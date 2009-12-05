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Intel Larrabee'nin masaüstü versiyonu ertelendi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,7b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel Larrabee'nin masaüstü versiyonu ertelendi
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Larrabee @SC09

Intel yaptığı açıklamayla Larrabee kod adını taşıyan yeni nesil grafik işlemci mimarisinin son kullanıcıları hedef alan masaüstü ayağını iptal ettiğini duyurdu. Geliştirime çalışmalarına tahminlerin de üzerinde para harcandığı ve ilk iki GPU tasarımının beklentileri verememesi üzerine çöpe atıldığı belirtilirken, Pat Gelsinger'in firmadan ayrılışındaki temel nedenin de Larrabee projesindeki sıkıntılar olduğu iddia edilmişti.

Kısa bir süre önce Oregon'da gerçekleştirilen Supercomputers 2009 etkinliğinde Larrabee tabanlı HPC (Yüksek performanslı bilgi-işlem) kartını gösteren ve ilgili segmente yönelik performans ölçümüne yer veren Intel, üçüncü tasarımı gündemde olan Larrabee projesinin son kullanıcıları hedef alan ayağını iptal ederken, 2010 yılında geliştirme platformu ve HPC sürümünü pazara sunmayı planlıyor.

Günümüz modern GPU'larından farklı olarak x86 mimarisini temel alan ve CPU'ların sıralı işlem performansını GPU'ların paralel işlem yetenekleriyle buluşturmayı hedefleyen Larrabee projesinin son kullanıcıları selamlaması mevcut gelişmeler ışığında en erken 2011'de olacak gibi görünüyor ki aynı dönemde AMD'nin tamamiyle güncellenen GPU mimarisi, Nvidia'nın ise 2. nesil Fermi çözümleriyle pazarda olması bekleniyor.

Hatırlanacağı üzere Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, GPU tasarlamanın çok daha karmaşık bir süreç olduğunu, Larrabee projesi ile Intel'in PowerPoint sunumundan öteye gidemeyeceğini iddia etmişti.


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fukarakoala 9 yıl
İntel önce darbogaz olmicak işlemciler yapıp makul fiyatlara çeksin sonra gpu yapsın kit olarak satsın ve rekabeti arttırsın.Nvidia ceo su sevinsim adam kederli zaten :D
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gerbay 9 yıl
yaw bu nVidia lı adam ne söylese antipatik geliyor, her yerde o.. keşke biraz susup kenara çekilse. yardımcıları falan yok mu, onlara falan söyletsin en azından ya da sekreterine, hiç biri bu kadar antipatik gelmez..
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tarnat1985 9 yıl
Haklı Çıktı..!!!..:)
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WinteR 9 yıl
Okumayı anlama problemi olan insanlar var ve haberin sunuluşu da bu yönde. Kart power point sunumundan çok çok öteye gitmiştir, birçok teste kullanıldı, 1 gflops gibi bir işlem gücüne sahip ve daha da geliştiriliyor. Başarılı olur olmaz ayrı konu ama Jen-Hsun Huang önce kendi yaptığına baksın.
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Tanarri 9 yıl
valla bi 3 cü firma hiç fena olmazdı kötü bi haber olmuş hiçde öle ekrankartı senin neyine felan demeyin keşke başarılı olsaydı ben üzüldüm şahsen zaten gpu ve cpu pazarına bi 3cü olarak bi firma şart yoksa 2 firma oldumu işler yavaş yürüyo ve fiyatlarda okadar oynama olmuyo ha bu arada geçen yılın en çok ekran kartı satan firması intel bunuda unutmayın.. atom sağolsun xD
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mk2kill 9 yıl
adamlar onboard ekran kartlarından cok buyuk kar edıyorlar zaten. Larrabee masaustune gelmese de olur. Intel ın Argeye ayıracak cok butcesi var. En sonunda basarı kacınılmaz. En kotu ihtimalle nvidia yı satın alırlar :)
tekelci hibinolar
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aspolat 9 yıl

mk2kill

adamlar onboard ekran kartlarından cok buyuk kar edıyorlar zaten. Larrabee masaustune gelmese de olur. Intel ın Argeye ayıracak cok butcesi var. En sonunda basarı kacınılmaz. En kotu ihtimalle nvidia yı satın alırlar :)
tekelci hibinolar




süper yorum
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miharbi17 9 yıl
intelin getireceği rekabet ortamı olmaz olsun daha iyi amd ve nvidia yeter de artar.intele kalırsak yandığımızın resmidir
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NecronLord 9 yıl
İntel larrabee'yi ps4 için sony'ye kakalayabilirse pardon satabilirse arge masraflarını çıkartıp kara geçebilir ancak.Sony fermi 2 yerine bu ne idüğü belirsiz ucubeyi kullanır mı bilemem.
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sadtneverdie 9 yıl
havaya laf söylemeyelim onboardlardaki ekran kartlarını nvidia-amd mi üretiyor?
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eric13 9 yıl

sadtneverdie

havaya laf söylemeyelim onboardlardaki ekran kartlarını nvidia-amd mi üretiyor?

üretiyor da ne oluyor en dandik ekran kartları işte
ati ve nvidianın ki ona 5 basar
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XivA 9 yıl
herkez haddini bilecek. param var diye en kral gpu yu yapamazsın. DNA da bu yok :) sen kim gpu kim. Bırak Nvidia ve Ati halleder. sen işine bak Cpu dan devam et ama piyasaya müdahale etmeden kalleşlik eetmeden.
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sadtneverdie 9 yıl
neye seviniyorsunuz ? rekabet edecek firmanın azalmasına mı?
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homebird 9 yıl

sadtneverdie

neye seviniyorsunuz ? rekabet edecek firmanın azalmasına mı?



Zaten bizde senin söylediğin rekabet adına seviniyoruz. İntelin gpu işine girmemesi sevidirici; çünkü intel hangi işe el atsa piyasa avantajını kullanıp tekel oluyor (işlemci ,anakart çipset, taşınabilir pc vs. vs.).Bırakalımda intel bu işten de geri kalsın.

Ama şu bir gerçek: GPU sektörü için yeni firmaların eksikliği hissediliyor.
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yelkowan 9 yıl
SonyPs4'de intel larebbe kullanılacak dedikoduları da böylece uzun bir süreliğine kapandı :)

İntelin GPU pazarına girmesi değilde Nvidia'nın CPU pazarına girmesi harika olurdu. Merakla beklemekteyiz
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EXcom_Zkko 9 yıl
Intel önce 4500mhd'ye adam gibi sürücü yazmayı öğrensin..
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