Intel Light Peak: Hız kavramına yeni boyutlar getiren teknoloji

Intel geride bırakığımız 2009 yılında Intel Geliştiriciler Toplantısında devrim yaratacak bir duyuru yapmıştı. Light Peak adını verdikleri teknoloji ile bilgisayar kasalarının içindeki kablo bolluğunu tek bir fiber optik kablo bağlantısıyla ortadan kaldırılabileceği belirtildi yani bu bilgisayar kasalarını dolduran bakır kabloların yerine fiber optik kabloların geçeceği anlamına geliyor.Bu duyururun ardından bu yıl düzen Tüketici Elektronik Fuarında (CES2010), Intel'in CEO'su Paul Otellini, Light Peak hakkında kısa bir açıklama yaptı. Otellini açıklamasına şu anda endüstride adından oldukça söz ettiren USB 3.0 hakkında çok kısa bilgi vererek başladı; USB 3.0 arabirimin şu anda en yaygın olarak kullanılan USB 2.0 arabiriminden yaklaşık olarak 10 kat hızlı olduğunu ifade eden Otellini, bu cümlenin hemen ardından USB 3.0'dan bile daha hızlı olan Light Peak adını verdikleri teknoloji üzerinde çalışmaların yapıldığına değindi. Light Peak teknolojisi ile 10Gb/s veri aktarım hızının mümkün olacağını iddia etti. Bu hızın kapasitesini ve sınırlarını belirlerken kullandığı cümle gerçekten teknoloji tutkunlarını heyecanlandıracak türdendi. "10Gb/s demek bütün bir Bluray filmi 30 saniyeden kısa bir sürede transfer edebileceksiniz demek!" Bu rakam bu kadar yakın gelecekte telaffuz edildiği için şanslı olmalıyız. Paul Otellini konuşmasına Light Peak teknolojisinin bugün bilgisayar sistemlerimizde bağlantı kuran VGA, internet, DVI, USB ve HDMI gibi kabloların yerini alabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtirken, başta Sony ve Nokia firmalarının Light Peak teknolojisini desteklediğinden ve teknoloji endüstrisinde bu desteğin her geçen gün büyüdüğününden bahsetti.

Light Peak teknolojisi sinyalleri kızılötesi ışıkla fiber optik kablo üzerinden gönderiyor

Intel'in geliştirdiği Light Peak Teknolojsinin özellikleri şu şekilde sıralanabilir;

Yüksek veriyolu genişliği - 10 yıllık dönem içinde 10GB/s'den 100Gb/s'ye varan veri transfer oranı

Daha uzun, daha ince kablolar ve daha küçük bağlantı girişleri - 100 metreye varan kablo uzunluğu, 125 micron genişlik (insan saçıyla aynı ordanda)

Birden fazla cihazı tek kablo ile kullanabilme imkanı - Light Peak'i VGA, ethernet, USB, HDMI bağlantılarının yerini alacağı ve bir hat üzerinden birden fazla protokolü çalıtırabileceği söyleniyor

Çift yönlü veri transferi - Light Peak teknolojisi, Upstream ve downstream işlemlerinin aynı anda hız kaybı yaşanmadan yapılabilmesini sağlıyor

Light Peak adı verilen teknolojinin geliştirilme nedenlerinden kısaca bahsedecek olursak öncelikle bakır kabloların artık hız konusunda sınıra dayandığını ve gelecek adına fazla birşey vaad etmiyor oluşunu söyleyebiliriz, buna ek olarak CES 2010 Intel standında Light Peak'in tanıtımını yapan bir görevli, teknoloji ilerledikçe daha küçük daha hafif cihazların yapılıyor olmasını ve bu cihazlara bağlantı girişlerinin yerleştirilmesindeki zorlukları Light Peak'in geliştirilmesindeki bir diğer sebep olarak belirtiliyor. Light Peak teknolojisi ile tek modül üzerinden birden fazla cihazın bağlanabilieceğini belirtilirken bu sistemin 2011 yılından itibaren standart olarak kullanılabilir hale geleceği ifade edildi.

Intel Light Peak : Tek bir kablo hepsine hükmedecek

Intel'in Light Peak'i tanıttığı geçen yılki Intel Geliştiriciler Toplantısından da konu hakkında bilgi vermek gerekirse, geliştirilme aşamasında olmasına rağmen tanıtımı sırasında teknoloji demosu canlı olarak yapılan Light Peak'in Mac OS X kurulu bir bilgisayarda tek optik bağlantı üzerinden bir yandan HD kalitesindeki bir filmi izletirken bir yandan da SSD (Solid State Disk) üzerinden aktarılan veriyi her iki işlemde de performans kaybı yaşatmadan yapabildiğini görüyoruz. Performans konusundaki bu başarısının nedeni olarak çift yönlü veri aktarımı özelliği taşıması olarak gösteriliyor.

Intel Light Peak IDF 2009 teknoloji demosu

CES 2010'da Paul Otellini'nin yaptığı açıklamalar ve IDF 2009'daki teknoloji demosunun ardından, Intel'in optik I/O (input/output)program ofisi direktörü olan Jason Ziller'in Intel'in optik teknoloji laboratuvarında Light Peak hakkında yaptığı açıklamardaki önemli noktalardan bahsedecek olursak; öncelikle Intel'in son 10 yıldır optik teknoloji üzerinde çalışıtığından bahsediliyor buna ek olarak Jason Ziller Intel'in son bir kaç yıldır da Light Peak'in geliştirilme çalışmalarının yaptığı hakkında bilgi veriyor.Light Peak teknolojisinin günümüzdeki 2 önemli konuyu hedef aldığını belirtilirken bu konuların günümüzdeki aktarım kablolarının hem hız hemde kablo uzunluğu açısından limitlerine ulaşmış olması ve kullanıcıların artık daha küçük, taşınabilir ve hafif cihazlar istediğini fakat bu cihazlardaki bağlantı girişlerinin özellikle de büyük girişlerin bu trendi etkilemesi olarak ifade ediyor. Jason Ziller, Light Peak modülünün geçen yıla oranla küçültüğünü belirtirken önümüzde yıldan itibaren Light Peak sistemini kullanan cihazların üretilebileceğini belirtiyor. Son olarak Intel'in optik laboratuvarında yapılan küçük teknoloji demosunda da Light Peak modülüne bağlı bir bilgisayarın tek optik giriş üzerinden başka bir bilgisayara aynı anda hem Bluray hemde HD filmi 30 metrelik fiber optik kablo aracalığıyla transfer ettiğini diğer bilgisayarın ise yine Light Peak modülüne bağlı 2 optik kablo aracalığıyla 2 farklı monitöre en ufak bir performans kaybı olmaksızın aktarabildiğini gösteriliyor.

Jason Ziller, Light Peak hakkında bilgiler veriyor

Sonuç olarak Intel önümüzdeki yıl itibariyle yaygınlaştırmayı planladığı Light Peak ile hız kavramına yeni bir boyut getirmeye hazırlanıyor. Hem performans açısından sunacağı yüksek değerler ile hemde bilgisayarlardaki kablo bolluğunu ve karmaşasını durdurabilecek olan Light Peak çok kısa zamanda bilgisayar üreticileri ve tüketicilerin gönlünde taht kuracak gibi görünüyor.

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