinin tasarım altyapısını geliştirmeyi 2024'ün ikinci çeyreğinde tamamlaması bekleniyor. Koreli dev ayrıca, ikinci nesil 3nm üretim süreci SF3'ü kullanan çiplerin üretimine başlamayı da planlıyor. İlk nesilde üretim verimliliği yakalayamayan, dolayısıyla müşterilerin ilgisini çekemeyen Samsung, ikinci nesil 3nm sürecinden umutlu.

    Samsung'un bu yaz tasarım özelliklerini ayrıntılarıyla açıklamasıyla birlikte, 2025 yılında SF2 üzerine inşa edilen ilk ürünleri görmeyi bekliyoruz. Samsung SF2 süreciyle, TSMC'nin 2nm düğümüne ve Intel'in 18A (1.8nm) teknolojisine rakip olmaya çalışacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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