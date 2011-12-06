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Intel küçük firmalara Ultrabook üretimi için destek vermeyi planlıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel'in öncülüğünü yaptığı Ultrabook segmentinin gelişmesi ve ucuzlaması adına üreticilere mali destekte bulunacağı söylentileri firma tarafından kesin bir dille yalanlanmıştı ancak gelen bilgiler bu iddiaları güçlendiriyor.

Intel Newsroom sitesi tarafından verilen habere göre Intel, küçük firmalarla üreticiler arasında oluşan büyük farkı kapatmak için mali destek vermeyi planlıyor. HP, Toshiba, LG, Dell, Acer, ASUS gibi firmalar ultrabook üretimine başladı ve pazarda iddialı olmak istiyor. Ancak Pegatron, Compal, Quanta gibi üreticiler ve Viewsonic, Motion Computing ve Epson gibi markalar bu anlamda geride kalıyor. 

Computex 2011 fuarında Ultrabook konseptini tanıtan Intel, uzun batarya ömrü, depolama ve yenilikçi tasarımlar gibi geliştirmeler için 300 milyon dolar bütçe ayırdığını belirtmişti. Ancak bütçenin direk firmalara mı ayrılacağı yoksa teknoloji geliştirme merkezlerine mi harcanacağı belli değil. Bu açıdan iddialar yanlış gibi görünmüyor.

Site belirtilen miktarın 3-4 senelik bir zaman diliminde harcanmasına karar verildiğini belirtiyor. Amaç bir yenilik döngüsü oluşturmak ancak son kullanıcı fiyatlarını da 699$-799$ aralığında sabitlemek. Böylece tüketicilerin daha çok ilgisini çekecek Ultrabook konsepti daha büyük pazar payı elde edebilecek. 

Aspire A3 modeli ile Ultrabook pazarına giriş yapan Acer firmasının CEO'su da benzer bir açıklama yaparak fiyatların 2012 ortalarında düşeceğini belirmişti. Intel yatırımlarını artırarak 2012 yılında daha fazla firmanın Ultrabook pazarına girmesi için çalışıyor.

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