Intel Larrabee'nin masaüstü versiyonu ertelendi

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Larrabee @SC09

Intel yaptığı açıklamayla Larrabee kod adını taşıyan yeni nesil grafik işlemci mimarisinin son kullanıcıları hedef alan masaüstü ayağını iptal ettiğini duyurdu. Geliştirime çalışmalarına tahminlerin de üzerinde para harcandığı ve ilk iki GPU tasarımının beklentileri verememesi üzerine çöpe atıldığı belirtilirken, Pat Gelsinger'in firmadan ayrılışındaki temel nedenin de Larrabee projesindeki sıkıntılar olduğu iddia edilmişti.

Kısa bir süre önce Oregon'da gerçekleştirilen Supercomputers 2009 etkinliğinde Larrabee tabanlı HPC (Yüksek performanslı bilgi-işlem) kartını gösteren ve ilgili segmente yönelik performans ölçümüne yer veren Intel, üçüncü tasarımı gündemde olan Larrabee projesinin son kullanıcıları hedef alan ayağını iptal ederken, 2010 yılında geliştirme platformu ve HPC sürümünü pazara sunmayı planlıyor.

Günümüz modern GPU'larından farklı olarak x86 mimarisini temel alan ve CPU'ların sıralı işlem performansını GPU'ların paralel işlem yetenekleriyle buluşturmayı hedefleyen Larrabee projesinin son kullanıcıları selamlaması mevcut gelişmeler ışığında en erken 2011'de olacak gibi görünüyor ki aynı dönemde AMD'nin tamamiyle güncellenen GPU mimarisi, Nvidia'nın ise 2. nesil Fermi çözümleriyle pazarda olması bekleniyor.

Hatırlanacağı üzere Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, GPU tasarlamanın çok daha karmaşık bir süreç olduğunu, Larrabee projesi ile Intel'in PowerPoint sunumundan öteye gidemeyeceğini iddia etmişti.