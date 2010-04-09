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Intel nettop'lar için Atom D525 işlemcisini hazırlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mini-bilgisayar dünyasının tamamına yakınını kontrol eden Intel, Atom işlemci ailesine yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. Firmanın 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı çift çekirdekli Atom D525, 1.8GHz'de görev yapacak ve 13 Watt TDP ile gelecek. Entegre bellek kontrolcüsü hem DDR2 hem de DDR3 desteği sunacak yeni işlemcide, entegre grafik birimi de olacak.
Intel tarafından ikinci çeyrekte pazara sunulması beklenen Atom D525 işlemcisinin, yukarıda da belirttiğimiz gibi ağırlıklı olarak oturma odalarını hedef alan nettop sistemlerde yani mini-masaüstü PC'lerde kullanılması bekleniyor.  

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DH Misafiri 9 yıl
18/09/2010 vatanbilgisayarda asus d525 islemcili netbook 1.100 ytl civari fiyatdir.Pahali fiyati olsada tasinilabilirlik acisindan cok bir netbook.Asus 12.1 DDR3 2gb ram var windows 7 home preimium isletim sistemi 1.83 ghz cift cekirdek 250 gb harddisk var.Bu tip urunler piyasada yayginlasinca dahada ucuzlar ama almaya deger.
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BORATAKAR 9 yıl
pek anlamam ama 512 kb cache var bu işlemcide. HP DM1'de 2 MB önbellekli işlemci var (SU4100)
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Batuist 9 yıl
Mini masaüstü sistemlerde notebook işlemcileri bile kullanılabilir.. üreticilerin üç kağıtçılığı daha ucuza alıp daha pahalıya satmak varken neden yapsınlar ki??? Olan son kullanıcya oluyor sanki başka kullanılamazmış gibi böylesi dandik işlemcilerle uğraş ki birşey yapasın...
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F.@.T.İ.H 9 yıl
netbook larla yanı perf. vericek muhtemelen..
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