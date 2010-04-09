Intel nettop'lar için Atom D525 işlemcisini hazırlıyor

Mini-bilgisayar dünyasının tamamına yakınını kontrol eden Intel, Atom işlemci ailesine yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. Firmanın 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı çift çekirdekli Atom D525, 1.8GHz'de görev yapacak ve 13 Watt TDP ile gelecek. Entegre bellek kontrolcüsü hem DDR2 hem de DDR3 desteği sunacak yeni işlemcide, entegre grafik birimi de olacak.

Intel tarafından ikinci çeyrekte pazara sunulması beklenen Atom D525 işlemcisinin, yukarıda da belirttiğimiz gibi ağırlıklı olarak oturma odalarını hedef alan nettop sistemlerde yani mini-masaüstü PC'lerde kullanılması bekleniyor.